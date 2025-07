Lies of P, Day Z y My Hero One’s Justice 2 son los juegos del mes de agosto de PlayStationPlus

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes de agosto sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation®Store desde el 5 de agosto hasta el 1 de septiembre.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

Lies of P para PS5®: Este macabro soulslike bebe de una inesperada fuente: Las aventuras de Pinocho. En esta lúgubre versión reimaginada del clásico de Carlo Collodi, Pinocho va en busca del misterioso Geppetto. Su aventura lo lleva a Krat, una ciudad inspirada en la belle époque cuya humanidad se ha perdido en favor de la locura y mortíferas marionetas. Pinocho debe luchar para sobrevivir usando diversas armas y brazos de legión intercambiables con habilidades especiales.

para PS4® / PS5®: se trata de un desafiante título de supervivencia en el que hasta 60 jugadores deben luchar por subsistir en un mundo posapocalíptico poblado por infectados salvajes y otros supervivientes. incluye el icónico mapa original de Chernarus y Livonia: un denso mapa de 163 km2 que permite a los jugadores vivir la desafiante supervivencia en un entorno totalmente nuevo. My Hero One’s Justice 2 para PS4®: la divertidísima secuela del éxito de lucha 3D My Hero One’s Justice, hace su debut heroico. Los jugadores deberán aprovechar al máximo los dones de los personajes para hacer frente a luchas épicas en escenarios enormes.

Los suscriptores de PlayStation Plus tienen hasta el 4 de agosto para añadir Diablo IV, The King of Fighters XV y Jusant a su biblioteca de juegos.

Avatares del 15.º aniversario de PlayStation

Las celebraciones del 15.º aniversario de PlayStation Plus continuan con algunas sorpresas más. A partir del 5 de agosto, los suscriptores de PlayStation Plus podrán hacerse con un conjunto especial de avatares del 15.º aniversario de títulos populares, como Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök y Twisted Metal, todos ellos disponibles sin coste adicional.

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation®Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. * Característica exclusiva de PS5® . **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye , acceso al , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. Característica exclusiva de PS5® **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo . PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5® , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Black Myth Wukong, Baldur’s Gate 3 o Marvel’s Spider-Man 2 entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

