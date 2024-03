Payday 3 – Ya disponible el parche Operation Medic Bag

Compartir Facebook

EL PRIMER PARCHE «OPERATION MEDIC BAG» YA ESTÁ DISPONIBLE CON LAS PRIMERAS MEJORAS Y CARACTERÍSTICAS

La actualización “Operation Medic Bag” está enfocado a cumplir las expectativas de la comunidad y mejorar la calidad de PAYDAY 3.

Esta iniciativa cubre una serie de características muy solicitadas y mejoras en la jugabilidad, la estabilidad, el emparejamiento, el contenido y las funciones mejoradas.

El primer parche “Operation Medic Bag” incluye iniciativas de enfoque, como modificadores de seguridad giratorios, un botón de no listo y una configuración mejorada del controlador. También incluye soporte para varias tecnologías de Nvidia, así como 300+ correcciones y ajustes.

Lee las notas completas de la publicación y el parche del equipo aquí:

Está previsto que las actualizaciones bajo el paraguas de la actualización ““Operation Medic Bag” aumenten en cadencia, lanzando actualizaciones más pequeñas con más frecuencia a lo largo del tiempo. Esto permitirá a los jugadores ver un progreso más consistente en el juego y a la comunidad dar su opinión sobre cada actualización.

Otras mejoras

1. Compatibilidad con DirectX 12, Nvidia Image Scaling (NIS), Nvidia Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) v3.5, Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) v3.5

1. Recompensa del desafío Hardcore «Cook Off»: hay un nuevo desafío llamado «Kiss the Chef». Conseguir 19 bolsas de metanfetamina perfectamente cocinadas en Cook Off en dificultad OVERKILL recompensará con un amuleto de arma único.

2. 300 correcciones adicionales que cubren la jugabilidad, las imágenes, la usabilidad y más. Lea la lista completa aquí.

El 19 de febrero, el equipo realizó un AMA (Ask Me Anything) en Reddit, respondiendo preguntas de la comunidad. Ponte al día con todas las respuestas, información y curiosidades aquí.

Los cuatro criminales con más de payaso más famosos de la historia reciente de los videojuegos regresaron de su retiro el pasado septiembre con PAYDAY 3 en formato PC a través de PC Game Pass, en Steam y Epic Games Store, así como en Xbox Series S|X, en el Game Pass para consolas, PlayStation 5 y GeForce Now.

Para más información acerca de PAYDAY 3, por favor visita la página oficial: https://www.paydaythegame.com

