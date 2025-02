Compartir Facebook

La empresa Ubisoft apuesta por un éxito con el videojuego Assassin’s Creed Shadows, programado para lanzamiento el 20 de marzo

Ubisoft ha puesto todas sus esperanzas en el nuevo título de su emblemática saga, Assassin’s Creed Shadows, que verá la luz el próximo 20 de marzo. Este lanzamiento se presenta no solo como una continuación de la legendaria serie de videojuegos, sino como una evolución, prometiendo una experiencia enriquecida con novedades significativas y la reintroducción de elementos que han definido a la franquicia a lo largo de los años.

La expectativa en torno a Assassin’s Creed Shadows es alta, en parte debido a las positivas críticas preliminares que ha recibido. Según Ubisoft, en su informe correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2024/2025, este juego ha sido alabado por «su envolvente mundo, las gráficas espectaculares y el detalle meticuloso de su entorno». La empresa está convencida de que este nuevo capítulo no solo cumplirá con las expectativas, sino que también reafirmará la posición de la serie como líder en el género de aventura y acción.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo título es la introducción de dos personajes principales, que prometen transformar la dinámica del juego. Los jugadores podrán elegir entre Naoe, una shinobi japonesa que se especializa en sigilo y parkour, y Yasuke, un samurái de origen africano basado en una figura histórica real, quien ofrece un enfoque más directo y confrontativo del combate. Esta dualidad en el estilo de juego no solo amplía las opciones tácticas disponibles, sino que también enriquece la narrativa, permitiendo explorar dos perspectivas diferentes dentro del mismo universo de juego.

Assassin’s Creed Shadows está ambientado en el Japón feudal del siglo XVI, un escenario que promete añadir un elemento exótico y ricamente detallado a la saga. La elección de esta época no es aleatoria; representa una era cargada de conflicto y transformación, un telón de fondo perfecto para las intrincadas tramas de traición y redención que son sello de la serie.

Ubisoft también ha informado de un robusto desempeño en sus otros títulos, destacando especialmente el éxito sostenido de Rainbow Six Siege, pese a un entorno competitivo cada vez más desafiante para los shooters en primera persona. Asimismo, mencionó el notable crecimiento de The Crew franchise, con su último lanzamiento, The Crew Motorfest, superando las expectativas en términos de retención de jugadores y monetización.

Con una estrategia de lanzamiento que incluye pedidos anticipados comparables a los de Assassin’s Creed Odyssey, uno de los títulos más exitosos de la franquicia, Ubisoft está «completamente centrada» en hacer de Assassin’s Creed Shadows otro hito. Las expectativas son altas y la empresa anticipa que las reservas netas para el cuarto trimestre del año fiscal mostrarán un crecimiento interanual significativo, impulsado en gran parte por la llegada de este esperado juego.

En resumen, con Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft no solo busca mantener su legado, sino también expandirlo, ofreciendo a los jugadores viejos y nuevos una aventura épica que no solo respeta los pilares tradicionales de la franquicia, sino que también introduce innovaciones audaces que prometen redefinir la experiencia de juego para todos.

