Samsung Galaxy S9 y S9+ llega Android 9 Pie ya está disponible en España. ¿Cómo actualizarlo?

La versión estable de Android 9 Pie para los Samsung Galaxy S9 y S9+ está llegando de a todos los países del mundo incluida España.Las últimas semanas hemos estado esperando como agua de mayo las actualizaciones y unas novedades que no acaban de llegar a todos los países.

Hoy, Samsung por fin ha liberado la última versión de Android para todos los usuarios que dispongan de un Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9+ . Una actualización que viene acompañada de su nueva interfaz One UI. Te contamos todos los detalles para Actualizarlo.

Para poder disfrutar antes que nadie de Android 9 Pie en tu Galaxy S9 lo mejor es abrir la aplicación Samsung Members y consultar la sección de avisos del calendario. Después de este paso, lo único que hay que hacer es acceder a los Ajustes del sistema > Actualización del sistema y pulsar el botón central. Si la actualización ya está disponible recibirás una notificación con las novedades y comenzará la descarga. Si, por el contrario, eres una de esas personas que tiene activadas las actualizaciones automáticas solo te llegará cuando te mantengas conectado/a al WiFi.

Actualizar versiones de software del Samsung Galaxy S9 y S9+ desde el móvil (OTA) o desde el PC.

Actualizar automáticamente por aire (OTA):

Se recomienda conectar a Wi-Fi antes de comenzar la actualización y tener una copia de seguridad de su contneido de fotos, viídeos, etc por si las moscas..

Es importante destacar que, al tratarse de una versión global, la actualización puede tardar varios días en aparecer en nuestro smartphone. Pero si pruebas en España ya se está descargando.

Actualizar desde un PC:

Usa un cable USB Samsung. Haz una copia de seguridad de tus datos antes de comenzar la actualización.

Durante la actualización, no debes:

Durante la actualización no podrás hacer llamadas, ni siquiera de llamadas de emergencia.

Es posible que tu teléfono se encienda y apague algunas veces durante el proceso de actualización.

Una vez finalizado, el teléfono volverá a la pantalla principal.

En ambos casos hemos de proceder a la actualización y posteriormente actualizar las apps integradas en el sistema, como Calculadora, Internet de Samsung, Samsung Health, Samsung Notes, Samsung Members y Samsung Pay.

Android 9 es un sistema mucho más pulido pero la gran mejora de Samsung es su nueva capa de interfaz de personalización One UI.

Aquí ponen todos los detalles http://doc.samsungmobile.com/SM-G965F/PHE/doc.html que os ponemos a continuación:

One UI actualizado para Android Pie

One UI viene con Android Pie e incluye funciones nuevas e increíbles, así como un diseño completamente nuevo, todo basado en los comentarios de los usuarios de Samsung y Google.

Te recomendamos que realices una copia de seguridad de tus datos importantes para mantenerlos seguros antes de actualizar.

Algunas aplicaciones, como Calculadora, Internet de Samsung, Samsung Health, Samsung Notes, Samsung Members y Samsung Pay deben actualizarse individualmente después de actualizar el sistema operativo.

Estas son las novedades.

One UI

– Se han reorganizado el contenido, los ajustes y otros datos para que puedas concentrarte en la tarea que estés realizando.

– Los elementos interactivos se han movido a la parte inferior de la pantalla para que estén siempre a mano.

– Los nuevos diseños y funciones, como el modo Noche, resultan más cómodos para tus ojos.

Notificaciones

– Puedes responder a mensajes directamente en el panel de notificaciones.

– Las miniaturas de las imágenes se incluyen en las notificaciones de los mensajes.

– En los ajustes de las notificaciones de una aplicación, pulsa el interruptor una vez para activar o desactivar todas las notificaciones de una categoría.

Teclado Samsung

– Están disponibles los nuevos emojis Unicode 11.0.

– El nuevo tema adaptable cambia el aspecto del teclado en función de los colores de la aplicación que lo rodea.

– El teclado flotante está disponible en todas las aplicaciones e incluye nuevos ajustes de tamaño y transparencia.

– Puedes establecer una duración de pulsado personalizada.

Cuidado del dispositivo (anteriormente conocido como Mantenimiento del dispositivo)

– Los modos de rendimiento se han simplificado e integrado en los modos de ahorro de energía.

– Se ha dejado de ofrecer el servicio de contenido Edge para el mantenimiento del dispositivo.

Always On Display

– Se han añadido nuevos estilos de reloj, incluida la opción de mostrar un calendario con tu planificación.

– Se ha añadido la información de carga para que sepas el tiempo que queda para que se cargue completamente.

– Puedes hacer que Always On Display se muestre siempre que la pantalla esté apagada, o puedes configurarlo para que se muestre durante 30 segundos al pulsar la pantalla.

Ajustes

– Se han reorganizado los menús para que resulte más fácil encontrar los ajustes.

Samsung DeX

– Puedes continuar usando tu teléfono mientras se muestra DeX en un monitor o en una TV.

– Usa Samsung DeX con adaptadores HDMI compatibles. No necesitas una DeX Station.

Bixby

– Bixby se ha renovado completamente e incluye una serie de mejoras y funciones nuevas.

– Desliza hacia la izquierda desde la pantalla principal de Bixby para descubrir las últimas funciones y aplicaciones compatibles.

– Puedes configurar el botón Bixby en Ajustes para decidir qué acciones se realizarán cuando pulses una o dos veces.

Teléfono

– Ahora puedes ordenar el historial de llamadas por llamadas entrantes y llamadas salientes.

– Tu historial de llamadas puede incluir hasta 2000 entradas (en comparación con las 500 entradas que había anteriormente).

Contactos

– El nuevo menú desplegable permite administrar los contactos más fácilmente desde varias cuentas.

Cámara

– El nuevo Optimizador de escenas mejora automáticamente los ajustes de color de la cámara en función de la escena.

Galería

– Las herramientas de edición de Photo Editor Pro se han añadido a Galería para que puedas editar y retocar sin necesidad de salir de la aplicación.

Mis archivos

– Se ha añadido la nueva herramienta de análisis de almacenamiento para ayudarte a controlar el uso del almacenamiento y a ahorrar espacio.

– Ahora puedes mostrar u ocultar elementos en la pantalla Inicio de Mis archivos.

Samsung Health

– Tu recuento de pasos diario se mostrará en el panel de notificaciones. Para ocultarlo, mantén pulsada la notificación y luego desactiva Pasos actuales.

Otras mejoras y cambios

– La pantalla se enciende automáticamente cuando coges el teléfono usando la función Levantar para activar.

– Acceso a Espacio Niños desde el panel rápido.

– Se ha interrumpido el servicio de stickers para llamadas.

– Ahora se admiten las imágenes HEIF.