Star Wars Outlwas ya está disponible en Nintendo Switch 2

Ya sea en la comodidad de nuestras casas o de camino a cualquier parte, Nintendo Switch 2 nos permite descubrir nuevas formas de jugar a Star Wars Outlaws, con nuevos controles táctiles intuitivos en la navegación del menú y en determinados minijuegos, con un sistema de apuntado asistido con el giroscopio, con un modo portátil optimizado y con controles de movimiento inmersivos como características clave de la jugabilidad.

Star Wars Outlaws ya disponible en Nintendo Switch 2

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Star Wars Outlaws ya está disponible para Nintendo Switch 2. El título también puede jugarse en Ubisoft+, Xbox Series X | S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna y Windows PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam).

En Star Wars Outlaws, los jugadores se pondrán en la piel de la astuta buscavidas Kay Vess (Humberly González), que, acompañada por su leal Nix (Dee Bradley Baker de Star Wars: The Bad Batch™), tratará de dar uno de los mayores golpes que haya visto el Borde Exterior. Queriendo ganar lo necesario para comenzar una nueva vida, los jugadores se unirán a Kay y Nix mientras luchan, roban y burlan a los grandes sindicatos del crimen, convirtiéndose en las más buscadas de la galaxia.

La Gold Edition está disponible para Nintendo Switch 2* por un precio de venta sugerido de 59.99 €; esta edición incluye el juego base y el contenido del Season Pass:

La misión “El gambito de Jabba”.

El pack cosmético “Corredora de Kessel”.

El bundle “Legado de cazadora”.

El bundle “Ronin del cártel”.

Dos packs narrativos: En Star Wars Outlaws: Wild Card, a Kay la contratan para infiltrarse en un torneo de sabacc de grandes apostadores. Al cruzar su camino con el del famoso Lando Calrissian, se dará cuenta de que hay otro juego en marcha. Los jugadores tienen que completar las misiones “La pistolera” y “El gran apostador” del juego base para poder jugar a este contenido. Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune lleva a los jugadores a vivir una aventura plagada de piratas y tesoros perdidos. Kay Vess y Nix unirán sus fuerzas a las de Hondo Ohnaka para enfrentarse a Stinger Tash y sus Rokana Raiders, infiltrándose en la Tumba Khepi para descubrir los secretos y tesoros ocultos que guarda. Por el camino, descubrirán que la Liga de Comercio de Miyuki ofrece nuevas recompensas a la Cazaestelas por transportar mercancías peligrosas por toda la galaxia. Los jugadores deben completar la historia principal del juego base para poder acceder a este pack narrativo.



Aquellos jugadores que quieran engalanar a su buscavidas podrán hacerlo con el Ultimate Pack, que cuesta 19.99 € e incluye los bundles cosméticos “Tiburón del sabacc”, “Infiltrada disidente”, “Nobleza de Naboo” y “Nómada del desierto”, así como el pack de personajes “Comando forestal”.

Para más información sobre Star Wars Outlaws, por favor, visita starwarsoutlaws.com.