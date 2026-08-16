Battlefield 6 x Top Gun revelan el tráiler oficial de esta nueva actualización del juego
Battlefield Studios y Electronic Arts han lanzado hoy el tráiler oficial donde los fans de Battlefield 6 podrán conocer nuevos detalles de la próxima actualización del juego en colaboración con Top Gun. Los nuevos cazas en acción, el F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre, así como Isla Wake y dos nuevos modos Ataque al portaaviones y Desafío: Barrido aéreo, son solo algunas de las novedades que se podrán encontrar en esta nueva actualización donde la acción cinematográfica icónica de Top Gun y la lucha de Battlefield se unen.
PUEDES VER AQUÍ EL TRÁILER OFICIAL DE BATTLEFIELD 6 x TOP GUN
También podrás ponerte en la piel de personajes icónicos de Top Gun, como el teniente Bradley «Rooster» Bradshaw (Miles Teller), el teniente Robert «Bob» Floyd (Lewis Pullman) y el almirante Solomon «Warlock» Bates (Charles Parnell).
La colaboración de Top Gun llega el 18 de agosto como parte de la mayor actualización de temporada de Battlefield 6hasta la fecha.. Leer artículo completo en Frikipandi Battlefield 6 x Top Gun revelan el tráiler oficial de esta nueva actualización del juego.