The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim llega a PUBG MOBILE en una legendaria colaboración

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim llega a PUBG MOBILE en una legendaria colaboración

PUBG MOBILE y Warner Bros. Pictures se unen para ofrecer a los jugadores una experiencia de juego épica, inspirada en una de las mayores batallas de la Tierra Media

PUBG MOBILE, uno de los juegos para móviles más populares del mundo, se complace en revelar su asociación con Warner Bros. Pictures para celebrar el lanzamiento de la película de animación The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, la nueva producción de New Line Cinema, Warner Bros. Animation y Wingnut Films. Esta épica colaboración, por tiempo limitado, fusiona los campos de batalla de la Tierra Media con eventos y aspectos inspirados en la saga. Desde hoy y hasta el 7 de enero, los jugadores podrán unirse a los Allies of the Realm, quienes defenderán con firmeza el famoso Hornburg. A través de misiones diarias, los jugadores demostrarán su valía eligiendo desafíos de dificultad Normal o Élite, y cada victoria contribuirá a la gloria del reino. Conforme progresen en sus nobles esfuerzos, los jugadores ganarán puntos que les permitirán obtener grandes recompensas, siendo los desafíos de Élite los que ofrecen los tesoros más codiciados. El evento Allies of the Realm es una verdadera prueba de honor y valentía, que celebra el espíritu inquebrantable de aquellos que aceptan el reto. Los jugadores de PUBG MOBILE también podrán reclamar objetos inspirados en legendarios mitos, como el formidable conjunto de personaje Skadiwynn Sentinel, el poderoso aspecto para el rifle de francotirador Gungnir M24 y el icónico aspecto Gjallarhorn Double Barreled Shotgun. Para aquellos jugadores que busquen emociones fuertes, ¡les aguarda una aventura épica! «Nos esforzamos por ofrecer contenido inmersivo que complemente la emoción que los jugadores de PUBG MOBILE esperan», afirmó Anthony Crouts, director sénior de marketing de PUBG MOBILE. «Al mezclar la historia de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim con la acción de PUBG MOBILE —en la que el ganador se lo lleva todo—, ofrecemos a los fans lo mejor de ambos mundos. No podemos esperar a transportar a los jugadores de vuelta a la Tierra Media con nuestros desafíos y aspectos en el juego inspirados en la saga».

«Nuestra colaboración con PUBG MOBILE aporta una nueva y emocionante dimensión a nuestra campaña para The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, fusionando los mundos de un gameplay inmersivo y la narración cinematográfica para brindar experiencias más enriquecedoras al público más exigente», declaró Cameron Curtis, vicepresidente ejecutivo de marketing digital global de Warner Bros. Pictures.Ambientada 183 años antes de los acontecimientos narrados en la trilogía original de películas, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim narra el devenir de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un repentino ataque de Wulf, un astuto y despiadado señor de los Dunlending, que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y a su pueblo a librar una última batalla en el antiguo bastión del Hornburg, una poderosa fortaleza que más tarde será conocida como el Abismo de Helm. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe reunir la fuerza de voluntad necesaria para liderar la resistencia contra un poderoso enemigo que pretende destruirlos por completo. La actualización de la colaboración PUBG MOBILE x The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim está disponible desde hoy hasta el 7 de enero. Descarga, juega y descubre el nuevo contenido gratuitamente en la App Store y Google Play Store. Únete a la batalla hoy mismo y no te pierdas la película, en exclusiva en los cines de todo el país el 13 de diciembre de 2024 e internacionalmente a partir del 5 de diciembre de 2024.

Sobre PUBG MOBILE

PUBG MOBILE está basado en PUBG: BATTLEGROUNDS, el fenómeno que ha revolucionado al mundo del entretenimiento interactivo desde 2017. Hasta 100 jugadores pueden lanzarse en paracaídas a una isla remota para luchar en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo. Los jugadores deben localizar y recolectar sus propias armas, vehículos y suministros para derrotar a los demás jugadores en un campo de batalla que es rico tanto visual como tácticamente y que obliga a los jugadores a sobrevivir en una zona de juego cada vez más pequeña. PUBG MOBILE ha sido desarrollado conjuntamente por LIGHTSPEED STUDIOS de Tencent Games y KRAFTON, Inc.

Para más información, por favor visita el sitio oficial de PUBG MOBILE en Facebook, Instagram, X y YouTube.

Sobre The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

El anime original The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim traslada al público al épico universo representado en la trilogía de El Señor de los Anillos, basada en los venerados libros de J.R.R. Tolkien. Con Kenji Kamiyama a la cabeza, el largometraje original está producido por Philippa Boyens, ganadora de un Oscar, Jason DeMarco y Joseph Chou. Los productores ejecutivos son Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Ken Kamins, Carolyn Blackwood y Toby Emmerich. El guión es de Jeffrey Addiss & Will Matthews y Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, historia de Addiss & Matthews y Boyens, basada en los personajes creados por J.R.R. Tolkien.

New Line Cinema y Warner Bros. Animation presentan, en asociación con Wingnut Films, una producción de Warner Bros. Animation y Sola Entertainment, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. La película será distribuida en salas de todo el mundo por Warner Bros. Pictures, estrenándose en cines de todo el país el 13 de diciembre de 2024, e internacionalmente a partir del 5 de diciembre de 2024.

. Leer artículo completo en Frikipandi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim llega a PUBG MOBILE en una legendaria colaboración