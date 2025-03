Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4! llega el 11 de julio. Resérvalo ya para tener acceso a la Foundry Demo este junio

Además, los aficionados que reserven las ediciones Digital Deluxe y la Collector ‘s Edition ¡disfrutarán del juego en acceso anticipado a partir del 8 de julio!

¡La leyenda vuelve el próximo 11 de julio con el lanzamiento de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4! Rehecho desde cero y preparado para irrumpir este verano, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 fusiona el contenido clásico que los aficionados adoraron en los 2000 con nuevas características, incluyendo nuevos skaters, trucos asombrosos, una banda sonora aún más alucinante y, por primera vez en una década, ¡parques nuevos!

Además del contenido clásico que convirtieron a los juegos originales en grandes éxitos, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 también contará con juego cruzado para su multijugador online con soporte hasta para ocho skaters.

Desarrollado por Iron Galaxy Studios, en colaboración con Tony Hawk y Activision, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 retoma la franquicia en donde el aclamado Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 lo dejó. Este nuevo título estará disponible para PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (a través de Steam, Battle.net y Microsoft Store), y Nintendo Switch. El juego también estará disponible desde su lanzamiento para los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Los aficionados que reserven cualquier edición del juego* desde hoy, tendrán acceso a la Foundry Demo en junio y el Wireframe Tony Shader de lanzamiento. Además, aquellos que reserven las ediciones Digital Deluxe y la Collector’s Edition se asegurarán el acceso anticipado al juego completo tres días antes de su lanzamiento, el 8 de julio**. La edición Digital Deluxe ofrecerá contenido exclusive que incluye a los personajes Doom Slayer y Revenant, tablas dentro del juego, objetos de Create-a-Skater y más cosas. La Collector ‘s Edition incluye todo lo que contiene la Digital Deluxe y, además, una tabla Birdhouse® edición limitada a tamaño real firmada por Tony Hawk.

Elige entre una plantilla llena de skaters legendarios que incluye a Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg y Bob Burnquist; o también escoge a nuevas estrellas, como Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright y Yuto Horigome. Y, al más puro estilo Tony Hawk’s Pro Skater, habrá muchos secretos a descubrir.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 también vuelve con una icónica banda sonora llena de los temas favoritos de los adicionados procedentes de los juegos originales, incluyendo “Ace of Spades” de Motorhead, “Amoeba” de Adolescents, “Mass Appeal” de Gang Starr, “96 Quite Bitter Beings” de CKY, “Not the Same” de Bodyjar y “Outta Here,”, de KRS One; además de nuevas canciones que encarnan el espíritu de la cultura skater moderna.

Para más información, puedes visitar www.tonyhawkthegame.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4! llega el 11 de julio