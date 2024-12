JUST DANCE cumple 15 años

Compartir Facebook

Just Dance 2025 Edition, la última entrega en la franquicia de juegos de baile más popular del mundo, es el regalo perfecto para repartir alegría.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Just Dance 2025 Edition tendrá un descuento de hasta el 40 % en la mayoría de tiendas en estas fiestas.

El último título de la franquicia, con sus 40 nuevas canciones, tiene algo que ofrecer a todo el mundo ahora que se acaba el año: desde grandes éxitos en las listas hasta himnos del pop más fiestero, pasando por clásicos atemporales, fenómenos virales de internet y mucho más.

No importa si los jugadores quieren montar una fiesta a lo grande, hacer ejercicio mientras se divierten o pasar un momento especial con toda la familia: el juego permite que hasta seis personas bailen juntas en el modo multijugador local.

La franquicia Just Dance siempre ha ofrecido la excusa perfecta para reunir a amigos y familia y ver cómo todo el mundo se suelta la melena, y la edición de este año no será menos. De cara a estas fiestas, el equipo de desarrollo ha dado a conocer las cinco canciones navideñas con las que los jugadores podrán darlo todo:

De Just Dance 2025 Edition: “Sleigh Ride”, de Mrs. Claus and the Elves.

De Just Dance+: “Think About Things”, de Daði Freyr.

De Just Dance+: “Let It Go”, de la película de Disney Frozen.

De Just Dance+: “XMas Tree”, de Bollywood Santa.

De Just Dance+: “Make It Jingle”, de Big Freedia.

Just Dance 2025 Edition, la próxima entrega en la popular franquicia de videojuegos musicales, es el título perfecto para jugar con tus amigos y tu familia en estas fiestas en Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S.

Si Just Dance es siempre el mejor aliado para cualquier celebración, cómo no iba a serlo este año en el que la saga de videojuegos musicales más vendida de todos los tiempos cumple años!

Y es que 2024 marca el 15º aniversario de Just Dance y desde aquí nos gustaría compartir con vosotros algunos hitos y curiosidades de la franquicia de videojuegos que ha hecho bailar a grandes y pequeños:

ü Just Dance se lanzó por primera vez en 2009 y rápidamente se convirtió en uno de los videojuegos musicales favoritos de los jugadores. En los últimos 15 años se han creado más de 1.500 mapas, se han lanzado más de 30 juegos y se han vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo.

ü La idea inicial de Just Dance surgió de un minijuego de Raving Rabbids TV Party, un party game lanzado en 2008 para Wii, en el que los jugadores tenían que imitar los movimientos de baile de los Rabbids con el mando de Wii y el Nunchuk. Con el auge de los juegos de movimiento y la plataforma Wii, Just Dance encajaba perfectamente. Hubo muchas discusiones con respecto al nombre que se le pondría al juego y finalmente nació Just Dance!

ü Just Dance se ha convertido en un referente de la cultura pop y sigue sorprendiendo a sus jugadores con colaboraciones icónicas de marcas como Disney, Reebok, McDonald’s, el Comité Olímpico Internacional para la competición olímpica de deportes electrónicos y muchas más.

ü Con los años, la parte visual de Just Dance se ha vuelto más fuerte; pasando de 2D a 3D, los mapas se han vuelto más complejos y ahora son verdaderas referencias de la cultura pop. Para crear auténticos videos musicales y mejorar la inmersión de los jugadores, los creadores de Just Dance se inspiran en la escenografía de los últimos desfiles de moda, los mundos musicales de diversos artistas y las últimas tendencias culturales para mejorar la inmersión del jugador.

Os invitamos ahora a hacer un repaso a JUST DANCE A TRAVÉS DE LOS AÑOS:

· 2009: Lanzamiento del primer juego de Just Dance para Wii, que rápidamente se convierte en un fenómeno mundial.

· 2010-2011: Just Dance 2 y Just Dance 3 introducen nuevas características y modos de juego, y la serie se expande a otras plataformas como Xbox 360 y PS3. En 2011, Barack Obama fue fotografiado comprando Just Dance 3 para sus hijas, subrayando la enorme popularidad del juego. Este evento marcó un punto de inflexión, demostrando que Just Dance había ganado reconocimiento a nivel universal.

· 2012-2013: La serie continúa creciendo con Just Dance 4 y Just Dance 2014, añadiendo modos multijugador online y listas de reproducción cada vez más amplias.

· 2014: Lanzamiento de Just Dance Now, que permite a los jugadores bailar usando sus smartphones, y Just Dance 2015, que introduce Just Dance Unlimited.

· 2015-2018: Las versiones posteriores, desde Just Dance 2016 hasta Just Dance 2019, continúan innovando con nuevas características y gráficos mejorados.

· 2019: Just Dance celebra su 10º aniversario con Just Dance 2020, marcando también el último lanzamiento para Wii.

· 2020-2023: La serie continúa adaptándose a nuevas consolas y tecnologías, con versiones para PS5 y Xbox Series X/S. En 2023, se lanza Just Dance+, un nuevo servicio de suscripción con acceso a un catálogo de canciones en constante crecimiento.

· 2024: Lanzamiento de Just Dance 2025 Edition, celebrando los 15 años de la serie con 40 nuevas canciones, y Just Dance VR: Welcome to Dancity, llevando la serie a la realidad virtual. Just Dance continúa expandiendo la biblioteca de Just Dance+.

Antes de despedirnos, os animamos a sumergiros en la creación de Just Dance 2025 Edition a través del siguiente video, en el que desglosamos los principales pasos en la creación de un nuevo juego de Just Dance, partiendo desde la inspiración hasta la experiencia del usuario y mucho más

Para más información sobre Just Dance 2025 Edition, por favor, visita justdancegame.com.

