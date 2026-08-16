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Battlefield 6 x Top Gun revelan el tráiler oficial de esta nueva actualización del juego

Battlefield Studios y Electronic Arts han lanzado hoy el tráiler oficial donde los fans de Battlefield 6 podrán conocer nuevos detalles de la próxima actualización del juego en colaboración con Top Gun. Los nuevos cazas en acción, el F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre, así como Isla Wake y dos nuevos modos Ataque al portaaviones y Desafío: Barrido aéreo, son solo algunas de las novedades que se podrán encontrar en esta nueva actualización donde la acción cinematográfica icónica de Top Gun y la lucha de Battlefield se unen.

PUEDES VER AQUÍ EL TRÁILER OFICIAL DE BATTLEFIELD 6 x TOP GUN

También podrás ponerte en la piel de personajes icónicos de Top Gun, como el teniente Bradley «Rooster» Bradshaw (Miles Teller), el teniente Robert «Bob» Floyd (Lewis Pullman) y el almirante Solomon «Warlock» Bates (Charles Parnell).

La colaboración de Top Gun llega el 18 de agosto como parte de la mayor actualización de temporada de Battlefield 6hasta la fecha.