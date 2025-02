La Kings League tendrá su propio videojuego móvil: Clash of Captains

Compartir Facebook

Madrid se consolida como epicentro de la innovación en videojuegos con el lanzamiento de «Kings League Clash of Captains»

En una apuesta por fomentar el talento local y potenciar la industria del videojuego en la región, ConWiro y Talentall, dos prometedoras startups aceleradas bajo el programa Start IN Up de Madrid in Game, han anunciado su colaboración para el lanzamiento del videojuego oficial de la Kings League: «Kings League Clash of Captains». Este título estará disponible en los próximos meses para dispositivos iOS y Android en formato free-to-play.

El juego dista de ser un simulador deportivo tradicional y opta por una estética futurista y desenfadada, integrando elementos icónicos y reglas únicas de la competición que incluyen famosos clubes y estadios. Los jugadores tendrán la oportunidad de controlar equipos como Porcinos FC o Ultimate Móstoles, en partidos que prometen ser dinámicos y llenos de acción gracias a personajes con habilidades especiales y diversos mapas interactivos.

Además de proporcionar un entretenimiento de calidad, «Clash of Captains» incluirá actualizaciones regulares que añadirán nuevas cartas especiales de la Kings League, secretos y modos de juego, así como skins coleccionables para los personajes.

Rafael Martínez, fundador y CEO de ConWiro, destacó el enfoque del juego en fusionar tecnología, entretenimiento y cultura digital para crear una experiencia única en el ecosistema deportivo digital. «Nuestro objetivo es redefinir la interacción de las generaciones digitales con las marcas y comunidades en un entorno lúdico», afirmó.

El proyecto no solo refleja el crecimiento del sector del videojuego en Madrid, sino que también subraya el compromiso del Ayuntamiento por apoyar la innovación local. Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, expresó su entusiasmo por el proyecto: «Estamos creando un ecosistema valioso para nuestra ciudad y demostrando que Madrid puede ser un referente en la industria global del videojuego».

La colaboración entre ConWiro y Talentall es un ejemplo del éxito del Start IN Up Program, que desde su inicio en 2023 ha ayudado a las startups a generar empleo, captar financiación y obtener visibilidad tanto a nivel nacional como internacional.

