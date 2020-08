Samsung presenta su Galaxy Note 20. Samsung ha presentado este miércoles los nuevos smartphones de su gama Galaxy Note, con una apuesta clara por unir en un mismo terminal el ocio y la productividad, en un momento en el que la movilidad y el teletrabajo son más importantes que nunca. Además del Galaxy Note 20 presenta el Note 20 Ultra y nuevo teléfono plegable: el Z Fold2.

Por primera vez, la compañía realizó su evento Galaxy Unpacked de manera virtual.

La familia Note se caracteriza por su gran pantalla, que llega a las 6,9 pulgadas en el modelo Ultra, y sobre todo por su lápiz óptico S-Pen, que se actualiza para ofrecer más funciones que nunca.

“Nunca antes hemos dependido de la tecnología como lo hacemos hoy. Así es como nos mantenemos conectados mientras navegamos por los desafíos extraordinarios enfrentados en el mundo. Estos dispositivos son herramientas poderosas para ayudarlo a maximizar el trabajo y el juego”, aseguró TM Roh, presidente y líder de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.

Roh insistió en la necesidad de ofrecer equipos más potentes para facilitar el trabajo remoto y la conexión con otras personas.

Si te has perdido la presentación os dejamos su streaming Galaxy Unpacked de manera virtual

