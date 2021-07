Llega la Operación salida: ¿Cómo consultar el tráfico y los atascos de las carreteras? Recomendaciones de la DGT. Os dejamos todo lo que debes saber.

Para que tu viaje de este verano sea lo más cómodo y seguro posible, es mejor que lo organices con algo de antelación. Para ello, saber el estado de las carreteras por las que vas a transitar es fundamental. Aquí te vamos a enseñar cómo debes hacerlo.

Este viernes 30 de julio da comienzo la segunda fase de la Operación Especial “1º de agosto – 2021”.

Antes de salir de viaje o incluso de ir al trabajo, puedes consultar el estado del tráfico y las carreteras en varias webs o apps disponibles que te dan información en tiempo real. Podrás saber no solo si hay o no atasco hasta tu destino, sino que conseguirás saber si hay riesgos de obras, atascos, accidentes o cualquier otro acontecimiento en el que debas extremar las precauciones.

Nosotros siempre recomendamos ser prudentes, respetar las normas de tráfico, descansar bien, hidratarse, buscar horas con menos tráfico y no beber alcohol o tomar drogas. Pensamos en la seguridad de todo el mundo. Ahora os dejamos algunas webs para planificar bien el viaje

¿Cómo consultar el tráfico y los atascos de las carreteras?

Web de la DGT

En esta sección encontrará la información del estado actual del tráfico así como las últimas incidencias de circulación.

La Dirección General de Tráfico es unas de las mejores opciones si buscas webs para consultar el tráfico y el estado de las carreteras. Su página es accesible desde cualquier navegador, ordenador o móvil, y tienes información en tiempo real además de datos, tramos de riesgo, radares, puntos negros

Puedes acceder a http://infocar.dgt.es/etraffic/ y verás la información de las carreteras españolas. Donde marcan las incidencias, accidentes, obras o atascos. Por ejemplo ya da atascos en la A3 desde Madrid a Valencia, por la operación de salida de las vacaciones del verano. Algo esperado y que irán empeorando con las horas. La franja de horas desfavorables para este día será desde las 16 hasta las 23 horas.

A medida que haces zoom sobre tu ciudad o municipio verás los diferentes iconos de la DGT y podrás tocar para conocer la incidencia. Por ejemplo, obstáculo fijo, corte de un carril, avería.

Los niveles de circulación de la DGT funcionan por 4 colores:Negro: ininterrumpida, Rojo: difícil, Amarillo: Irregular,Verde: Condicionada

Puedes además acceder a las cámaras de la DGT por provincias o bien por carretera si sabes cuál quieres consultar. http://www.dgt.es/es/el-trafico/camaras-de-trafico/

Google Maps

Google el gigante de internet tiene una de l os mejores GPS. Google Maps está disponible para cualquier dispositivo en versión web y aplicación para móviles Android o iOS así que podrás consultarlo cuando quieras sin necesidad de descargada nada. O bien, tenerlo siempre a mano.

Google Maps es sin duda una de las mejores aplicaciones de mapas para saber cómo ir de un lugar a otro en coche, andando, transporte público o bicicleta, dónde se encuentra un lugar concreto o incluso buscar ciertos establecimientos a nuestro alrededor y la han ido completando con mucha información

Google Maps ofrece a los usuarios una capa de tráfico que activas con las capas donde hemos indicado el estado de las carreteras, pero también si hay calles cortadas, radares móviles, radares fijos.

Simplemente ve a Google Maps en tu ordenador y busca tu destino. Tendrás que elegir punto de destino y punto de partida y automáticamente creará una ruta. Una vez que tengas la ruta, verás que aparecen varios colores: la ruta normal estará en azul, pero habrá tramos en amarillo o rojo, avisando del atasco. Si no lo ves puedes activar la capa de tráfico.

Para ello, lo que tenemos que hacer es:Abrimos Google Maps en nuestro teléfono o tablet o en el navegador del ordenador.Tocamos sobre el icono de las capas que se muestra en el lateral superior derecho de la pantalla.Aquí encontraremos dos secciones, Tipo de mapa y Detalles de Mapa. En detalle de mapa marcamos tráfico. Os dejamos este enlace con la capa activada

Waze

Waze es también una de las aplicaciones que más te recomendamos que tengas instaladas en el teléfono móvil si quieres consultar el tráfico y el estado de las carreteras o incluso si necesitas que te avise por voz de radares, atascos, accidentes. Es propiedad también de Google.

Pero si no la tienes instalada no pasa nada. A través del navegador de tu ordenador para tener un vistazo rápido de qué ocurre puedes verla en este enlace. No necesitas tener cuenta ni descargada nada, simplemente ir a la web de Waze.

Panifica recorridos con el mapa en tiempo real. Os dejamos un iframe con su mapa



Obtén indicaciones para llegar a tu destino, consulta información sobre el tráfico y guarda la ruta en tu aplicación antes de salir, todo desde tu ordenador.

Estas son las recomendaciones de la DGT.

Las previsiones de circulación para los días en que se desarrollará esta Operación Especial “1º de agosto – 2021”, serán las siguientes:

Viernes 30 de julio de 2021

A primeras horas de la tarde se producirán importantes movimientos de vehículos de largo recorrido, motivados por el comienzo del fin de semana estival, que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación en sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos y también en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa, litoral y de descanso, así como de montaña, acentuándose estos a medida que avanza la tarde para ya a última hora de la tarde-noche situarlos en las zonas de destino.

Serán conflictivas por la tarde las salidas de los grandes núcleos urbanos y los accesos a zonas turísticas de costa.

Por ello, en este día se instalarán, durante la tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la circulación de vehículos en las zonas más conflictivas.

La franja de horas desfavorables para este día será desde las 16 hasta las 23 horas.

Sábados 31 de julio de 2021

Desde primeras horas de la mañana de este sábado continuará el tráfico intenso en sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a costa / litoral y montaña, con intensidades elevadas de circulación y retenciones, para ya a última hora de la mañana situarlos en las zonas de destino.

En este día, se instalarán por la mañana medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la salida de vehículos de los grandes núcleos urbanos y en los accesos a zonas turísticas de costa.

Por la tarde, se podrán observar movimientos de retorno por la finalización del mes vacacional de julio.

La franja de horas desfavorables para este día será desde las 8 hasta las 15 horas.

Domingo 1 de agosto de 2021

La circulación podrá ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas.

Ya por la tarde comenzará el RETORNO de los que han disfrutado de este fin de semana, así como de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio, pudiéndose presentar intensidades de tráfico e incidencias en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas de descanso, litoral, montaña y segunda residencia, hacia los accesos de los grandes núcleos urbanos, pudiéndose prolongar este retorno hasta altas horas de la madrugada.

En este día se instalarán durante la tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos.

La franja de horas desfavorables para este día será desde las 18 hasta las 24 horas.

Esperamos que esta información te ayude en tu Operación salida: ¿Cómo consultar el tráfico y los atascos de las carreteras? Recomendaciones de la DGT. Ahora solo nos queda desearte buen viaje.