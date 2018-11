Codemotion Madrid – VII Edición del 30 noviembre al 1 diciembre 2018

Codemotion Madrid – VII Edición. Estamos a 10 días la Conferencia de desarrolladores por excelencia. Se va a celebrar en Kinépolis Ciudad de la Imagen, 30 noviembre – 1 diciembre

Codemotion vuelve a Madrid por séptima vez con la conferencia de referencia para los desarrolladores de toda Europa. El evento, que tendrá lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, va a tener entre los ponentes a John Romero, creador del videojuego DOOM y a David Cuartielles, co-fundador de Arduino.

A diez días del evento las entradas están agotadas, por lo que va a ser un éxito.

La conferencia abierta a desarrolladores, profesionales, apasionados IT, y empresas, va a reunir a un centenar de ponentes nacionales e internacionales que hablarán de nuevas tecnologías, organizarán actividades prácticas, y traerán ejemplos que permitan a los desarrolladores aumentar su propio nivel de competencia.

Los números: 2000 participantes, más de 80 charlas, casi 100 ponentes procedentes de todo el mundo y las principales comunidades de tecnología españolas.

La Conferencia Codemotion vuelve a Madrid con el objetivo de ofrecer ocasiones de crecimiento profesional y oportunidades de networking de calidad sobre las tecnologías y el mundo del desarrollo de software.

La conferencia tendrá en su Agenda a ponentes de primer nivel tanto nacional como internacional, ofreciendo la posibilidad de conocer de primera mano las últimas tecnologías y lenguajes, y un enfoque práctico sobre temas como: Arquitectura de Software, Cloud/Serverless, Big Data, DevOps, Cybersecurity, Blockchain, IoT, AI/Machine Learning, Motivadoras/Inspiracionales, Diversidad en el ámbito tecnológico, Front-End, Diseño/UX, AR/MR/VR, Desarrollo de juegos.

Siempre más alta es la presencia de mujeres entre los ponentes, que en Madrid llega a ser del 30% (el porcentaje más elevado entre las conferencias europeas de Codemotion de este año).

Ponentes

En los dos días de conferencia, muchos serán los ponentes de nivel internacional: John Romero, el creador de Doom, el legendario videojuego en el género de los videojuegos de disparos en primera persona,Brenda Romero, una de las diseñadoras de videojuegos y desarrolladoras estadounidenses más renombradas del mundo, David Cuartielles, el co-fundador de Arduino, José Manuel Pérez Pérez, Technical Product Owner en Spotify, Marta Peiranoadjunta al director de eldiario.es.

El listado completo aquí

CTO Meeting

Por primera vez en Madrid, Codemotion organiza un evento dedicado a los CTOs, CIOs y Managers de IT. El objetivo del encuentro es debatir y compartir ideas sobre la evolución continua del rol del CTO en nuestra era de transformación digital.

A lo largo de los últimos años, las personas que han tenido poder de decisión sobre estrategias y tecnologías, se han enfrentado a retos y cambios constantes que no sólo han influenciado su campo, sino también su vida diaria y sus procedimientos. La Transformación Digital nos trae una redefinición constante de las estrategias y obliga a una reformulación dinámica del rol del CTO.

El meetup de CTO, evento privado y sólo por invitación, tendrá lugar el viernes, 30 de noviembre a las 3:30 en la sala 2.

Death Mach contra Romero

Durante la conferencia los participantes van a tener la posibilidad de jugar a DOOM contra su creador, John Romero. Unos días antes de la conferencia, Codemotion sorteará dos participantes entre los que se han apuntado al DeathMach, que el 1 de diciembre jugarán entre ellos. El ganador jugará contra Romero.

El DeathMatch tendrá lugar el 1 de diciembre, a las 12:10 en la sala 5.

Patrocinadores

Codemotion cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores como Oracle, Amazon Alexa, IBM, Cisco DEVNET, Gfi, Autentia, Payvision, BBVA Next Technologies, Unit4, MotorK, Cloudappi,Immune, musement, Eventbrite, New Relic, Lm Group, Atlassian, Deiser, ThoughtWorks, atsistemas, eDreams ODIGEO, idealista, nexthink, Packlink, Salesmanago, The Apache, Pivotal,GitHub, Visma, Direct Securitas, Solera, Duo, Contentful, Stickermule, Intel y Mouser Electronics.