Intellivision Sprint: una recreación moderna para celebrar el 45º aniversario de la legendaria consola

ATARI ANUNCIA INTELLIVISION SPRINT UNA RECREACIÓN MODERNA DE LA LEGENDARIA INTELLIVISION DE LA DÉCADA DE 1980

Intellivision Sprint celebra el 45.º aniversario de Intellivision con 45 de los mejores juegos de la época en un sistema de juego completamente nuevo y actualizado de Atari y PLAION REPLAI

Atari anunció hoy Intellivision Sprint, una nueva consola de juegos, que celebra el 45 aniversario del lanzamiento de la consola de videojuegos doméstica original, Intellivision. Con 45 juegos favoritos de los fans y una serie de actualizaciones técnicas, Intellivision Sprint se podrá reservar a partir del 17 de octubre y se lanzará el 23 de diciembre en Europa por 119,99€ PVPr. (5 de diciembre en EE. UU. y Australia).

Puedes ver el tráiler del anuncio

Lanzada en 1980 como competidor directo del Atari 2600, Intellivision provocó una rivalidad legendaria que se conoció como la Primera Guerra de Consolas. Intellivision ofreció a los jugadores contemporáneos juegos deportivos más realistas, gráficos con mayor resolución y mandos únicos.

Creado en colaboración con PLAION REPLAI, la nueva Intellivision Sprint tiene un diseño auténtico, con su diseño original en dorado y negro y el frente de madera. Las actualizaciones técnicas incluyen dos mandos inalámbricos, salida HDMI y un puerto USB-A para ampliar la biblioteca.

Los 45 juegos integrados representan la ventaja competitiva de Intellivision en juegos deportivos y de estrategia. Entre los más destacados se incluyen los juegos deportivos: Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis y Super Pro Football, y de estrategia: B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle y Utopia. Entre los juegos arcade favoritos de los fans se incluyen: Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, con Thin Ice y Boulder Dash completando la colección. también se incluyen dos de las llamativas overlays para cada juego de la colección.

«Estamos encantados de celebrar el 45 aniversario de Intellivision, y ¿qué mejor manera de honrarlo que trayendo de vuelta esta innovadora consola para que los fans la disfruten una vez más?», ha dicho Matt Burnett, vicepresidente de operaciones estratégicas de Atari. «Convertirnos en guardianes de una marca tan importante es una gran responsabilidad, así como una expansión muy divertida de nuestro trabajo en Atari».

Atari emprendió esta importante iniciativa para expandir el legado de Intellivision a través de la adquisición histórica de la marca Intellivision y la mayor parte del catálogo de juegos en 2024. Desde entonces, se ha lanzado ‘The First Console War’, una expansión para la colección Atari 50: The Anniversary Celebration, y ahora, Intellivision Sprint comienza el viaje de Atari con la consola Intellivision.

«Ha sido gratificante aplicar la experiencia adquirida de nuestra exitosa colaboración en las consolas retro Atari+ a Intellivison Sprint», ha dicho Ben Jones, Director Comercial de PLAION REPLAI. «Estamos orgullosos de ofrecer una versión moderna de esta innovadora consola a los fans y coleccionistas de Intellivision«.

Intellivision Sprint se podrá reservar a partir del 17 de octubre y se lanzará el 23 de diciembre en Europa por 119,99€ PVPr. (5 de diciembre en EE. UU. y Australia).

Más detalles sobre Intellivision Sprint, incluyendo la lista completa de juegos en: www.atari.com

Acerca de Atari

Atari es una empresa de entretenimiento interactivo y una marca icónica de la industria de los videojuegos que trasciende generaciones y públicos. La empresa es reconocida mundialmente por su entretenimiento interactivo multiplataforma y sus productos con licencia. Atari posee y/o gestiona una cartera de más de 200 juegos y franquicias únicos, entre los que se incluyen marcas de renombre mundial como Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong® y RollerCoaster Tycoon®.

Atari tiene oficinas en Nueva York y París. Visítenos en línea en www.Atari.com.

