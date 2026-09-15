OPPO Find X10 Pro Max debutará a nivel mundial con el chip insignia de 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro 

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OPPO, marca líder mundial en dispositivos inteligentes, ha anunciado que el próximo Find X10 Pro Max será uno de los primeros smartphones en incorporar el chip insignia MediaTek Dimensity 9600 Pro y en lanzarse en los mercados internacionales.

Construido sobre el proceso avanzado de 2nm N2P de TSMC, el MediaTek Dimensity 9600 Pro ofrece un salto generacional significativo en rendimiento y eficiencia energética. En comparación con el proceso de la generación anterior, presenta una mejora de hasta el 61% en la eficiencia energética multinúcleo de la ​​CPU, proporcionando una base más sólida para un rendimiento insignia sostenido y para las cargas de trabajo de IA en el dispositivo, cada vez más exigentes, en el Find X10 Pro Max.

En cuanto al rendimiento de la CPU, el Dimensity 9600 Pro continúa con la arquitectura All-Big-Core de MediaTek con una nueva configuración que incluye dos núcleos C2-Ultra de 4.55GHz y seis núcleos de rendimiento. La nueva CPU ofrece una mejora general del rendimiento del 17%, mientras que el control de frecuencia independiente de cada núcleo permite una programación de cargas de trabajo más precisa, ayudando al Find X10 Pro Max a equilibrar un rendimiento sostenido con una eficiencia energética excepcional.

De esta manera, el rendimiento gráfico avanza un paso más con la última GPU insignia G2-Ultra NX, que introduce trazado de rayos mejorado y nuevas capacidades de gráficos neuronales. Bajo cargas de trabajo intensas y sostenidas, el Dimensity 9600 Pro ofrece aproximadamente un 27% más de rendimiento, lo que permite un mayor detalle visual y experiencias de juego más inmersivas en el Find X10 Pro Max.

El Dimensity 9600 Pro también aporta una gran mejora a la IA en el dispositivo gracias a su arquitectura de doble NPU de última generación, que combina una potente NPU con una ​​NPU de alta eficiencia. La nueva NPU de alto rendimiento ofrece un 51% más de velocidad en el preprocesamiento de LLM, proporcionando un potente soporte para tareas como la inferencia de modelos de gran tamaño y la fotografía computacional. Por su parte, la NPU de alta eficiencia mejora un 40% la eficiencia energética, permitiendo ejecutar funciones de IA de forma continua con un consumo ultra bajo y ofreciendo una experiencia de IA más rápida, fluida y siempre disponible.

Para llevar aún más lejos el rendimiento de la plataforma, OPPO incorpora el OPPO Laminar Flow Engine, desarrollado conjuntamente por OPPO y MediaTek, y presentado por primera vez en el Find X10 Pro Max. Esta tecnología reestructura la arquitectura de renderizado subyacente y la coordina de manera más estrecha con la gestión del sistema, logrando un mejor equilibrio entre una respuesta del sistema ultrafluida y un bajo consumo de energético. Además, ayuda a acelerar la apertura de las aplicaciones y a mantener una carga de contenido fluida y estable incluso en situaciones exigentes, como la navegación rápida de fotos.

Próximamente se revelarán más detalles sobre el OPPO Find X10 Pro Max, impulsado por el MediaTek Dimensity 9600 Pro, en el próximo evento de lanzamiento global.