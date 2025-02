Compartir Facebook

ELDEN RING NIGHTREIGN se lanza el 30 de mayo y las reservas ya están disponibles

Alzaos juntos para salir victoriosos en una nueva aventura de supervivencia cooperativa de FromSoftware ambientada en el universo de ELDEN RING

ELDEN RING NIGHTREIGN, el juego independiente multijugador cooperativo de acción y supervivencia desarrollado por FromSoftware, Inc. y publicado por Bandai Namco Entertainment Inc., se lanzará el 30 de mayo. Ambientado en el universo de Elden Ring, ELDEN RING NIGHTREIGN desafía a los jugadores con un combate cooperativo PvE en un mundo implacable y despiadado. Las reservas ya están disponibles para las ediciones Standard, Deluxe y Collector’s en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

No te pierdas el tráiler de reserva de ELDEN RING NIGHTREIGN

Formando escuadrones de tres jugadores —o atreviéndose a jugar en solitario— los jugadores deberán elegir entre ocho Azotes de la Noche, cada uno con habilidades únicas, para sobrevivir a un ciclo de tres días y noches. Tendrán que tomar decisiones en fracciones de segundo sobre combate y exploración en un mapa dinámico con distintos biomas, armas y enemigos, todo para volverse más fuertes y evitar el círculo de fuego que se cierne sobre ellos. Al final de cada día, deberán enfrentarse a aterradores jefes, culminando en el tercer día con una batalla contra uno de los Señores de la Noche, nuevos jefes exclusivos de esta versión. Los Azotes de la Noche deberán cooperar y combinar sus habilidades únicas para superar estos desafíos, ofreciendo una experiencia sin igual dentro del universo de ELDEN RING.

Pero no todo está perdido para aquellos que caigan en la batalla. Cada intento fallido otorgará reliquias que permitirán a los jugadores personalizar y mejorar a sus personajes según su estilo de juego.

Ediciones y reservas

Con las reservas ya disponibles en todas las plataformas digitales y principales retailers de videojuegos, los jugadores pueden elegir la edición que prefieran:

Standard Edition (Digital en todas las plataformas / Física en PlayStation®4 PlayStation®5 y Xbox) – 39.99€ digital / 41.99€ físico Incluye el juego base (Las versiones físicas solo estarán disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S).

Deluxe Edition (Digital) – 54.99€ Incluye la Standard Edition. Código de DLC. Libro de arte digital. Banda sonora digital.

Seekers Edition (Física en PlayStation®4 PlayStation®5 y Xbox) – 55.99€ (EXCLUSIVA GAME) Incluye la Deluxe Edition. Disco en Steelbook. Código de DLC

Collector’s Edition (Física en PlayStation®4 PlayStation®5, Xbox y PC Steam) – 209.99€ Incluye la Deluxe Edition. Estatua de Azote de la Noche Sylvestre de aproximadamente 25 cm. Libro de arte de tapa dura. 8 cartas de Azotes de la Noche.



Para los verdaderos coleccionistas, junto a personajes icónicos como Malenia y Messmer, también estará disponible un casco réplica a escala 1:1 de Sylvestre, de alta calidad. Esta réplica no incluye el juego, pero estará limitada a solo 9999 unidades y vendrá con un certificado de autenticidad. Las reservas del casco ya están disponibles y se enviarán en el lanzamiento.

Para más información sobre ELDEN RING NIGHTREIGN y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok o únete a la conversación en X.

Sobre Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. es un editor y desarrollador global líder en contenido de entretenimiento para plataformas que incluyen, pero no se limitan a, todas las principales consolas de videojuegos y PC.

Bandai Namco Entertainment Europe crea propiedad intelectual para un público global y ha consolidado su reputación con franquicias como LITTLE NIGHTMARES™, PARK BEYOND™ y UNKNOWN 9™ Awakening, desarrollado por Reflector Entertainment en Montreal, Canadá.

Bandai Namco Entertainment Europe es la sede de Bandai Namco Holdings Inc. para Europa continental y es responsable de la creación y publicación de algunas de las franquicias más icónicas de la industria del entretenimiento y los videojuegos, incluyendo PAC-MAN™, TAMAGOTCHI™, GUNDAM™, TEKKEN™, DARK SOULS™ y el aclamado ELDEN RING™.

Para más información, visita https://es.bandainamcoent.eu/.

