FC 26 Ratings equipo 2

AFICIONADOS Y JUGADORES OPINAN: LLEGA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE RATINGS EN FC 26 CON EL EQUIPO 2

EA SPORTS FC sigue con la campaña de valoraciones en directo: Ratings Reload. Tras el anuncio de FC 26 Ratings Database de EA SPORTS FC 26 en septiembre, tanto jugadores como aficionados han dado su opinión sobre quién está “sobrevalorado” o “infravalorado”.

Ratings Reload recoge las peticiones más solicitadas, desde la media general (OVR) hasta los PlayStyles. Basada en el feedback de la comunidad y de los propios futbolistas, esta actualización combina los votos de “infravalorados” de las valoraciones base con los comentarios en las redes sociales de los clubes y de EA SPORTS FC.

Las sugerencias más populares han servido para crear dos nuevos equipos Ratings Reload en Football Ultimate Team™. Además, esta campaña incluirá eventos en directo y evoluciones temáticas que mejorarán las seis estadísticas principales de los jugadores.

Ratings Reload Equipo 2