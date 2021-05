HUAWEI Band 6: Las pulseras inteligentes vienen para quedarse y mejorar la salud de sus usuarios

Huawei Consumer Business Group (CBG) presentó el pasado abril HUAWEI Band 6, su nueva pulsera inteligente, una alternativa a los relojes inteligentes que nada tiene que envidiar a estos últimos, con una gran pantalla AMOLED y características que ayudan a los usuarios a llevar un ritmo de vida más saludable.

Hoy en día las pulseras inteligentes no son solo un accesorio de moda, si no un dispositivo cuyo propósito principal es guardar el entrenamiento del usuario, monitorizar su salud y cultivar un estilo de vida saludable. Desde su nacimiento en 2011 hasta hoy, las pulseras inteligentes han tenido una gran evolución; desde de no tener si quiera pantalla, a tener una en blanco y negro, hasta las más actuales, con una pantalla a todo color y características eficientes con las que el usuario puede interactuar y satisfacer sus necesidades de salud.

La última band inteligente de Huawei, HUAWEI Band 6, ofrece a los consumidores una experiencia similar a la de un smartphone. De esta manera, la información de entrenamiento y salud se presenta de manera más completa y los resultados de monitorización de salud como frecuencia cardíaca, estrés, duración del sueño, control de SPO2, etcétera, también se actualizarán en tiempo real y podrán consultarse de un solo vistazo.

Monitorización de SPO2 las 24 horas del día

Para algunos usuarios en ocasiones es desconocido el concepto de saturación de oxígeno en sangre, que se trata, ni más ni menos, de la concentración de oxígeno en la sangre. Es un parámetro fisiológico importante del sistema respiratorio y uno de los signos vitales más importantes, ya que puede reflejar el estado de suministro de oxígeno del cuerpo. Cuando el nivel de SpO2 es inferior al 90%, se puede considerar como saturación baja de oxígeno en la sangre, lo cual puede derivar en síntomas como fatiga, cansancio, latidos cardíacos rápidos y falta de energía. Lo que hace HUAWEI Band 6 es recoger las posibles fluctuaciones de oxígeno en la sangre y avisar al usuario cuando estas bajen de forma alarmante.

Control del sueño

Hoy en día es cada vez más común hablar sobre los trastornos del sueño, por eso es tan importante controlar la calidad del mismo. HUAWEI Band 6 cuenta con HUAWEI TruSleep™ 2.0, una aplicación que monitoriza científicamente la calidad del sueño del usuario para, de esta forma, comprender sus ritmos de sueño, localizar posibles problemas y ponerles solución médica cuanto antes.

Cuidando de tu corazón

Las enfermedades cardiovasculares son un enemigo silencioso dado que los primeros síntomas de arritmia no son visibles a simple vista y esto puede dificultar la detección temprana de posibles problemas de corazón. Con el desarrollo de la tecnología, los wearables inteligentes han abierto un nuevo camino para la detección de arritmia, mejorando eficazmente los puntos más flacos de la monitorización tradicional. HUAWEI Band 6 cuenta con la tecnología de monitoreo de frecuencia cardíaca HUAWEI TruSeen™ 4.0 recientemente actualizada, que proporciona de forma continua, rápida y con precisión a los usuarios los datos recogidos sobre su frecuencia cardíaca, ayudándoles a cuidar su salud cardiovascular en tiempo real.

Control de la salud sea donde sea

Aunque los parámetros anteriores son muy importantes, no son los únicos que influyen a la hora de tener una salud de hierro. El control del ciclo menstrual o la monitorización del estrés son también factores muy relevantes para los consumidores que quieren llevar una vida más saludable, para esto HUAWEI Band 6 cuenta con la aplicación HUAWEI TruRelax™, que lleva a cabo un registro de todo ello y alerta de cambios importantes.

Ahora que la salud es más importante que nunca, es vital que las empresas pongan su granito de arena para ayudar a las personas a alcanzar ese estilo de vida que necesitan. Huawei trabaja para proporcionar los productos con las mejores características para ayudar a sus usuarios a alcanzar este objetivo.

