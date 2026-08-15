Las ventas mundiales de Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2 superan los cinco millones de unidades

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Este título (para el que ya está disponible nuevo contenido, la primera parte del pase de expansión) ha alcanzado la cifra de ventas en poco más de cuatro meses desde su lanzamiento.

Nintendo y The Pokémon Company han anunciado que Pokémon Pokopia ha vendido más de cinco millones de unidades*¹ en todo el mundo, en poco más de cuatro meses desde su lanzamiento, el pasado 5 de marzo de 2026. El juego está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2.

Pokémon Pokopia es un relajante simulador de vida centrado en la creación, la construcción y la fabricación de objetos; encarnando a un peculiar Ditto, restaurarás una tierra desolada usando su capacidad para transformarse y sus sorprendentes dotes para fabricar objetos. Y, a medida que cultives la belleza natural del mundo, conocerás a más Pokémon que te ayudarán a construir tu propio y acogedor paraíso.

En el contenido descargable de pago Pokémon Pokopia: pase de expansión*² irás descubriendo tres partes de contenido adicional con las que podrás ampliar tu paraíso Pokémon. La parte 1, Cuenca Coralina, se lanzó el pasado el 5 de agosto e incorpora al título un nuevo vecindario submarino lleno de nuevos Pokémon, mobiliario, recetas y mucho más. Además, ese mismo día se lanzó una actualización gratuita para todos los jugadores de Pokémon Pokopia, con un nuevo movimiento, Buceo, que permitirá a Ditto explorar bajo el agua.

Para descubrir más detalles sobre la parte 1 de Pokémon Pokopia: pase de expansión, echa un vistazo al tráiler ¡Expandid vuestras aventuras en Pokémon Pokopia! (Nintendo Switch 2). A finales de 2026 llegará la parte 2 del pase de expansión, con nuevos muebles y accesorios de vestuario para los Pokémon.