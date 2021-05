La celebración se llevó a cabo por primera vez el 25 de mayo de 2006 como una manera de reivindicar la cultura friki. Día del Orgullo Friki: ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué se celebra? Os desvelamos las claves

Los frikis celebran sus aficiones realizando actividades como disfrazarse de sus personajes favoritos, pero este año con la pandemia es mucho más reducido al mundo online.

Puede que Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos o The Big Bang Theory tengan algo que ver en que la imagen de los frikis no sea ya, la de esos bichos raros que devoran cómics, lo saben todo sobre Dragones y Mazmorras o Star Wars y juegan a cosas que no entienden más que ellos. Incluso a veces se usa de una forma peyorativa al refereirse a los que nos gusta la ciencia ficción o la tecnología más geek. Para los que no nos entienden no pasa nada. Somos así. Soy friki, ¿Qué pasa? No es nada malo. Mira el nombre de mi blog Frikipandi. La unión de Friki y padilla.

Fue una idea del bloguero español Germán Martínez, conocido en Internet como señor Buebo, convocar cada 25 de mayo el día del orgullo friki. En años posteriores se unieron medios como Ozu para fomentarlo.

El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki en España, una fecha marcada en la que la comunidad friki reivindica el valor cultural de campos como el cómic, los videojuegos, la ciencia ficción o la fantasía. El Día del Orgullo Friki se realizó por primera vez en Madrid en 2006 hace 15 años y, desde entonces, se ha extendido por todo el mundo.

El objetivo principal fue el de tener un día donde los frikis nos aceráramos a las librerías especializadas y tuviéramos un descuento parecido al del Día del Libro pero en nuestras tiendas. Y si se podía organizar algún tipo de sorteo, concurso o evento.

El primer encuentro del Día del Orgullo Friki tuvo lugar el 25 de mayo de 2006 en la plaza de Callao, donde alrededor de 300 personas disfrazadas de sus personajes favoritos de ficción se reunieron para realizar un ‘Pacman humano’ (personaje de videojuegos que en España conocemos como ‘Comecocos’). La fecha no fue elegida al azar: en el mismo día del año 1977 se estrenó ‘Star Wars: Una nueva esperanza‘, uno de los mayores exponentes de esta subcultura popular. Tambien homenajea cada año a Douglas Adams, autor de la ‘Guía del Autoestopista Galáctico’. Desde entonces, cada 25 de mayo los frikis reivindican sus “rarezas” con orgullo.

FrikiMAD, el encuentro que se realiza desde 2014 y que corre a cargo de OrgulloFriki.com, volverá a organizar mesas redondas y charlas online, como hizo en 2020. Los usuarios podrán seguirlas de forma totalmente gratuita a través del canal de Youtube creado por la organización.

Es cierto que el número de aficionados ha aumentado. El siglo XXI ha convertido a J.K. Rolling, George R.R. Martin o las películas de ‘El Señor de los Anillos’ de Peter Jackson, series como Juego de Tronos en fenómenos culturales, y los vídeojuegos en industrias punteras del entretenimiento en un mundo en pandemia por el COVID.

Ahora hace falta un reconocimiento oficial, aún incipiente, de las iniciativas culturales vinculadas a la ficción, que augura un ‘boom’ del género fantástico impulsado por la pandemia, el cambio climático, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial, los robots o la idea de distopía permanente.

La cultura friki vive una época de moda.

Fuente: http://www.orgullofriki.com/25mayo/index.php/historia