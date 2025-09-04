Compartir Facebook

¡Warhammer 40,000: Space Marine 2 celebra su primer aniversario con su mayor actualización hasta la fecha!

¡La Actualización Aniversario de hoy trae dos nuevos modos de juego, nuevos mapas para los modos Operaciones y Guerra Eterna, armas, enemigos y más!

Focus Entertainment y Saber Interactive se complacen en anunciar el lanzamiento de la Actualización Aniversario de su célebre juego de acción en tercera persona Warhammer 40,000: Space Marine 2. La actualización del juego está disponible de forma gratuita para todos los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series y PC. El inicio del Año 2 también marca el lanzamiento del Pase de temporada II del juego, que promete nuevos contenidos cosméticos inspirados en los capítulos.

Puedes ver aquí el tráiler de actualización de aniversario:

Un gran cargamento de contenido gratuito para de batalla

Space Marine 2 celebra el primer aniversario de su lanzamiento con una actualización que incluye más contenido gratuito que nunca, cubriendo todos los aspectos posibles del juego. Nuevos modos de juego, nuevas misiones, mapas, enemigos, armas y más mejoras de calidad de vida que Xenos hay en el universo. Tienes todos los detalles a continuación y encontrarás más información sobre la actualización aniversario en nuestras notas parche.

La actualización del aniversario incluye:

§ La nueva Operación «Vortex», con un nuevo y temible jefe, la Bestia Vortex de Mutalith

§ Una nueva arena PvP, «Puente», ambientada en Avarax

§ Un nuevo modo de juego PvE llamado «Estratagemas», que introduce modificadores de juego diarios y semanales

§ Un nuevo modo de juego «Embestida de Hellbrute” para PvP, ¡con un Helbrute jugable!

§ 3 nuevas armas: Pyreblaster, Pyrecannon y Power Axe, y varias variantes de armas nuevas, como Xenophase Blade, Combi Melta o Chainsword de doble filo

§ Un nuevo enemigo de Majoris: el Chaos Spawn, que viene en tres variantes únicas

§ Un conjunto de seis skins únicas de Campeones del Caos, desbloqueables en el modo Guerra Eterna.

§ Toneladas de mejoras en la calidad de vida y la personalización, como la capacidad de usar skins de campeones como múltiples cosméticos individuales con cualquiera de las clases jugables del juego.

¡Regocijaos, Hijos de Rogal Dorn! Los Templarios Negros y los Puños Imperiales obtienen nuevos DLC

La actualización de aniversario de hoy también viene con el lanzamiento del segundo pase de temporada de Space Marine 2 y sus dos primeros DLC: el paquete de campeones de los Templarios Negros y el paquete cosmético Puños Imperiales. El primero incluye una nueva skin de campeón para la clase Baluarte y un skin de la espada de poder, mientras que el segundo agrega más de 40 elementos cosméticos nuevos y marcas heráldicas que celebran 7 de los capítulos sucesores de los Puños Imperiales.

Consigue Space Marine 2 con descuento con sus nuevas ediciones y las mejores ofertas hasta la fecha

Aprovecha el Focus Publisher Weekend para obtener el juego con hasta un 50% de descuento en todas las plataformas o elige la nueva edición 2-Year Anniversary Edition para conseguir el juego base y sus dos pases de temporada. La Gold Edition ha pasado a llamarse 1-Year Anniversary Edition y su contenido sigue siendo el mismo, incluyendo el juego base y el Pase de Temporada 1. Finalmente, los jugadores ahora pueden adquirir por separado el Ultramarines Champion Pack, otorgando una destacada skin de campeón para la clase Heavy y una skin única de Hevy Bolter en homenaje a la Cruzada Indomitus del Imperio.

Acude a la llamada de la batalla una vez más el 4 de septiembre con la actualización «Anniversary» de Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponible de forma gratuita en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y recibe un montón de nuevas opciones de personalización con el Pase de Temporadas II. Únete a la comunidad de Space Marine 2, comparte comentarios y obtén recompensas exclusivas en nuestra nueva plataforma Focus Together.