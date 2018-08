Saber es Poder desde el 7 de agosto gratis para los miembros de PS Plus. PlayStation España ha anunciado que el título Saber es Poder, que pertenece a la gama de juegos sociales PlayLink, estará disponible sin coste adicional solo para los suscriptores del servicio PlayStation Plus (PS Plus) desde el próximo 7 de agosto. Saber es Poder, doblado al castellano por el periodista y showman de radio y televisión Dani Mateo interpretando el papel del presentador del juego, es un divertido título party-quizz para jugar en grupo (de 2 a 6 jugadores) en el que los usuarios deberán elegir a través de su dispositivo móvil uno de los ocho disparatados personajes disponibles (unperrito caliente humano, el mago glamuroso, la intrépida vaquera…), hacerse un selfie y entrar en la Pirámide del Conocimiento para responder a toda clase de preguntas de diversos temas en una frenética carrera por llegar hasta la cúspide ganando puntos. Además, el juego cuenta con desafíos de pantalla táctil, que unidos a la capacidad de conspirar con otros concursantes para entorpecer a los rivales y la gran final, garantizan muchas horas de diversión.

PlayLink es la categoría de juegos sociales exclusivos para PlayStation 4: una nueva forma de jugar en la que se utiliza un smartphone o tableta a modo de mando para controlar la consola. De esta forma, PlayLink permite una jugabilidad ágil, dinámica, divertida y, al mismo tiempo, intuitiva y fácil de utilizar, dando una nueva e innovadora dimensión a los juegos sociales. ¡Has sido tú!™ fue el pionero de los 5 primeros títulos de esta gama que llegó al mercado español, tras el cual vieron la luz el thriller policíaco Intenciones Ocultas, el party-quizz Saber es Poder, el título musical SingStar Celebration, y el divertido título de minijuegos Frantics. A ellos se unirán en los próximos meses la segunda parte de Saber es Poder: Generaciones; el clásico juego UNO; las adorables criaturas de Melbits World; los frenéticos minijuegos de Chimparty; los juegos de cartas de Just Deal With It; los minijuegos de palabras alrededor del mundo de WordHunters; y los ferrocarriles de Ticket To Ride.

Puedes ver el tráiler de Saber es Poder doblado por Dani Mateo.

Para más información de Saber es Poder, visita laweb oficial del juego o el Blog oficial de PlayStation®.