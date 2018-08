La beta multijugador de Call of Duty: Black Ops disponible en PlayStation 4

La beta multijugador de Call of Duty: Black Ops disponible en PlayStation 4. Este es el primero de los dos fines de semana de la Beta que habrá en PS4; el segundo fin de semana de la Beta será del 10 al 13 de agosto en PS4, Xbox One y PC.

Todos los participantes de la Beta recibirán una Calling Card en el juego, y los que alcancen la categoría máxima contarán con un token de desbloqueo permanente para usar en el modo multijugador durante el lanzamiento.

Los fans podrán experimentar por primera vez el nuevo modo Battle Royale de Black Ops 4, con el lanzamiento de la Beta de Blackout en septiembre

Madrid – A partir de hoy, la esperada Beta multijugador privada de Call of Duty: Black Ops 4 está disponible en todo el mundo, primero en PlayStation 4. Los jugadores que hayan reservado el juego en las tiendas participantes ya pueden disfrutar del primer fin de semana multijugador, hasta las 19:00hras de la Península del lunes 6 de agosto. Los participantes en la Beta multijugador privada podrán disfrutar de una muestra del modo multijugador deCall of Duty: Black Ops 4, con un combate encarnizado y sólido, nuevos niveles de personalización y jugabilidad táctica, y gran variedad de nuevas armas, mapas y modos en la última experiencia multijugador de Black Ops. La versión de la Beta multijugador privada sirve como un ejemplo crítico, ofreciendo análisis y retroalimentación en tiempo real, antes del lanzamiento final del juego en todo el mundo, previsto para el próximo 12 de octubre.

“Creamos Black Ops 4 para la comunidad, por eso es muy importante para nosotros poner el título antes de tiempo en manos de los jugadores a través de la Beta, especialmente cuando nos encontramos en la recta final, puliendo el juego para su lanzamiento”, ha mencionado Dan Bunting, Co-Responsable de Treyarch. “El equipo del estudio se ha concentrado en ofrecer el modo multijugador más profundo y satisfactorio que jamás hayamos hecho, y queremos que los comentarios de la comunidad hagan que el lanzamiento del juego sea lo mejor posible; estamos deseando que los fans jueguen y nos hagan saber lo que piensan”.

El programa de la Beta multijugador se divide en dos fines de semana:

Multiplayer Beta Weekend 1:

Viernes, 3 de agosto a las 19:00hras de la Península- lunes, 6 de agosto a las 19:00hras de la Península (solo en PlayStation 4)

Multiplayer Beta Weekend 2:

Viernes, 10 de agosto a las 19:00hras de la Península – lunes, 13 de agosto a las 19:00hras de la Península (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Sábado, 11 de agosto, 19:00hras de la Península – 19:00hras de la Península, del lunes 13 de agosto (solo versión Beta PC)

La Beta multijugador privada de Call of Duty®: Black Ops 4* incluye seis mapas, varios modos de juego, incluido el nuevo modo de Control, y la oportunidad de jugar con diez Especialistas diferentes. El contenido de la Beta muestra solo una parte del multijugador que estará disponible a partir del lanzamiento, el 12 de octubre. En Black Ops 4, los Especialistas tienen sus propias armas, equipos y estilos de juego únicos. Los jugadores pueden ser poderosos solos o devastadores trabajando en equipo. La Beta también muestra el regreso del icónico sistema Pick 10, junto con una serie de innovaciones en el manejo de las armas, el ritmo de combate y la regeneración de la salud. Los jugadores tendrán la oportunidad de crear estrategias con sus compañeros a través de un equipo táctico, mientras descubren formas únicas y poderosas de combinar habilidades especializadas y dominar a sus oponentes.

Si los jugadores de PlayStation 4 no pueden unirse al primer fin de semana de la Beta multijugador privada de Call of Duty: Black Ops 4, tendrán otra oportunidad durante el segundo fin de semana en pruebas, ya que se abrirá de nuevo a los jugadores que hayan reservado el juego en las tiendas participantes, tanto para la plataforma PlayStation 4 como Xbox One. El segundo fin de semana de la Beta multijugador privada comienza el viernes 10 de agosto a las 19:00hras de la Península, y estará disponible hasta el lunes 13 de agosto a las 19:00hras de la Península. Además, los jugadores de PC tendrán su propia PC Open Beta **, desde las 19:00hras de la Península del sábado 11 de agosto, hasta las 19:00hras de la Península del lunes 13 de agosto. Los jugadores necesitarán una cuenta en Blizzard Battle.net para acceder a ella, y aquellos que compren el juego a través de Battle.net tendrán un día extra completo, comenzando a las 19:00hras de la Península del viernes 10 de agosto, para jugar con sus amigos y otros miembros de la comunidad.

Los jugadores que participen en la Beta multijugador privada de Call of Duty: Black Ops 4 recibirán recompensas en el juego que se activarán en el momento del lanzamiento. Todos los jugadores recibirán una Calling Card conmemorativa única para mostrar en el juego. Además, a los jugadores que logren el rango máximo durante la versión Beta se les otorgará un token de desbloqueo permanente que liberará cualquier elemento del menú Create-A-Class durante el lanzamiento.

Treyarch recopilará activamente los comentarios de la comunidad en ambos fines de semana de la Beta multijugador privada de Call of Duty: Black Ops 4. La información recopilada se utilizará para ajustar el gameplay, probar los servidores y optimizar la experiencia online antes del lanzamiento del título en octubre. Los participantes de la Beta multijugador privada tendrán la oportunidad de compartir sus comentarios y participar en un diálogo activo con el equipo de desarrollo a través de diferentes canales, incluyendo encuestas y foros online, además de actualizaciones frecuentes a través de mensajes publicados en las redes sociales por Treyarch.

La saga Black Ops se ha convertido en la más jugada en la historia de Call of Duty®, así como en un fenómeno cultural en todo el mundo. Call of Duty: Black Ops 4 es el juego de la saga Black Ops más profundo y cautivador de la historia, ofreciendo más formas al jugador para disfrutar con sus amigos. Ofrece una experiencia de combate dinámica, realista y total que sube el listón del modo Multijugador, aumentando el juego táctico y las posibilidades del usuario; ofrece además la mayor oferta Zombies de la saga, con tres experiencias completas en el momento de su lanzamiento; y Blackout, donde el universo Black Ops cobra vida en una experiencia battle royale multitudinaria, con personajes y ubicaciones icónicas de los cuatro títulosBlack Ops en una oferta única. Está prevista otra Beta privada de Blackout en septiembre, cuyas fechas se anunciarán próximamente.

Call of Duty: Black Ops 4 será distribuido por Activision y está siendo desarrollado por Treyarch, con el apoyo de Raven Software y el de Beenox, en la versión para PC. El lanzamiento del título está programado para PlayStation 4, Xbox One y PC el 12 de octubre. Black Ops 4 para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada que, por primera vez en la historia de Call of Duty, estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment. Para más información y para acceder a las últimas noticias visitawww.callofduty.com,