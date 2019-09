Apple Keynote 2019: ¿Cómo ver la presentación del nuevo iPhone 11? Horario

Apple presentará su nueva generación iPhone 11 el 10 de septiembre y el iOS 13. Apple ya ha enviado las invitaciones para evento. En la Keynote se espera el iPhone 11 y el iOs 13 pero de momento Apple no ha confirmado nada.

Te contamos dónde ver en directo y cómo seguir en vivo online la Keynote Apple de septiembre, en donde se presentará el iPhone 11 2019.

Septiembre no sólo marca el final del verano y la vuelta a la rutina, sino el inicio de un nuevo curso tecnológico para las marcas y empresas del sector. Y entre ellas Apple, que lleva años escogiendo el mes de septiembre para mostrarnos los nuevos modelos de su producto estrella: el iPhone. Y hoy, martes 10 de septiembre, será cuando veamos tras un año de rumores y ‘leaks’ los largamente esperados nuevos iPhone 11 2019.

Se espera que presente la próxima generación de iPhone, los sucesores de iPhone XR, XS y XS Max.

La compañía ha emplazado la presentación de sus novedades en el Steve Jobs Theatre de la sede en Cupertino (Estados Unidos), el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas (19:00 horas en la España peninsular) o 10 a.m. PDT hota del Pacifico en California.

La página web de la compañía ya cuenta con un espacio reservado para este evento especial, desde donde se podrá seguir en directo, del que se espera que dé a conocer los próximos dispositivos de la familia iPhone, los sucesores de los terminales iPhone XR, XS y XS Max, presentados el año pasado.

El nuevo iPhone conocidos como iPhone 11 (sucesor del iPhone XR), iPhone 11 Pro (sucesor del iPhone XS) y iPhone 11 Pro Max (como el sucesor del iPhone XS Max).

Apple anunciaría también otros productos como nuevos iPad Pro, nuevo iPad de 10.5 pulgadas que se convertiría en el modelo más barato y sustituiría al iPad de 9.7 pulgadas; llegaría una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas y posiblemente se presentaría el Apple Watch Series 6 y Apple TV+.

Por supuesto, un nuevo iPhone no puede llegar sin nuevo software y Apple ya trabaja en iOS 13, la versión que lógicamente sucederá a iOS 12. Según Bloomberg, iOS 13 tendrá nuevas funciones y drásticos cambios visuales.

¿Cómo seguir en directo la keynote de Apple con la presentación de iOS 13, iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro, Apple Watch y Apple TV+ desde cualquier dispositivo?

En directo desde el Steve Jobs Theater a las 10 de la mañana hora de San Francisco, las 7 de la tarde hora española, Apple emitirá en directo vía streaming su Keynote 2019. Y como es habitual, los de Cupertino ofrecerán la opción de ver la Keynote en directo por streaming desde su página web, y según el dispositivo que elijas, esto es lo que necesitas para visualizarla bien

¿Cómo ver la presentación Apple Keynote Septiembre 2019 desde un iPhone, iPad, iPod o Mac?

Como bien deben saber si son seguidores de estos eventos, los dispositivos iOS pueden ver el streaming oficial a través de Safari. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a la página del evento y oprimir ‘Play’. Es importante usar Safari y no intentar abrir el sitio desde otro navegador, pues lo más probable es que no funcione.

¿Cómo ver la presentación Apple Keynote Septiembre 2019 desde desde un teléfono Android o desde un ordenador Windows?

Si tienes de un teléfono Android o un ordenador con Windows, no te preocupes, puedes disfrutar de la keynote aunque no tengas Safari. En Windows tienes la posibilidad de utilizar el navegador Edge, pero si no quieres, puedes hacer uso de VLC:

Descarga VLC para Windows o Android

Abre VLC

Selecciona la opción «Abrir red»

Pega el siguiente enlace: https://p-events-delivery.akamaized.net/0208bkzcptukmgbpuqyfyqjhkxxtzwaw/m3u8/hls_mvp.m3u8 o https://apple-events.akamaized.net/hls/live/681800/0208kmksrrgukmmpvlwqmnzbuhaylttzxoazcamnfmmnni/master/cc/eng.m3u8

¿Cómo ver la presentación Apple Keynote Septiembre 2019 desde Youtube?

Este año también por YouTube. Puedes verlo desde el canal de Youtube de Apple. Pero os dejamos el vídeo para seguirlo desde esta noticia

¿Cuáles son los horarios y fecha de la presentación Apple Keynote Septiembre 2019?

Será el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas (19:00 horas en la España peninsular)

Los horarios de la keynote de Apple que este año se celebrará en el Steve Jobs Theatre de la sede en Cupertino, son los siguientes:

España: 19:00 (18:00 en Canarias)

México: 12:00 AM

Colombia / Ecuador / Perú: 12:00 AM

Argentina: 14:00

Chile: 13:00

Venezuela: 13:00

EEUU (California) 10:00 AM

¿Qué veremos en la presentación de Apple?

Esa es siempre la pregunta del millón de dólares, pero de lo que no cabe absolutamente duda será de los nuevos iPhone XI 2019. Al parecer, según los últimos datos tres nuevos modelos de iPhone con nueva nomenclatura serán presentados:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Con ello se mantendría esta tendencia a presentar tres modelos de móviles, con el 11 Pro siendo el modelo estándar, el 11 Pro Max siendo como el iPhone XS Max y el iPhone 11 normal como el sucesor del iPhone XR, el modelo más ‘barato’ de los tres de Apple en 2018. Si es cierto, incluso lo de Pro sería novedad, ya que este término lo hemos visto por ejemplo en los iPad, pero nunca en los iPhone. Lo que es casi casi seguro es el nuevo y polémico diseño de la cámara trasera, que bajo ese estilo cuadrado de esquinas redondeadas lleva dividiendo a los fans un año entero. En principio, el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max tendrán una cámara trasera de Triple lente, mientras que el iPhone 11 tendrá un sensor fotográfico Dual. Además, se espera no sólo un mejor rendimiento energético, sino también una mayor batería, necesaria tanto para esas nuevas cámaras Triples como para el WiFi mejorado con la adopción de WiFi 6.

¿Más productos Apple en la presentación? Si echamos un vistazo al año pasado, la Keynote Apple 2019 de septiembre incluyó a los nuevos modelos y siguiente iteración del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Se puede esperar el Mac Pro pero no los nuevos iPad como los nuevos MacBooks en un evento separado al mes siguiente, en octubre de 2018. También llegará el iOs 13 como nuevo sistema operativo.

¿Seguirá Apple la misma tendencia este año, o la Keynote de septiembre será el escaparate para todo el catálogo de novedades Apple? En muy pocas horas saldremos de dudas.

Apple ha visto cómo se ha filtrado las especificaciones de los nuevos iPhone 11, terminales que se presentarán en sociedad el próximo 10 de septiembre y que estará disponible en tres variantes: iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, el modelo tope de gama de la compañía para este año. Este terminal más sencillo ofrecerá un panel IPS con una resolución ligeramente superior a la HD que se traduce en 1792 x 828 píxeles, la cual será propulsada por el nuevo SoC Apple A13 acompañado de 4 GB de memoria RAM y todo ello alimentado por una batería de 3110 mAh que sabe a muy poco. Estará disponible con capacidades de 64GB/256GB/512GB no ampliables, y contará con doble cámara trasera de 12 megapíxeles y cámara frontal de 12 MP. Su precio de partida será de 749 dólares lo que se podría traducir en un precio cercano a los 859 euros.