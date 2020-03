HMD Global, the home of Nokia phones, ha presentado tres nuevos smartphones: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 y Nokia 1.3

El nuevo smartphone 5G de Nokia se ha presentado al tiempo que aumenta el portfolio, garantizando que el único dispositivo que necesitarás será un teléfono Nokia.

Presentamos tres nuevos smartphones Nokia, un nuevo miembro de la familia Originals y un nuevo servicio de itinerancia de datos sin complicaciones

Nokia 8.3 5G – Un smartphone 5G global y preparado para el futuro que aparecerá en Sin tiempo para morir, que estará en los cines en noviembre.

Nokia 5.3 – Impulsando los límites de este segmento en diseño, rendimiento e imagen, gracias a la versatilidad de su cuádruple cámara y un impresionante diseño nórdico.

Nokia 1.3 – Una experiencia más rápida y segura con Android 10 (edición Go) a un sorprendente bajo coste.

Nokia 5310 – No pierdas el ritmo con el último miembro de la familia Originals.

HMD Connect Global Roaming Service – Para estar conectado a lo que más importa.

HMD Global, the home of Nokia phones, ha presentado tres nuevos smartphones, un nuevo miembro de la familia Originals y su nuevo servicio de itinerancia de datos sin complicaciones. Nokia 8.3 5G es el primer smartphone 5G que Nokia ha añadido al portfolio y al que se suman Nokia 5.3 y Nokia 1.3, así como la última incorporación a la familia Originals, Nokia 5310. Siguiendo a los primeros, HMD Global también entra en una nueva categoría de servicio con HMD Connect Global Data Roaming, su innovador servicio de itinerancia de datos sin complicaciones para estar conectado a lo que más te importa.

Junto a los cuatro nuevos dispositivos y un renovado servicio de roaming, HMD Global continúa con su crecimiento, anunciando su expansión a Brasil. Además, para celebrar la asociación con la 25ª película de Bond, que estará en los cines en noviembre, los fans ahora pueden tener en sus manos una exclusiva funda de Kevlar de edición especial de la marca 007 para Nokia 6.2 y Nokia 7.2.

Florian Seiche, CEO de HMD Global, afirmó:

«Estoy muy orgulloso de las innovaciones que hemos introducido hoy y que se basan en nuestro compromiso único de garantizar que la experiencia de los smartphones Nokia sólo mejorará con el tiempo. Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo de HMD Global al entrar en 5G con un smartphone verdaderamente global y preparado para el futuro. En combinación con el lanzamiento de HMD Connect, estamos creando una experiencia realmente integrada en términos de conectividad».

Juho Sarvikas, Director de Producto de HMD Global, aseguró:

“Nos enorgullece trabajar con nuestros socios para ofrecer dispositivos únicos. Por eso nos emociona anunciar diversas primicias con este lanzamiento. Con la ayuda de la Plataforma Modular de Qualcomm® Snapdragon ™ 765G hemos creado un smartphone plenamente global del mundo 5G, diseñado teniendo en cuenta el coste, la facilidad de uso y la garantía de futuro. La solución 5G de Qualcomm no sólo nos permite condensar más de 40 componentes de radiofrecuencia (RF) diferentes en un solo módulo, sino que el Nokia 8.3 5G también cuenta con el mayor número de bandas de radio nuevas de 5G desde 600hmz hasta 3,8GHz, lo que significa que es un dispositivo verdaderamente global y preparado para el futuro”. “Junto con Google, hemos conseguido introducir un dispositivo Android (edición Go) increíblemente accesible, uno de los primeros smartphones que se lanza con Camera Go y el con Android 10 (edición Go). El nuevo Nokia 5.3 ofrece características poderosas como la cámara cuádruple y la Plataforma Móvil Qualcomm® Snapdragon™ 665 y las pone al alcance de un grupo aún más amplio de fans. Y no podíamos ignorar a nuestra popular familia Originals. Por eso hemos traído de vuelta el Nokia 5310, para que nunca te pierdas ni un detalle”.

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.3 5, un smartphone 5G de Nokia verdaderamente global y preparado para el futuro, está diseñado para soportar despliegues de redes 5G múltiples y en evolución, con soporte para combinaciones 5G tanto autónomas como no autónomas, que los operadores están desplegando en todo el mundo. Siendo el primer smartphone en utilizar la solución de módulo frontal de RF de Qualcomm® 5G, como parte de su Plataforma Modular Qualcomm®, Nokia 8.3 5G condensa más de 40 componentes de RF diferentes en un solo módulo, lo que lo convierte no sólo en un dispositivo global, sino también en un smartphone preparado para el futuro y listo para el siguiente paso en 5G.

Nokia 8.3 5G también cuenta con una potente cámara cuádruple PureView con óptica ZEISS, que le permite capturarlo todo. Estrenando ZEISS Cinema para captura y edición y aportando una extraordinaria grabación de vídeo en baja luz con audio OZO, Nokia 8.3 5G es el smartphone ideal para aquellos que quieren crear sin límites. Nokia 8.3 5G siempre estará listo para lo que viene, ya que está perfectamente optimizado para 5G, lo que garantiza que más personas puedan disfrutar de la rápida y segura conectividad para streaming y juegos dondequiera que vayan. Inspirado en motivos finlandeses, Nokia 8.3 5G aparece en Polar Night, un color que se inspira directamente del cielo ártico.

