LG presenta su primer software de gestión en España: LG Cloud Device Manager

Muchas empresas se han reinventado en el último año y han tenido que implementar el teletrabajo entre sus empleados para continuar con su correcto funcionamiento. Algunos de los puestos de trabajo con más responsabilidad han sido los de los departamentos de IT, ya que la organización masiva de los dispositivos en remoto ha exigido un esfuerzo complejo. Esto, entre otras cosas, se debe a que la gestión de los softwares y de los hardwares de las empresas no siempre son del mismo proveedor y, por tanto, las tareas tardan más tiempo en ejecutarse y los empleados no se pueden conectar de manera instantánea a su equipo. Con el objetivo de que cada vez más empresas puedan gestionar de manera fácil y simple todos sus dispositivos Thin Client, LG ha diseñado su primer software de gestión: LG Cloud Device Manager.

Hasta ahora, LG contaba únicamente con hardware propio ofreciendo a las empresas la posibilidad de obtener LG Cloud Devices pero gestionando su software a través de un tercero. Gracias a LG Cloud Device Manager, las empresas pueden manejar directamente y cuando quieran todos sus dispositivos Thin Client y verificar el estado de cada uno de ellos de un solo vistazo en un Dashboard. Cada dispositivo es independiente pero su gestión es centralizada, por lo que el departamento de IT podrá solucionar problemas de diferentes dispositivos Thin Client a la vez y por tanto ahorrará tiempo y esfuerzos.

Al controlarse todo desde un mismo lugar, los usuarios no necesitan configurar preferencias para cada dispositivo. Una vez el perfil está configurado, esta función puede aplicarse a dispositivos Thin Client de forma individual o por grupos, facilitando la conexión remota al puesto de trabajo y evitando problemas técnicos que se daban a diario. No se requieren aplicaciones dedicadas para acceder a la consola de gestión por lo que el equipo de IT podrá utilizar navegadores web para acceder fácilmente a la consola y gestionar así sus dispositivos Thin Client.

Además, los LG Cloud Devices ofrecen una mayor protección a la información sensible y confidencial de las empresas. La nueva consola de gestión LG Cloud Device Manager ayuda a los directores de IT a configurar dispositivos Thin Client con restricciones como el uso de periféricos USB no autorizados (almacenamiento/webcam) o previniendo la instalación de softwares para mantener toda la información de la empresa mucho más segura.

La nueva consola de gestión de LG ha sido creada para cualquier tipo de empresa, ya que puede trabajar con múltiples equipos a la vez y funciona desde cualquier parte del mundo. Además, cualquier usuario podrá utilizarlo: solo tiene que registrar el Thin Client automáticamente, y, aunque varios compañeros estén trabajando a la vez, la velocidad de conexión no se verá afectada.

Para más información visita https://www.lg.com/es/business/digital-showroom/cloud-device