Huawei organiza su primer Huawei Developer Day Spain 2021. Ayer estuvimos con ellos en el encuentro donde contaon cosas muy interesantes. Huawei marca el futuro en los dispositivos conectados IoT controlados con el smartphone y en sus nuevos kits, SDK y APis para desarrollar aplicaciones en HarmonyOS

En el encuentro se profundizó en la estrategia de la compañía centrada en Huawei Mobile Services (HMS), Huawei Ads, HarmonyOS, HMS Core 6.0, y Petal Maps y Petal Search. Fred Wang, Country Manager de la Unidad de Consumo de Huawei en España

Huawei celebró en España el encuentro Huawei Developer Day (HDD), una jornada enfocada a desarrolladores y empresas que apuestan por los servicios del ecosistema Huawei.

Huawei Developer Day (HDD) es un plataforma creada e impulsada por HUAWEI Developer para potenciar la comunicación y el conocimiento con la comunidad de desarrolladores de la compañía en cada país. Un servicio a través del cual acercar a los desarrolladores a todas las capacidades y últimas tendencias de la industria tecnológica.

Durante este encuentro, el pasado 2 de diciembre en Madrid, se profundizó en la estrategia de la compañía centrada en Huawei Mobile Services (HMS), Huawei Ads, HarmonyOS, HMS Core 6.0, y Petal Maps y Petal Search. Todo ello de la mano de los siguientes portavoces de Huawei: Fred Wang (Country Manager Huawei CBG España), Peter Gauden (WEU Ecosystem MKT Leader), Miguel Montesinos (European Developer Technical Support), Francisco Almeida (European Developer Technical Support Engineer) Tao Ping (DTSE Lead of Spain), Jacky Zhao (President of Ecosystem Development for WEU), Ziqin Jiao (Head of Ecosystem Development), y Fernando García Calvo (Deputy Director Huawei Search Europe).

También participaron diferentes partners de la compañía, los cuales compartieron su experiencia y casos de éxito con el uso de los servicios de Huawei; además de contar con la presentación de Víctor Pérez Jiménez, ganador del concurso de estudiantes de Huawei AppsUp, y embajador de Huawei Student Developers, quien expuso su caso de éxito como desarrollador de la App Clover, un asistente de seguimiento de tratamientos orientado a personas que necesitan llevar un control de su medicación. CADENA 100 fue finalista de Huawei AppsUp y ya tine 52.000 instalaciones

Fred Wang, Country Manager de la Unidad de Consumo de Huawei en España, se encargó de dar comienzo al encuentro haciendo un repaso sobre la situación actual, evolución, y proyección de la estrategia de negocio de la compañía. «A medida que nos embarcamos en un nuevo viaje de crecimiento y transformación, nuestra visión y misión son claras: llevar lo digital a cada persona, hogar y organización, para conseguir un mundo totalmente conectado e inteligente”, comentó Fred Wang.

La evolución de la estrategia de Hardware de Huawei ha sido una parte fundamental de un enfoque mucho más amplio para transformar la relación de Huawei con la tecnología, situándose a la vanguardia de esa transformación desde el principio. En la jornada se detalló que, en esa evolución, la ampliación de los dispositivos conectados a un ecosistema inteligente fue clave. Este ecosistema alberga a más de 730 millones de propietarios de dispositivos activos mensualmente, con más de 1.000 millones de dispositivos conectados. Entre las aplicaciones y servicios que hoy en día pueden ofrecerse gracias a la gran inversión en software, destacan desde apps de entretenimiento como Huawei Music y Huawei Video, hasta motores de búsqueda y navegadores.

“En los últimos años hemos visto una gran evolución en la industria de los móviles. Desde actualizaciones de privacidad hasta nuevas tecnologías, pasando por un gran cambio en la forma en la que vivimos hoy en día. En lugar de resistirnos a este cambio, nuestro enfoque en Huawei ha sido aceptarlo y verlo como una oportunidad para construir algo nuevo, algo mejor para el futuro”, comentó Peter Gauden, WEU Ecosystem MKT Leader, durante su ponencia en el Huawei Developer Day Spain 2021.

Entre las temáticas abordadas, destacaron:

Un ecosistema en continuo crecimiento

AppGallery, la tercera tienda de aplicaciones a nivel global ha conseguido consolidar en los últimos meses su posición como tercer ecosistema móvil a nivel internacional. Esto se debe al apoyo que la marca ha brindado a los ya más de 5,1 millones de desarrolladores a los que ha podido conectar con los más de 730 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en todo el mundo.

Desde su lanzamiento global en 2018, HUAWEI AppGallery ha alcanzado más de 560 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, de los cuales 42 millones se encuentran en Europa. En los tres primeros trimestres de este año, AppGallery distribuyó más de 332.200 millones de nuevas aplicaciones en todo el mundo, lo que supone un aumento interanual del 13%. Además, los beneficios de los colaboradores también se han visto aumentados en un 62% en comparación con los datos del año anterior.

La estrategia de invertir en software y ampliar la gama de dispositivos es lo que ha permitido el crecimiento de Huawei. Los ingresos por ventas anuales en 2020 ascendieron a algo más de 136.000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 3,8% interanual. De esos ingresos, Huawei invierte más del 10% en I+D para poder crear nuevas oportunidades de negocio.

