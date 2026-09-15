Descubre las mecánicas de juego fundamentales de ONE PIECE: Grand Gourm

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

ONE PIECE: Grand Gourmet, el próximo juego de aventuras y gestión de restaurantes ambientado en un mundo único inspirado en el querido universo de ONE PIECE, ha desvelado más detalles sobre su apetecible jugabilidad en un nuevo tráiler, antes de su lanzamiento el 23 de octubre de 2026.

En esta historia original, aparece de repente una misteriosa versión impostora del legendario restaurante flotante Baratie, que daña la reputación del famoso establecimiento con platos a precios desorbitados y un servicio decepcionante. Ante esta crisis, Luffy y Sanji deciden tomar cartas en el asunto abriendo el Baratie Número Dos, donde los jugadores se ponen en la piel de un empleado novato encargado de recuperar la reputación del restaurante.

El nuevo tráiler ofrece una visión detallada de la variedad de actividades que esperan los aspirantes a cocineros. Los jugadores pueden recolectar ingredientes, descubrir recetas y colaborar con Sanji para crear platos totalmente nuevos y hasta los usuarios de Frutas del Diablo echarán una mano de vez en cuando en la cocina. Los platos terminados se pueden personalizar con decoraciones y opciones de presentación, lo que permite a los jugadores crear menús únicos adaptados a las preferencias de sus clientes.

Más allá de cocinar, los jugadores podrán diseñar y personalizar el restaurante de sus sueños con más de 200 elementos de mobiliario, creando interiores únicos inspirados en lugares y personajes emblemáticos del universo de ONE PIECE.

ONE PIECE: Grand Gourmet saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC a través de Steam, App Store y Google Play