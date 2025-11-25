Compartir Facebook

Ghost of Yōtei recibe hoy una actualización gratuita

El parche gratuito ofrece nuevos cosméticos, nuevos Trofeos, funciones nuevas para el modo Foto, contenido rejugable y mucho más.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Ghost of Yōtei recibe hoy una actualización de contenido gratuita que incluye Nueva Partida +, que permite volver a jugar la misión de venganza de Atsu desde el principio con todo lo obtenido durante la primera campaña.

La Nueva Partida + se desbloqueará tras completar la historia principal e incluirá nuevas opciones de dificultad más altas y dos trofeos nuevos. También contiene una nueva moneda llamada «Flores» que se podrá intercambiar con un nuevo comerciante por más de 30 cosméticos nuevos, incluyendo nuevos conjuntos de armadura y colores de armas, además de 10 amuletos nuevos.

La actualización llega, además, con varias funciones nuevas para el juego base como la posibilidad de jugar al contenido tras completar la historia principal, incluyendo una visualización nueva de estadísticas, así como opciones de accesibilidad (reasignación de botones direccionales) y funciones del modo Foto (velocidad de obturación, cuadrícula y nuevos filtros).

Para más información consulta este artículo del blog de PlayStation España.

Ghost of Yōtei invita a los jugadores a sumergirse en una historia de venganza plasmada en un mundo abierto inspirado en el Japón feudal del 1600. Basado en las ficticias tierras salvajes de Ezo, e inspirado en lo que hoy conocemos como Hokkaido, el título cuenta historia de Atsu, una joven marcada por la tragedia. Siendo solo una niña, un grupo de asesinos conocidos como los Seis de Yōtei le arrebata todo. Años después, convertida en una hábil cazadora y guerrera, Atsu emprende un viaje de venganza. En su camino encontrará aliados inesperados y vínculos que le darán un nuevo sentido a su propósito. Lo que comienza como una historia de venganza, se convierte en un viaje hacia algo mucho más profundo. El juego ya se ha ganado la ovación de la crítica de medios especializados, alcanzando una puntuación de 86 en Metacritic. Puedes ver el tráiler de lanzamiento