Petal Search y Petal Maps evolucionan atendiendo a las necesidades de los consumidores

En HUAWEI Mobile Services se puede encontrar un grupo de aplicaciones bajo la denominación de ‘Petal’ entre las que se incluyen, entre otras, Petal Search y Petal Maps. Desde su creación, ambas se han convertido en un reclamo para miles de empresas de sectores tan diversos como las compras o los viajes. Con el motor de búsqueda como otro servicio más, Huawei amplía las capacidades de Petal Search a través del SDK del dispositivo y de las API ubicadas en la nube, lo que permite a sus socios proporcionar una experiencia de búsqueda más rápida y sencilla. Con una media de 8.000 millones de búsquedas al día, Petal Search también permite distribuir eficazmente su contenido a través de la plataforma UniBox, propiedad de Huawei.

Por su lado, Petal Maps está disponible en más de 166 países y regiones y cuenta con alrededor de 20 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo (MAU). La última actualización de Petal Maps permitirá nuevas capacidades: posicionamiento de alta precisión, visualización de mapas topográficos, experiencias interactivas, búsqueda de datos y Map Studio. Todo ello proporciona al usuario final una experiencia de navegación verdaderamente interactiva y funcional. Petal Search 2.0 será el motor de búsqueda multifuncional de próxima generación con IA que ofrecerá una experiencia de búsqueda innovadora en más de 20 ámbitos diferentes, incluyendo noticias, vídeos, compras, vuelos o de negocios locales.

Con relación a la familia Petal, Fernando García Calvo, Director Petal Search Europe, destacó 3 ideas claras en cuanto a las ventajas competitivas de estos servicios: rapidez en la integración, rapidez en la innovación; y crecimiento de la mano de los partners.

Huawei Ads

Los partners invitados compartieron diferentes casos de éxito sobre su estrategia con HUAWEI Ads, un mercado publicitario en tiempo real adaptado a los dispositivos Huawei que, ahora, está abierto a las agencias de medios y anunciantes. Además, ofrece una plataforma que incorpora un servicio de publicación que permite a los desarrolladores integrar el kit de HUAWEI Ads para generar ingresos adicionales con sus Apps.

La plataforma ofrece a los anunciantes la posibilidad de utilizar cualquier ubicación dentro del ecosistema de Huawei, incluidas las notificaciones directas en los dispositivos, en las ubicaciones personalizadas de AppGallery, así como en los nuevos anuncios de búsqueda en Petal Search y en los anuncios de pantalla en las aplicaciones, de Huawei e incluso de terceros.

Desde su lanzamiento en enero de 2020, el tráfico diario de HUAWEI Ads ha alcanzado ya más de 600 millones en Europa, siendo catalogada como una de las plataformas de más rápido crecimiento en Europa Occidental, según el último informe de AppsFlyer.

Huawei HMS 6.0

HMS Core 6 trae nuevos kits que permitirán que los desarrolladores puedan crear funciones que aporten más valor a sus aplicaciones. En este sentido, los desarrolladores cuentan con un total de 69 kits y 21.738 APIs. La gama completa de funciones de HMS Core permite crear aplicaciones de calidad con sus soluciones inteligentes basadas en escenarios de múltiples dispositivos inteligentes, como smartphones, tablets, pantallas inteligentes, wearables y productos de audio.

Estas capacidades de open source también pueden utilizarse para crear Apps que se ejecuten en Android, HarmonyOS e iOS mediante el uso de frameworks multiplataforma como React Native y Cordova. A finales del tercer trimestre de 2021 había más de 173.000 aplicaciones integradas en HMS Core en AppGallery, lo que supone un notable incremento interanual del 81%. Además, en prácticamente un año en número de desarrolladores de Huawei ha crecido exponencialmente (183%).

El principio de una era conectada

Solo en 2021 cada persona tiene de media 4.5 dispositivos conectados. La proyección es que esta cifra prácticamente se doble en apenas 4 años. Huawei apuesta por la estrategia 1+8+N, poniendo al teléfono móvil como controlador principal de ese ecosistema inteligente, pero sin obviar otros puntos de entrada como las tablets, la TV, altavoces…etc. La unión de diferentes dispositivos hace posible que se presenten un sinfín de posibilidades. Huawei cuenta con un sistema operativo puntero en cuestión de rendimiento, con 150.000.000 dispositivos conectados que ya utilizan HarmonyOS.

Jacky Zhao, Presidente del Ecosistema de Huawei en la región, encargado de ponerle cierre al encuentro, destacó que “Huawei tiene la capacidad y disposición de invertir en un ecosistema conectado para el futuro. Nos hemos convertido en una exitosa compañía B2B que ha vivido una evolución y crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Sin duda, estamos ante una gran oportunidad para traer un nuevo ecosistema, uno que nos permita interactuar con el consumidor de una forma mucho más estrecha. Por su puesto, para conseguirlo necesitaremos ir de la mano con nuestros partners, con quienes trabajaremos para llevar la innovación a cada mercado”.

