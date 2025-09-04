KILLER INN anuncia su segunda prueba de red cerrada

Compartir Facebook

SQUARE ENIX ANUNCIA LA SEGUNDA PRUEBA DE RED CERRADA PARA EL JUEGO DE MISTERIO, ASESINATOS Y ACCIÓN KILLER INN

Únete a la segunda prueba de red cerrada de KILLER INN – Regístrate ahora en Steam

SQUARE ENIX anuncia una nueva prueba de red cerrada para su juego de misterio, asesinato y acción multijugador, KILLER INN. Los jugadores pueden registrarse para participar en una prueba de Steam, que se llevará a cabo desde el viernes 3 de octubre de 2025 a las 3:00 p.m. PDT / 6:00 p.m. EDT hasta el lunes 13 de octubre de 2025 a las 2:59 p.m. PDT / 5:59 p.m. EDT. Los jugadores que participaron en la primera prueba podrán unirse automáticamente a la CBT 2, y los nuevos jugadores registrados recibirán una notificación para saber si podrán participar, el miércoles 1 de octubre.

Tras la primera prueba de red cerrada del mes de julio, se han implementado varias actualizaciones basadas en los comentarios de los jugadores. Se incluye una reevaluación de ciertos elementos del diseño del juego, ajustes de equilibrio y la adición de nuevas características. Durante la CBT 2, se invitará a los jugadores, de nuevo, a compartir su opinión para seguir actualizando y refinando el juego.Se compartirán más actualizaciones y detalles sobre la CBT 2 a través de los canales oficiales en redes sociales y el Steam News Hub. Además, los asistentes a Tokyo Game Show podrán probar la versión de CBT 2 del juego en el stand de SQUARE ENIX. Aquellos que jueguen a KILLER INN en Tokyo Game Show recibirán un código de invitación para unirse a la prueba pública.

Requisitos para jugar la prueba de red cerrada (mínimos)

OS*: Windows® 10 64-bit / Windows® 11

Procesador: AMD Ryzen™ 5 1600 o superior, Intel® Core™ i5-7500 o superior

Memoria: 16 GB RAM

Gráfica: AMD Radeon™ RX 5500 XT / 8GB o superior

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / 6GB o superior

DirectX: Versión 12

Red: Conexión de banda ancha

Capacidad: 75 GB de espacio libre

Notas adicionales: * Si usas Windows 11, debes cumplir con los requisitos del sistema de Windows 11. Se requiere SSD. 1920 × 1080 @ 60 FPS

Requisitos para jugar la prueba de red cerrada (recomendados)

OS*: Windows® 10 64-bit / Windows® 11

Procesador: AMD Ryzen™ 5 5500 o superior

Intel® Core™ i7-9700K / Intel® Core™ i5-10600 o superior

Memoria: 16 GB RAM

Gráfica: AMD Radeon™ RX 5700 o superior

NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 SUPER o superior

DirectX: Versión 12

Red: Conexión de banda ancha

Capacidad: 75 GB free space

Notas adicionales: * Si usas Windows 11, debes cumplir con los requisitos del sistema de Windows 11. Se requiere SSD. 1920 × 1080 @ 60 FPS

https://www.square-enix.com/killer-inn/