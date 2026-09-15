PNY lanza el CS2341, su nuevo SSD NVMe Gen4 de alto rendimiento para PC y PlayStation 5

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PNY lanza el CS2341, su nuevo SSD NVMe Gen4 de alto rendimiento para PC y PlayStation 5

PNY Technologies, proveedor global de componentes, soluciones de memoria y almacenamiento de alto rendimiento, anuncia hoy el lanzamiento del nuevo SSD CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4. Esta solución de almacenamiento de alto rendimiento está diseñada para satisfacer las exigencias de los jugadores de PlayStation®5 y de los usuarios de PC.

PNY también ha querido mostrar su nuevo disco SSD CS2341 que incluye disipador de calor en un llamativo y corporativo color azul, ya que está diseñado para funcionar perfectamente con tu PS5.

El fabricante ofrece una garantía de 5 años o un límite de TBW que todavía no ha especificado. Por el momento no tenemos un precio recomendado, pero ya se puede reservar en Amazon, con un precio de 205,78 euros y envío previsto para el 25 de septiembre

Rendimiento Gen4 de alto nivel

Gracias a su interfaz NVMe PCIe Gen4 x4, el CS2341 ofrece alto rendimiento para aplicaciones exigentes, juegos de nueva generación y cargas de trabajo intensivas. Con velocidades de hasta 7.100 MB/s en lectura secuencial y 6.200 MB/s en escritura secuencial, el SSD permite reducir los tiempos de carga y acelerar las transferencias de archivos, dejando más tiempo al usuario para sumergirse de lleno en la experiencia de juego.

Refrigeración diseñada para un rendimiento óptimo

Para acompañar su alto nivel de rendimiento, el CS2341 incorpora un disipador térmico de aluminio extruido. Este permite mantener el SSD a una temperatura de funcionamiento óptima, incluso durante un uso intensivo y grandes transferencias de datos, garantizando así un rendimiento constante.

Este diseño térmico contribuye a mantener el rendimiento del SSD y su fiabilidad a largo plazo.

Una solución ideal para gaming y usos intensivos

El SSD CS2341 de PNY está diseñado para responder a las exigencias de los juegos modernos y las aplicaciones que requieren altas velocidades de almacenamiento. Compatible con dispositivos equipados con una ranura M.2 2280 PCIe Gen4, permite aprovechar al máximo el rendimiento de NVMe Gen4 tanto en PC como en PlayStation®5.

Con una capacidad de hasta 1 TB, el SSD CS2341 de PNY también permite ampliar el espacio de almacenamiento para instalar más juegos, guardar más archivos y aumentar la biblioteca de contenidos. Ante la próxima llegada de videojuegos muy esperados, disponer de espacio de almacenamiento adicional y un alto rendimiento permite a los jugadores preparar su biblioteca y disfrutar al máximo de las próximas experiencias gaming.

SSD PNY CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4

· SSD M.2 NVMe Gen4 x4 compatible con PC y PlayStation®5

· Hasta 7.100 MB/s de lectura secuencial

· Hasta 6.200 MB/s de escritura secuencial

· Formato M.2 2280

· Interfaz PCIe Gen4 x4

· Disipador térmico de aluminio extruido

· Diseñado para gaming, aplicaciones exigentes y cargas de trabajo intensivas

· Disponible con una capacidad de hasta 1 TB

Disponibilidad del producto

Presentado en primicia durante la gamescom 2026, el SSD PNY CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4 estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2026 a través de la red de distribución de PNY y sus distribuidores asociados.

El fabricante ofrece una garantía de 5 años o un límite de TBW que todavía no ha especificado. Por el momento no tenemos un precio recomendado, pero ya se puede reservar en Amazon, con un precio de 205,78 euros y envío previsto para el 25 de septiembre