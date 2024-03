Nuevo evento Xbox Partner Preview anunciado para el 6 de marzo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Xbox ha anunciado hoy su segundo Xbox Partner Preview, un evento que ofrecerá un nuevo vistazo a juegos que llegarán a Xbox y Windows de la mano de nuestros socios. El miércoles 6 de marzo a las 19:00 CET, el show de 30 minutos se centrará en tráileres y gameplay de nuestros socios, entre los que se incluyen Capcom (Kunitsu-Gami: Path of the Goddess), Nexon (The First Berserker: Khazan), Grinding Gear Games (Path of Exile 2), EA (Tales of Kenzera: Zau) y muchos más.

El evento será retransmitido digitalmente el miércoles 6 de marzo a las 19:00 CET en los canales propios de Xbox.

Hoy,han anunciado la próxima vista previa para socios de Xbox, esta vez presentando una combinación de juegos nuevos y futuros de editores como Capcom , Nexon , EA y otros con más de una docena de avances nuevos a lo largo de 30 años. -Minuto de emisión.

Durante la vista previa para socios de Xbox, puedes aprender más sobre el combate y la travesía en Tales of Kenzera: Zau , con un video narrado por el propio Abubakar Salim, ver la nueva jugabilidad de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y ver más de cerca The First Berserker. : Khazan y otros fantásticos títulos que llegarán a Xbox, Windows o Game Pass.

Nuestro formato Xbox Partner Preview se trata de compartir noticias emocionantes sobre juegos de nuestros talentosos estudios de todo el mundo sin lujos: solo revelaciones de nuevos juegos, anuncios de fechas de lanzamiento y jugabilidad nueva y fresca de los próximos juegos, junto con historias únicas detrás de escena. de desarrolladores en Xbox Wire.

Este evento se transmitirá digitalmente el miércoles 6 de marzo a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. GMT a través de nuestros canales de Xbox en YouTube y Twitch y contará con actualizaciones sobre una variedad de juegos de Xbox y Windows que se lanzan en nuestras plataformas.

¡Esperamos verte de regreso aquí el miércoles 6 de marzo!

Preguntas y respuestas

¿A qué hora comienza la Vista previa para socios de Xbox? Miércoles 6 de marzo a las 10 a. m. hora del Pacífico / 1 p. m. hora del este / 6 p. m. hora del Reino Unido.

¿Cómo miro? Xbox Partner Preview estará disponible a través de una variedad de medios y en más de 40 idiomas. También se podrá ver con descripciones de audio en lenguaje de señas americano, lenguaje de señas británico y inglés:

YouTube.com/Xbox

Canales regionales de Xbox en todo el mundo

Twitch.tv/Xbox

Twitch.tv/XboxASL

Tenga en cuenta que las transmisiones de YouTube serán en 4K a 60 fps, mientras que todos los demás canales serán 1080p/60 fps.

¿El evento está disponible en otros idiomas además del inglés? Brindaremos soporte de subtítulos en los siguientes idiomas: árabe (MSA), chino (simplificado), chino (tradicional: Hong Kong y Taiwán), checo, danés, holandés, farsi, filipino, finlandés, francés (UE y Canadá). Alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, noruego, polaco, portugués (brasileño y UE), ruso, eslovaco, español (castellano y mexicano), sueco, tailandés, turco, ucraniano y Vietnamita. Por primera vez, también apoyaremos al bengalí, maorí, punjabi (gurmukhi), swahili, tamil, urdu y zulú con la esperanza de medir el interés para futuras transmisiones.

Además de ir directamente a un canal regional de Xbox, puede encontrar soporte para todos los idiomas en YouTube.com/Xbox. Los videos ASL y AD se enumerarán por separado, pero simplemente haga clic en el ícono de ajustes en la esquina inferior derecha de nuestra transmisión principal para elegir el idioma que prefiera. A menudo, YouTube utilizará de forma predeterminada un idioma aleatorio cuando te unas a la transmisión, por lo que es posible que también quieras cambiar al inglés si es necesario.

¿El programa será accesible para personas con problemas de audición o de visión? Habrá una versión del programa con descripciones de audio (AD) en inglés en el canal de YouTube de Xbox y en lenguaje de signos americano (ASL) en el canal de YouTube de Xbox y en el canal /XboxASL Twitch. El canal de YouTube /XboxOn también ofrecerá un feed en lengua de signos británica (BSL).

No voy a poder verlo, ¿dónde puedo enterarme de lo que se anunció? A medida que se publiquen anuncios durante la transmisión, el equipo de Xbox Wire publicará publicaciones de blog detalladas que contienen anuncios clave aquí mismo en Xbox Wire (incluidas versiones localizadas en portugués de Brasil, francés, alemán, español de Latinoamérica y japonés). Un resumen completo del programa se publicará inmediatamente después del final de Xbox Partner Preview.

Notas del co-streamer y creador de contenido para la Vista previa de socios de Xbox : En Xbox apreciamos enormemente cualquier esfuerzo de co-streaming y nuestro objetivo es garantizar que tengas una experiencia fluida si así lo decides. Sin embargo, debido a fuerzas que escapan a nuestro control, no podemos garantizar que los fallos o interrupciones causados ​​por bots y otro software automatizado no interfieran con su co-transmisión. Para aquellos que planean crear desgloses posteriores al show de Xbox Partner Preview en forma de cobertura de Video on Demand (VOD), les recomendamos que no utilicen ningún audio que contenga música con derechos de autor para evitar cualquier acción por parte de bots automatizados y que también consulten los términos. de servicio para su proveedor de servicios.

¡Estamos ansiosos por que te unas a nosotros el miércoles 6 de marzo a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. GMT para la próxima vista previa para socios de Xbox! Nos vemos pronto.

. Leer artículo completo en Frikipandi Nuevo evento Xbox Partner Preview anunciado para el 6 de marzo