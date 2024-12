Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower se lanzará en la Meta Quest Store a principios de 2025

Compartir Facebook

El desarrollador independiente Leonard Menchiari, director de Trek to Yomi, The Eternal Castle [REMASTERED] y el editor Abonico Game Works se enorgullecen de anunciar Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower (trailer, página de la tienda, sitio web), un juego de acción de realidad virtual sobre raíles inspirado en las películas chinas de Kung-Fu de los años 80, como la serie de Wong Kar Wai y The Raid Redemption, y en juegos como Time Crisis y el arcade First of the North Star de los 90. El tráiler de revelación (enlace) de Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower fue uno de los pocos seleccionados para formar parte del reciente Upload VR Showcase Winter 2024, el título tiene previsto su lanzamiento a principios de 2025 a un precio de 9,99 USD | EUR y será compatible con los dispositivos Quest 2, Pro y 3.

Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower, te pone a prueba en un desafío despiadado, armado solo con tus puños y pura convicción. La fortaleza de Tetsuo se alza sobre ti y cada planta está repleta de enemigos dispuestos a acabar contigo. ¿Tu única opción? Abrirte paso acabando con todos y cada uno de ellos.

La precisión y la velocidad lo son todo. Cada enemigo tiene un punto débil: tendrás que encontrarlo y atacar antes de que te ataquen. A medida que se subes los pisos también aumenta lo que está en juego. La acción no se detiene y tú tampoco. Se trata de un combate puro de alto riesgo, en el que cada golpe cuenta y dudar puede ser fatal.

Path of Fury no sólo pone a prueba tu habilidad, sino también tu resistencia. La pregunta es: ¿hasta dónde puedes llegar?

El equipo de producción del tráiler de Path of Fury

El tráiler de Path of Fury: Episode I muestra un esfuerzo de colaboración de alto nivel, con Mike Galeck ocupando un lugar central como director artístico. Este proyecto contó con el talento de Akihiko Serikawa, actor japonés conocido por producciones como The Bus Stop (2024) y The Japon (2019), que aportó carisma y profundidad a los personajes. También participó Ramón Álvarez, un reputado especialista en papeles de dobles con créditos en películas como Gladiator 2 (2024) y Sin tiempo para morir (2021), cuya pericia añadió acción dinámica y realismo a las escenas. Por último, Nacho Serapio, experto en artes marciales y director de cine de acción conocido por proyectos como Bullets and Katanas (2023), aportó sus habilidades coreográficas y la dirección de las secuencias de combate. Juntos, estos profesionales crearon un tráiler que combina una narrativa apasionante y una acción visual de gran impacto.

Mike Galeck, cineasta y especialista en CGI, cuenta con más de 15 años de experiencia en la creación de contenidos visuales para cine, televisión y videojuegos. Reconocido por su pericia en dirección artística, posproducción y efectos visuales, ha trabajado con marcas internacionales como PlayStation, Duracell y Henkel, desarrollando anuncios premiados. En los últimos años, Galeck ha centrado su atención en la industria de los videojuegos, contribuyendo como director artístico y videógrafo a destacados títulos de realidad virtual como Path of Fury y OVRDARK.

