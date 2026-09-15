XBOX ha anunciado los nuevos títulos que llegarán a Game Pass este mes para consola, PC, dispositivos handheld y la nube, entre los que se incluyen juegos como Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II, Dune: Awakening y muchos más.

Semana del 14 de septiembre :

Semana del 21 de septiembre :

Semana del 28 de septiembre :

Semana del 6 de octubre :

En caso de que te lo hayas perdido, Wolfenstein 3D también se ha añadido recientemente a Game Pass:

Para obtener más información sobre los nuevos juegos que se incorporan a XBOX Game Pass, las actualizaciones de los títulos y las ventajas in-game que estarán disponibles este mes para los suscriptores de XBOX Game Pass, consulta nuestra publicación en XBOX Wire.

Llegan a Xbox Game Pass: RuneScape: Dragonwilds, SpeedRunners 2: King of Speed, The Royal Writ y más.

Tanto si quieres construir un reino, sobrevivir a dragones o simplemente correr a toda velocidad, tenemos lo que necesitas. Lo difícil será decidir por dónde empezar. ¡Vamos a jugar!

Disponible hoy

Shelldiver (Nube, Consola y PC) – 1 de septiembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

¡Todos a bordo del submarino! Shelldiver es un juego incremental sobre una tortuga que pesca medusas y las vende en su pequeña tienda. Ayuda a nuestra veterana protagonista a mejorar su equipo, explorar diversos biomas y profundidades oceánicas, y ayudar a la población local de tortugas, ¡quizás justo después de una merecida siesta!

Muy pronto

Speedrunners 2: King of Speed ​​(Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 3 de septiembre.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! SpeedRunners 2 es la secuela del juego de plataformas cooperativo competitivo definitivo. Supera a tus rivales en carreras online y locales despiadadas, ahora con hasta 8 jugadores online. Domina el movimiento, aprende mapas meticulosamente diseñados, usa potenciadores, balancéate con el gancho y ¡no te dejes caer de la pantalla!

Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, portátil y PC) – 4 de septiembre.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

¡Ya disponible en Xbox Series X|S y juegos en la nube! ¿ Alguna vez has intentado sacar un millón de dados? ¿No? Crea la baraja adecuada y quizás lo consigas. En este juego de construcción de mazos roguelike, la suerte está en tus manos, equipadas con poderosos anillos y con más de un as bajo la manga.

Call of Duty: Black Ops Cold War (Nube, Consola y PC) – 8 de septiembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Nada es lo que parece, ya que Raven Software presenta una apasionante campaña para un solo jugador donde los jugadores se enfrentarán a figuras históricas y duras realidades, mientras luchan por todo el mundo en lugares emblemáticos como Berlín Oriental, Vietnam, Turquía, la sede de la KGB soviética y muchos más.

The Royal Writ (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 10 de septiembre.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

En este roguelike medieval de construcción de mazos, el sacrificio da vida a las historias. Observa cómo las cartas marchan hacia la gloria o la muerte definitiva mientras luchan contra el enemigo. Cada héroe caído se une a la leyenda de tu reino. Crea tu ejército y despliega tropas en un campo de batalla dinámico, pero recuerda que algunos sacrificios son necesarios.

Virtua Fighter 5 REVO World Stage (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 10 de septiembre. Disponible en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

La pionera saga de lucha en 3D sigue evolucionando. Domina cada golpe devastador en múltiples modos, incluyendo la nueva aventura para un jugador: «Escenario Mundial». Luego, entra en la arena contra jugadores de todo el mundo con compatibilidad con juego cruzado y Netcode Rollback, o perfecciona tus habilidades con las herramientas mejoradas de entrenamiento y repetición diseñadas para todos los niveles.

RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 15 de septiembre. Disponible en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

En el continente olvidado de Ashenfall, en RuneScape, los dragones han despertado. Recolecta recursos, construye, desarrolla tus habilidades y crea objetos en esta aventura cooperativa de supervivencia. Solo dominando la supervivencia y descubriendo antiguos secretos podrás enfrentarte a la feroz Reina Dragón.

Simulador de tienda de cartas TCG (versión 1.0 completa) (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 15 de septiembre

Ya has almacenado, clasificado y coleccionado tus cartas; ahora por fin puedes jugar. TCG Card Shop Simulator sale de Game Preview y se lanza en la versión 1.0 en Xbox Game Pass. El juego de cartas coleccionables Tetramon te permite crear tus mazos, organizar torneos y dirigir la mejor tienda de cartas. ¡Te esperamos!

EA Sports NHL 27 : Prueba de acceso anticipado de EA Play (Consola) – Disponible a partir del 4 de septiembre

EA Sports NHL 27 da vida a la esencia de cada equipo de la NHL sobre el hielo, en el estadio y a través de la transmisión. Disfruta de una muestra de la emoción de la pista con la prueba de acceso anticipado de 10 horas de EA Play, que incluye el nuevo modo Franquicia Conectada y un paquete de transmisión renovado. Si decides comprarlo, tu progreso se conservará en la versión completa.

Beneficios dentro del juego

Aniimo (Cloud, XBOX Series X|S y PC) – Disponible a partir del 16 de septiembre en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential y PC Game Pass.

Adéntrate en Idyll, un RPG de mundo abierto de última generación donde te esperan maravillas y descubrimientos. Encuentra criaturas extraordinarias, descubre rincones ocultos y forja lazos que marcarán tu aventura. ¡Los suscriptores de Game Pass pueden desbloquear un paquete de recompensas mensual exclusivo de Aniimo ! Consigue 1 Aniipod Ultra, 15 Flores de Crecimiento y 300 Glimmer.

Salida el 15 de septiembre

Los siguientes juegos pronto dejarán de estar disponibles en Game Pass. ¿No quieres que se acabe la diversión? ¡Ahorra en estos juegos ahora antes de que desaparezcan de Game Pass!

Commandos: Origins (Nube, Consola y PC)

Cricket 24 (Nube, Consola y PC)

Cyberpunk 2077 (Nube y consola)

Dead Cells (Nube, Consola y PC)

Deep Rock Galactic Survivor (Nube, Consola y PC)

Frostpunk 2 (PC)

Mullet Madjack (Nube, Consola y PC)

Spiritfarer (Nube, Consola y PC)

Superliminal (Nube, Consola y PC)

Train Sim World 5 (Nube, Consola y PC)

¡Esa es la lista por ahora!