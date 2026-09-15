Ya disponible “Viento y marea”: Battlefield 6 completa la temporada 4 con el Evento de colección “Hundimiento”

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Ya disponible “Viento y marea”: Battlefield 6 completa la temporada 4 con el Evento de colección “Hundimiento”.

Hoy, Battlefield 6 y Battlefield REDSEC han lanzado “Viento y Marea”, completando la fase final de la temporada 4. La culminación de esta temporada presenta el nuevo evento de colección Hundimiento y la esperadísima incorporación del chat de proximidad que se está probando actualmente para REDSEC.

Del 15 de septiembre al 12 de octubre, el evento de colección Hundimiento ofrecerá una serie de misiones tácticas para ganar objetos en el juego que te permitirán mejorar tu arsenal. Completa todo el evento para desbloquear la recompensa final adicional: el cuchillo de buceo de la Marina Real, un arma cuerpo a cuerpo brutal diseñada para la potencia y la durabilidad en el combate naval a corta distancia. Más información sobre el evento de colección y cómo conseguir tus recompensas aquí.

Visítanos en Battlefield.com.

Battlefield es una franquicia histórica, célebre por su jugabilidad de combate sin concesiones y por la guerra total desde hace más de dos décadas. 100 millones de personas y 5 mil millones de horas de juego después, Battlefield Studios está definiendo el futuro de los shooters en primera persona con el mayor lanzamiento de la historia de la franquicia con Battlefield 6, y el inicio de una nueva era con Battlefield REDSEC.

Cambia el curso de la batalla. ¿Todo listo para responder a la llamada?

La actualización Viento y marea de la temporada 4 llega el 15 de septiembre con la aparición de nuevas amenazas. Desde descubrir información oculta en el programa fantasma hasta conseguir recompensas prémium en el evento de colección Hundimiento, la última actualización de la temporada 4 ofrece nuevas formas de jugar en Battlefield 6, Battlefield REDSEC, Portal y mucho más.

Descubre los detalles del parche técnico en nuestras notas de actualización. Para conocer el desglose completo de las nuevas listas de juego, recompensas exclusivas, fechas clave y eventos que llegan en Viento y marea, sigue leyendo.

Prueba gratuita disponible del 15 al 22 de septiembre

Haz clic para ampliar

¿Tienes amistades que aún no se han desplegado? Este es el momento perfecto para que se unan a la lucha.

Del 15 al 22 de septiembre, Battlefield ofrecerá una prueba gratuita por tiempo limitado*, con acceso a mapas, modos y eventos seleccionados, incluida la lista de juego del evento Hundimiento con contratos, Avance informal, experiencias verificadas de Portal y mucho más.

Despliégate en Isla Wake, Arrecifes de Tsuru, Bazar de El Cairo y Base Hagental mientras participas en batallas de Conquista y Escalada ligadas al evento de colección Hundimiento. La prueba gratuita se lleva a cabo junto a un fin de semana de doble XP para todo el mundo, ofreciendo la oportunidad de ganar recompensas y progresar más rápido.

Top Gun: ampliado hasta el final de la temporada 4

Nos lo habéis pedido y os hemos escuchado.

Top Gun todavía no abandona la pista. Ataque al portaaviones y Barrido aéreo se han ampliado hasta el final de la temporada 4, dando a la comunidad de Battlefield 6 más tiempo para meterse en la acción por tierra, mar y aire.

Nuevas experiencias de Portal

La actualización Viento y marea amplía Portal con la incorporación de Toma la colina y Dominación como modos verificados.

Ahora puedes crear y disfrutar de experiencias construidas en torno a estos modos mientras sigues explorando el contenido creado por la comunidad de Battlefield.

Programa fantasma

La red de seguridad de Fort Lyndon ha sido comprometida.

A partir del 15 de septiembre, podrás participar en el programa fantasma, una operación por tiempo limitado de Battlefield REDSEC que combina la exploración con los combates de alto riesgo en una búsqueda de información oculta y huevos de Pascua por todo Fort Lyndon.

A medida que se desarrolle la operación, descubrirás las piezas de un gran misterio mientras buscas fragmentos de códigos de acceso ocultos por todo el campo de batalla. Cada despliegue exitoso acerca a tu patrulla a descubrir lo que ocurrió en Fort Lyndon mientras ganas recompensas, incluida XP, paquetes de armas y mucho más.

Consejos para el éxito

Mantente cerca de tu patrulla. La comunicación suele ser más valiosa que la potencia de fuego. Tómate tu tiempo para explorar zonas por las que normalmente pasarías rápidamente. Presta atención a tu entorno. No todas las pistas están marcadas en el mapa. Las patrullas rivales pueden estar persiguiendo los mismos objetivos, así que prepárate para encuentros inesperados.

Evento de colección: Hundimiento

Viento y marea continúa con Hundimiento, un nuevo evento de colección que se celebrará del 15 de septiembre al 12 de octubre, invitando a la comunidad a ganar una serie de recompensas exclusivas en Battlefield 6 y Battlefield REDSEC al completar contratos y reunir dispositivos de inteligencia.

Tanto si luchas en aguas abiertas como si aseguras objetivos cerca de la costa, cada reto completado contribuye a tu colección y te acerca a la recompensa final del evento, el cuchillo de buceo de la Marina Real.

El cuchillo de buceo de la Marina Real, originalmente llevado por buzos de la Marina Real operando en entornos marítimos desafiantes, sirve como la recompensa definitiva para quienes completan el evento de colección completo.

Consejos para el éxito

Completa contratos regularmente para maximizar el progreso. Forma una patrulla y afrontad los objetivos en equipo para ganar recompensas de forma más eficiente. No te pierdas los dispositivos de inteligencia en Battlefield 6 y Battlefield REDSEC. Diversifica tus listas de juego para descubrir retos y oportunidades de eventos adicionales.

Entra en la temporada 4: Viento y marea el 15 de septiembre.