Cristiano Amon, presidente de Qualcomm, manifestó:

«Nos enorgullece apoyar a HMD Global en la presentación de su nuevo dispositivo 5G, uno de los primeros dispositivos anunciados comercialmente que se basa en la plataforma modular de Qualcomm® Snapdragon™ 765G. Desarrollamos esta plataforma para ayudar a llevar la experiencia 5G a todo el mundo y ofrecer lo más novedoso del mercado a nuestros clientes, es una solución altamente integrada, basada en la primera plataforma móvil del mundo anunciada con 5G, junto con un módulo de RF avanzado para crear una solución 5G completamente global. Utilizando este enfoque modular, los dispositivos Nokia 5G serán la mezcla perfecta de un diseño elegante y buen rendimiento. De cara al futuro, las posibilidades con 5G son verdaderamente ilimitadas y estamos entusiasmados por lo que Qualcomm y HMD Global lograrán juntos en la era 5G».

Nokia 5.3

Dotado de toda una serie de primicias de gran valor, Nokia 5.3 viene con una cámara cuádruple, la última Plataforma Móvil Qualcomm® Snapdragon™ 665 y la ya característica duración de la bateríai de dos días. La cámara cuádruple alimentada por IA ayuda a capturar la toma perfecta sin importar dónde estés, incluso con luz tenue, gracias al Modo Noche. Las lentes gran angular y macro le ayudan a capturar primeros planos o tomas panorámicas de gran angular. Y con su gran pantalla de 6,55″, Nokia 5.3 ayuda a disfrutar al máximo la transmisión de los programas favoritos y juegos durante todo el día. Nokia 5.3 tiene un diseño resistente e impresionante, de inspiración nórdica, viene con Android™ 10 y ofrece a los fans un acceso más rápido al Asistente de Google[ii] a través del botón correspondiente.

Nokia 1.3

Nokia Drax ofrece una tecnología moderna y el nuevo sistema operativo Android 10 (edición Go), a un precio más asequible que nunca. Siendo uno de los primeros smartphones que se lanzan con Camera Go, así como la tecnología de fusión de imágenes AI con poca luz, Gallery Go y una brillante pantalla HD+ de borde a borde, Nokia 1.3 permite verlo todo más real, tanto si estás en interior como en exterior. Nokia 1.3, uno de los primeros smartphones en lanzarse con Android 10 (edición Go), cuenta con mayor velocidad, más seguridad y millones de aplicaciones para el día a día. Además de estar actualizado y beneficiarse de una experiencia que no deja de mejorar con un dispositivo que estará listo para Android 11 (edición Go).

Nokia 5310

Reimaginando al Nokia 5310 Xpress Music original, Nokia 5310 incluye un reproductor de MP3[iii] y una radio FM, combinados con potentes altavoces frontales dobles que permiten llevar las canciones favoritas donde se desee. Nokia 5310 mezcla el diseño clásico con una nueva y elegante sensación, así como una batería construida para durar, manteniéndose conectado día tras día.

HMD Connect Global de servicio de itinerancia de datos

HMD Global se introduce en una nueva categoría de servicio con el lanzamiento de su servicio de itinerancia de datos de HMD Connect global, que permite a las personas de todo el mundo beneficiarse de una SIM de datos sin complicaciones cuando viajan y pueden así mantener un control total de sus planes de datos. La itinerancia de datos de HMD Connect global les mantiene conectados de una manera más fácil a las cosas que más les importan, pagando sólo por lo que necesitan. Al registrarse a través de la aplicación, los fans recibirán una tarjeta SIM en su domicilio y tendrán un control sin esfuerzo sobre su plan de datos. HMD Connect se lanzará en BETA a través de HMDConnect.com, ofreciendo una itinerancia sin complicaciones, segura y asequible en todo el mundo.

El servicio de itinerancia de datos de HMD Connect global trabaja actualmente en más de 120 países de todo el mundo y, junto con su socio Greenwave Systems y operadores locales, HMD Global está trabajando para ampliar la cobertura a aún más redes y países en el futuro.

Martin Manniche, Fundador y Director General de Greenwave Systems, aseguró:

«Nuestra visión compartida con HMD Global permite una conectividad móvil inteligente y asequible en todo el mundo. Nuestra plataforma AXON GlobalNet ofrece una conexión segura y asequible a los abonados de todo el mundo. Estamos entusiasmados por el futuro trabajando con el equipo de HMD Global y esperamos innovar con más servicios nuevos en el futuro».

Sin tiempo para morir

La campaña mundial titulada «El único gadget que necesitarás», que se lanzará en el mes de noviembre en paralelo al estreno de la película, presenta al nuevo agente pionero 00, Nomi, interpretado por Lashana Lynch. Se extenderá a 80 países, abarcando el cine, el sector digital, el sector social, la publicidad exterior y el comercio minorista.

Cada teléfono Nokia se construye sobre la base de la confianza, la seguridad y un diseño icónico y de calidad, que se combina con el objetivo de hacer que la última tecnología sea accesible para todos. Con un historial más que probado de entrega en un compromiso puro, seguro y actualizado con Android, un smartphone Nokia que realmente mejora con el tiempo será el único dispositivo que necesitarás, tanto si eres un nuevo agente 00 como si eres un fan de la marca.

Precio y disponibilidad de los nuevos smratphones de Nokia