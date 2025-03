Mando inalámbrico DualSense: edición limitada The Last of Us

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Primer vistazo al mando inalámbrico DualSense: edición limitada The Last of Us

Sony Interactive Entertainment anuncia el lanzamiento del mando inalámbrico DualSense para PS5: edición limitada The Last of Us, desarrollado en colaboración con Naughty Dog. Este mando se podrá reservar a partir del 14 de marzo, previo a su lanzamiento el 10 de abril, a un PVPR de 84,99€ a través de PlayStation Direct.

El dispositivo conmemora la emblemática saga de videojuegos, presentando un diseño exclusivo que incorpora iconos en negro brillante en toda su superficie. Estos símbolos representan momentos clave, personajes y eventos de The Last of Us Parte I y The Last of Us Parte II, incluyendo la luciérnaga, la polilla y el lobo.

Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, y Megan Mehran, diseñadora gráfica del estudio, han expresado su entusiasmo por este proyecto conjunto, destacando la importancia de plasmar la esencia de ambas entregas de la franquicia.

Este lanzamiento coincide con el estreno de la segunda temporada de la esperada serie The Last of Us, que se podrá ver el 13 de abril de 2025 en Max. Además, el 3 de abril de 2025, los jugadores de PC podrán disfrutar de The Last of Us Parte II Remastered en PC a través de Steam y Epic Games Store.

Para más información visita el blog oficial de PlayStation.

Información de compra de direct.playstation.com

A partir del 14 de marzo de 2025 a las 10:00 (ET) en EE. UU. y a las 10:00 (hora local) en Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, los jugadores podrán reservar el mando inalámbrico DualSense: edición limitada The Last of Us mediante direct.playstation.com (unidades limitadas). Al hacer vuestros pedidos directamente desde PlayStation, podéis disfrutar de envío gratuito el día de lanzamiento en las reservas correspondientes. Visitad direct.playstation.com para obtener más información.

. Leer artículo completo en Frikipandi Mando inalámbrico DualSense: edición limitada The Last of Us