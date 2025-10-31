Compartir Facebook

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – nuevo tráiler y ediciones

¡Prepárate para montar! Ya se puede reservar Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, la próxima aventura de la popular saga de juegos de rol por turnos de Capcom que llegará a Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 13 de marzo de 2026. Un nuevo tráiler anunció el comienzo de las reservas de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, al tiempo que mostraba al creciente conflicto entre los reinos de Azuria y Vermeil mientras se tambalean al borde de la destrucción. Descubre las motivaciones del viaje del protagonista y echa un vistazo a la amenaza invasora que se cierne sobre la tierra.

Puedes ver el último tráiler

Los jugadores que reserven el juego recibirán una Armadura Superpuesta especial para Eleanor, la Reina Cornazul, un nuevo y llamativo atuendo cosmético que se puede equipar con la opción Cambiar ropa de compañero una vez que se desbloquee en el juego. Además de la Edición Estándar de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, aquellos que buscan mejorar la experiencia pueden reservar la Edición Deluxe o la Edición Premium Deluxe. La Edición Deluxe incluye el juego completo y el Kit Deluxe que contiene una historia secundaria adicional: Rudy, cuyo lanzamiento está previsto en otoño de 2026 y un Set de atuendos especiales con armaduras superpuestas para los compañeros, atuendos adicionales para Rudy y opciones de cabello para el personaje del jugador. La Edición Premium Deluxe contiene todo el contenido de la Edición Deluxe, además de un paquete DLC cosmético especial que incluye armaduras superpuestas adicionales para compañeros, opciones para el cabello y atuendos para Rudy, que también se podrán comprar por separado.

El nuevo tráiler de la historia sigue al protagonista del jugador en su viaje para descifrar la Invasión del Cristal que amenaza con la extinción de los hábitats de todo el mundo. El tráiler también muestra nuevos compañeros que ayudarán al protagonista, incluyendo al vicecapitán montaraz, Gaul, y su camarada Murray, Ogden, la Monsterpedia andante, y Kora, fundadora del cuerpo de montaraces junto con la madre del protagonista, Amara. Sus viajes los llevan a rincones remotos como la aldea recientemente desterrada de Sheparden, cuyos venerados Canynes están mermando frente a la Invasión, y contra fuerzas de la naturaleza como el enorme Dragón Anciano Yama Tsukami.

Puedes ver el último tráiler de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en el canal oficial de YouTube de Monster Hunter™

¡Ponte al día antes de que continúe la aventura!

Hasta el lanzamiento de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ahora es el momento perfecto para revivir las aventuras que lo iniciaron todo. Monster Hunter Stories™ y Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin llegarán a Xbox One el 14 de noviembre de 2025, lo que permitirá a los jugadores forjar vínculos con Monsties y disfrutar de los juegos de rol favoritos de los fans por primera vez en Xbox.

Monster Hunter Stories™ y Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin ahora también están disponibles juntos en tiendas digitales a un precio con descuento en Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC a través de Steam. ¡No hay mejor momento para prepararse para el próximo capítulo de la saga Stories!