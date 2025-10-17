FC 26 Ratings equipo 2



AFICIONADOS Y JUGADORES OPINAN: LLEGA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE RATINGS EN FC 26 CON EL EQUIPO 2

EA SPORTS FC sigue con la campaña de valoraciones en directo: Ratings Reload. Tras el anuncio de FC 26 Ratings Database de EA SPORTS FC 26 en septiembre, tanto jugadores como aficionados han dado su opinión sobre quién está “sobrevalorado” o “infravalorado”.

Ratings Reload recoge las peticiones más solicitadas, desde la media general (OVR) hasta los PlayStyles. Basada en el feedback de la comunidad y de los propios futbolistas, esta actualización combina los votos de “infravalorados” de las valoraciones base con los comentarios en las redes sociales de los clubes y de EA SPORTS FC.

Las sugerencias más populares han servido para crear dos nuevos equipos Ratings Reload en Football Ultimate Team™. Además, esta campaña incluirá eventos en directo y evoluciones temáticas que mejorarán las seis estadísticas principales de los jugadores.

Ratings Reload Equipo 2 

  • Jakub Kamiński                   
  • Grimaldo
  • Maximilian Beier
  • Khadija Shaw
  • Julia Zigiotti
  • Selma Bacha
  • Crystal Dunn
  • Glódís Perla Viggósdóttir
  • Désiré Doué
  • Lionel Messi
  • Lauren James

 

 

 

  • Dominik Szoboszlai
  • Leny Yoro
  • Kenan Yıldız
  • Francisco Conceição
  • Denzel Dumfries
  • Kevin De Bruyne
  • Zion Suzuki
  • Antony
  • Martín Ojeda
  • Iván Romero

 

Para más información sobre Ratings Reload visita aquí.

Para más información sobre EA SPORTS FC™ 26, visita easports.com/fc26.

