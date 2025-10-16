Compartir Facebook

BATTLEFIELD 6 ROMPE RÉCORDS Y SE CONVIERTE EN EL MAYOR LANZAMIENTO DE LA HISTORIA DE LA FRANQUICIA

Millones de personas se unen a la lucha para batir los récords que el juego conseguía con durante su beta, tanto en participación como ventas de la franquicia.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Battlefield Studios han revelado que Battlefield 6, la experiencia definitiva de la guerra total, ya es un éxito sin precedentes, pulverizando récords históricos de la franquicia Battlefield. Estas cifras han consolidado Battlefield 6 como uno de los mayores lanzamientos de videojuegos y entretenimiento del año. Battlefield 6 ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

TRÁILER OFICIAL DE EXPECTACIÓN DE LANZAMIENTO DE BATTLEFIELD 6

Después de que su beta abierta superara récords en agosto, Battlefield 6 ha logrado el mayor fin de semana de lanzamiento en la historia de la franquicia Battlefield. Battlefield 6 alcanzó máximos históricos de ventas, vendiendo más de 7 millones de copias y subiendo. Desde su lanzamiento, el juego ha superado las 172 millones de partidas online y acumulado más de 15 millones de horas de visualizaciones en servicios de streaming, además de conseguir también el mayor pico de personas jugando simultáneamente de la serie.

«Ante todo, queremos dar las gracias a nuestra comunidad, con quienes hemos creado Battlefield 6», afirmó Byron Beede, director general de Battlefield. «Desde el concepto inicial hasta la implementación de Battlefield Labs y la beta abierta que pulverizó récords, hemos estado obsesionados con sus opiniones. Junto con nuestra comunidad, hemos tenido un objetivo único: crear el mejor Battlefield de la historia. Para nosotros esto no es más que el principio: nuestra primera temporada de nuevo contenido llegará en solo 12 días».

«No damos por sentados momentos como este, así que quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros estudios globales de Battlefield y a nuestra apasionada comunidad, que nos han ayudado a llegar hasta aquí», dijo Vince Zampella, vicepresidente ejecutivo. «Agradecemos que os hayáis unido a nosotros para el histórico lanzamiento de Battlefield 6. Esto solo es el inicio: tenemos mucho más preparado con lo que sorprender a los fans del juego en las próximas semanas».

Battlefield 6 lleva la lucha a un nivel sin precedentes, con nuevos modos multijugador, una emocionante campaña en solitario y un sinfín de mejoras que han creado un extraordinario entorno donde cada combate, vehículo y estrategia conduce a la victoria- El regreso de Portal ha sido otro de los grandes hitos de este lanzamiento, ofreciendo potentes herramientas de creación que la comunidad ya ha utilizado para demostrar su increíble creatividad y destreza.

El explosivo lanzamiento de Battlefield 6 es el primer paso en nuestra visión de crear un universo de la franquicia conectado para la comunidad, con la temporada 1 disponible de forma inminente a partir del 28 de octubre. La primera fase del emocionante contenido de temporada arranca con Operaciones rebeldes, que incluye un nuevo mapa llamado Blackwell Fields, creado para el caos de la guerra total, y un nuevo e intenso modo 4 contra 4. El contenido de temporada se publicará de forma constante, y las dos próximas fases del contenido de la temporada 1 llegarán más adelante este año.

Battlefield 6 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 está disponible con la Standard Edition (69,99 €) y con la Phantom Edition (99,99 €).* La Phantom Edition incluye la descarga completa del juego Battlefield 6, así como el pack exclusivo «Patrulla Phantom», que incluye aspectos de soldado, dos paquetes de arma de alto rendimiento, un aspecto de vehículo y un aspecto de cuchillo de combate. La Phantom Edition también incluye una ficha de Battlefield Pro y un pack de la temporada 1 con el pase de batalla, 25 saltos de nivel, artículos estéticos exclusivos, fichas de XP y mucho más.

