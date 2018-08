Mobile Fun desvela los nuevos smartphones iPhone XS Plus y iPhone XS y Samsung Galaxy Note 9

Mobile Fun desvela los nuevos smartphones iPhone XS Plus y iPhone XS y Samsung Galaxy Note 9. La web de accesorios de moviles han desvelado en unos videos los móviles más deseados.

La guerra por el mejor móvil entre Samsung y Apple continúa.

Desde Mobile Fun se han preparado para la llegada de nuevos iPhones de Apple y por el momento conocemos dos nuevos modelos que serán lanzados pronto, los nuevos iPhone XS Plus y iPhone XS.

Se rumorea desde hace un tiempo que los de Cupertino lanzarán tres nuevos modelos de iPhone, entre los que está el iPhone 9, iPhone Xs y Xs Plus. Tenemos la confirmación en vídeo de los dos últimos

El iPhone Xs Plus será muy similar en tamaño al iPhone 8 Plus del año pasado, es decir, estiraría su pantalla a las 6.5 pulgadas pero en general no crecería el aparato, sino que se adaptaría la naturaleza del bisel.

Tendrá una batería más grande de 3300 mAh de capacidad.

Evidentemente, todos estos se enviarán con iOS 12 y con Face ID. Todos llegaran con mejoras de hardware y software.

Galaxy Note 9

Desde Mobile Fun se han preparado para la llegada del nuevo smartphone de la gama Note de Samsung dentro fe 5 días, el nuevo Galaxy Note 9, y han colgamos un vídeo en la red que se está haciendo viral, ¡el nuevo Samsung Galaxy Note 9 en vivo!

El 9 de Agosto tienen el Unboxing más esperado del Año para Android y llegará a las tiendas el 24 de Agosto adelantándose a la presentación de Apple en Septiembre.

No han habido muchos rumores del precio del Galaxy Note 9, pero esperamos que fuese muy similar al de su predecesor: cerca de 950 euros dependiendo de donde lo compres.

El SPen es una evolución del actual de Note 8 con más funcionalidades. Llegará con Android 8.

En el vídeo promocional, que parece ser que Samsung publicó oficialmente y que han vuelto a subir varios canales de YouTube después de que este fuera retirado, se aprecia el nuevo dispositivo en color azul, con un stylus S-Pen de color amarillo y varios puntos importantes de sus funciones.

Entre lo más destacado, la batería de larga duración, las nuevas funciones del S-Pen y la opción de tener hasta 1TB de espacio para archivos.

Tendremos un modelo con 512GB de espacio en su interior y se le puede sunar 512GB mediante tarjeta microSD.

Os dejamos el vídeo

