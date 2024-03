Ya están disponibles en formato físico Flight School Studio: Creature in the Well y Stonefly

¡A partir de hoy ya están disponibles en formato físico los dos últimos juegos del premiado estudio de desarrollo americano Flight School Studio: Creature in the Well y Stonefly.

Experimentaréis mecánicas únicas de hack-and-slash con toques pinball en las aventuras de la criatura del pozo y te embarcarás en el viaje de tu vida en busca de una reliquia familiar a los mandos de tu propio meca en Stonefly.

¡Stonefly y Creature in the Well ya están disponibles en formato físico!

Disponibles en Edición Normal y Coleccionista para PlayStation 4 y Switch

Madrid, España <15 de marzo 2024> ¡A la doble aventura! El galardonado estudio de desarrollo Flight School Studio junto a Tesura Games se enorgullecen en anunciar que las Ediciones Físicas de Stonefly y Creature in the Well están disponibles a partir de hoy para PlayStation 4 (compatible con PlayStation 5) y Nintendo Switch.

Sobre Stonefly

Aprovecha el viento y recorre los parajes de Stonefly. Annika Stonefly, una inventora tan brillante como inocente, deberá recuperar la joya perdida de la familia sirviéndose de su ingenio y su destreza. Ábrete paso entre la flora y la fauna; enfréntate a voraces criaturas, vive aventuras y conoce a personajes inolvidables. Durante tu periplo, descubrirás una conmovedora historia acerca del autodescubrimiento, la familia, el legado y los vínculos.

Stonefly ya está disponible en Edición Normal y Coleccionista para PlayStation 4 (compatible con PlayStation 5) y Nintendo Switch. La Edición Coleccionista incluye:

Juego Completo en Físico (PS4 o NSW)

Caja Coleccionista

Libro de Arte (200 páginas)

Washi Tape

Litografía

Pin Metálico “Polilla”

Sobre Creature in the Well

Creature in the Well es un juego de exploración de vista cenital con mazmorras de estilo «hack and slash» inspirado en el «pinball». Ponte en la piel de la última unidad BOT-C y adéntrate en una montaña desierta para restablecer la energía de una antigua instalación embrujada por una criatura desesperada. Descubre y mejora poderosas piezas de equipo para librar a la ciudad de Mirage de una tormenta de arena mortal.

Creature in the Well también está disponible a partir de hoy en Edición Normal y Coleccionista para PlayStation 4 (compatible con PlayStation 5) y Nintendo Switch. La Edición Coleccionista incluye:

Juego Completo en Físico (PS4 o NSW)

Caja Coleccionista

Libro de Arte (70 páginas)

Figura Acrílica “BOT-C and Roger T. Frog”

CD con la BSO

Llavero BOT-C

Las ediciones físicas de Stonefly y Creature in the Well ya se pueden conseguir en las principales tiendas de videojuegos, Amazon y la Tesura Store!

Flight School Studio site – https://flightschoolstudio.com/

Tesura Store – https://store.tesuragames.com/