HONOR lleva el cine profesional al bolsillo con HONOR Robot Phone en el Festival Internacional de Cine de Venecia

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El primer smartphone robótico del mundo, desarrollado junto a ARRI, muestra en Venecia una nueva forma de entender la creación cinematográfica móvil

En el marco de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, HONOR , la compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con IA, presenta HONOR Robot Phone, el primer smartphone robótico del mundo, como parte de su colaboración como Official Imaging Strategic Partner del International Promotion Program for Chinese-Language Films.

Desarrollado conjuntamente con ARRI, HONOR Robot Phone ha despertado una gran expectación durante el festival gracias a su innovador diseño con gimbal mecánico y a sus capacidades de imagen cinematográfica de nivel profesional, mostrando nuevas posibilidades para la creación audiovisual desde un dispositivo de bolsillo.

La propuesta de HONOR Robot Phone parte de una idea sencilla: convertir el smartphone en una herramienta de rodaje activa, capaz no solo de capturar imágenes, sino también de moverse, seguir al creador y facilitar la realización de planos cinematográficos mediante robótica e inteligencia artificial.

HONOR Robot Phone: una nueva forma de hacer cine desde el móvil

El elemento diferencial de HONOR Robot Phone es su sistema de gimbal mecánico integrado, que permite al dispositivo realizar movimientos de cámara directamente desde el propio smartphone.

Esta tecnología transforma el teléfono en un equipo de rodaje compacto y versátil, capaz de acompañar al usuario durante la grabación y ofrecer movimientos más fluidos y dinámicos sin depender de accesorios externos.

Combinado con las capacidades de inteligencia artificial del dispositivo, el sistema permite explorar nuevas formas de creación con manos libres y automatizar determinados movimientos de cámara. De esta forma, HONOR Robot Phone busca reducir las barreras entre la idea del creador y la imagen final, poniendo herramientas de producción avanzadas al alcance de un público más amplio.

Su presencia en Venecia supone un nuevo paso dentro del recorrido internacional del dispositivo por algunos de los principales escenarios cinematográficos del mundo. Hasta la fecha, HONOR ha presentado Robot Phone en eventos como el 79.º Festival de Cannes, el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái y ahora la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

En estos encuentros, cineastas y profesionales de la industria han reconocido la madurez técnica del dispositivo y sus capacidades de nivel profesional, y han mostrado su interés por seguir avanzando en la creación cinematográfica móvil.

La colaboración entre HONOR y ARRI lleva el flujo de trabajo cinematográfico al smartphone

Uno de los principales pilares de HONOR Robot Phone es su colaboración con ARRI, compañía con más de un siglo de experiencia en el desarrollo de tecnología de imagen y herramientas para la producción cinematográfica. Sus aportaciones al sector han sido reconocidas con 20 premios científicos y técnicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La colaboración adapta determinados elementos de la reconocida ARRI Image Science y de los flujos de trabajo profesionales de cine al entorno de un smartphone. El objetivo es proporcionar a los creadores mayor flexibilidad durante la producción, manteniendo el control creativo también durante la fase de posproducción.

En HONOR Robot Phone, esta colaboración se materializa mediante la integración de ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, creando un flujo de trabajo que conecta la captura y la posproducción desde un único dispositivo.

Para los creadores, ARRI LogC3 permite conservar más información en las altas luces y las sombras durante la captura, mientras que ARRI Wide Gamut 3 ofrece un espacio de color más amplio. Por su parte, ARRI Looks proporciona estilos de color cinematográficos controlados.

El resultado es una experiencia pensada para quienes buscan mayor libertad creativa y un mayor control sobre la imagen, desde el momento de la grabación hasta la edición final.

“El futuro no consiste simplemente en tener más píxeles. Se trata de tener control. Se trata de dar a los creadores la capacidad de capturar imágenes hermosas. HONOR aporta experiencia en imagen móvil, procesamiento avanzado y robótica. ARRI aporta más de un siglo de liderazgo en ciencia de imagen y flujos de trabajo de producción profesional. Venimos de industrias diferentes, pero compartimos una misma ambición: ampliar lo que los creadores pueden conseguir con las herramientas que llevan consigo cada día”, ha afirmado David Bermbach, Chief Product Officer de ARRI.

La colaboración entre ambas compañías continuará evolucionando para perfeccionar y desarrollar nuevas tecnologías y flujos de trabajo de imagen, tomando como referencia tanto la validación técnica como las aplicaciones reales en producción cinematográfica.

De la gran pantalla al bolsillo

La alianza entre HONOR y ARRI refleja una visión compartida: hacer más accesibles determinados elementos de la producción cinematográfica profesional sin limitar la libertad creativa de los usuarios.

HONOR Robot Phone representa el primer gran resultado de esta colaboración y combina la experiencia de HONOR en imagen móvil, procesamiento e inteligencia artificial con la trayectoria de ARRI en ciencia de imagen y producción cinematográfica.

Su recorrido por Cannes, Shanghái y Venecia pone de manifiesto precisamente esta vocación: trasladar la innovación desarrollada para el entorno móvil al corazón de la industria cinematográfica y, al mismo tiempo, acercar sus posibilidades a una nueva generación de creadores.

La tecnología cinematográfica de HONOR llegará a más dispositivos

La colaboración entre HONOR y ARRI se extenderá progresivamente a una gama más amplia de dispositivos de la compañía.

La próxima HONOR Magic9 Series, cuyo lanzamiento inicial en China está previsto para finales de septiembre, incorporará también capacidades de imagen desarrolladas en el marco de esta colaboración.

Esta expansión permitirá que más usuarios puedan acceder a determinadas tecnologías y experiencias de imagen cinematográfica de HONOR y ARRI.

Un nuevo capítulo para la creación móvil

Con su presencia en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, HONOR Robot Phone consolida su posición como una nueva categoría de dispositivo para la creación audiovisual.

Más allá de ser un smartphone con capacidades avanzadas de imagen, Robot Phone plantea una nueva relación entre el creador y la cámara: un dispositivo capaz de moverse, interpretar el entorno y ayudar a construir la imagen.

HONOR y ARRI continuarán explorando esta convergencia entre robótica, inteligencia artificial y ciencia de imagen cinematográfica, con el objetivo de ampliar las posibilidades creativas de las herramientas que acompañan a los creadores en su día a día.