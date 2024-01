Hoy WARNER BROS. GAMES Y DC lanzan SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE. El nuevo shooter de acción de mundo abierto de Rocksteady Studios presenta una original adaptación del Suicide Squad, que combina el recorrido y el combate de los personajes para crear una experiencia de juego única.

Acceso anticipado ya disponible para quienes posean la Deluxe Edition. La Standard Edition estará disponible en todo el mundo el próximo 2 de febrero

Warner Bros. Games y DC han anunciado hoy que Suicide Squad: Kill the Justice League, el nuevo shooter de acción de mundo abierto que desafía el género, ya está disponible para PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S y PC, (Steam) como parte de la Deluxe Edition. La Standard Edition de Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible en todo el mundo el 2 de febrero.

Desarrollado por Rocksteady Studios, creadores de la aclamada saga de Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League combina las características líneas argumentales basadas en personajes del estudio con una lograda fusión de habilidades de desplazamiento mejoradas y el combate dinámico y trepidante. Todo esto puede disfrutarse en solitario o con hasta cuatro jugadores gracias al modo cooperativo online*.

Suicide Squad: Kill the Justice League presenta una narrativa original ambientada en el universo DC y que tiene lugar en el animado mundo abierto de Metrópolis. Comienza cinco años después de los eventos de Batman: Arkham Knight; los jugadores asumen los papeles de supervillanos de DC como: Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y el Rey Tiburón. El escuadrón, refrenado por unos explosivos letales implantados en sus cabezas, no tiene más remedio que aliarse como parte de la infame Fuerza Especial X de Amanda Waller y embarcarse en una misión imposible para derrotar a los mayores superhéroes de DC, la Liga de la Justicia. Con una historia que se fundamenta firmemente en el universo de DC, los jugadores deberán enfrentarse a Superman, Batman, Linterna Verde y Flash, que han sido corrompidos por Brainiac, mientras van reclutando a diferentes aliados del Suicide Squad, como Pingüino, Hiedra Venenosa, el Juguetero, Rick Flag, y Lex Luthor, entre otros nombres memorables.

Para ver y compartir el Tráiler de lanzamiento oficial de Suicide Squad: Kill the Justice League

También se ha mostrado el tráiler de lanzamiento de acción real de Suicide Squad: Kill the Justice League. Titulado «Just Us», el anuncio de lanzamiento dirigido por Jody Hill (Los Gemstone) está protagonizado por el insólito dúo de actores y cómicos formado por Will Arnett y Ron Funches, que se unen para hacer lo imposible: enfrentarse a la Liga de la Justicia. Arnett (como Deadshot) y Funches (como Harley Quinn), vestidos y equipados con el traje del Escuadrón Suicida, se enfrentan a los superhéroes de DC más importantes del mundo para salvar Metrópolis de Brainiac.

Para ver y compartir el Tráiler de lanzamiento de acción real de Suicide Squad: Kill the Justice League

«Con el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League, transportamos a los jugadores a una aventura sin igual, que en nada se parece a los juegos anteriores de Rocksteady», cuenta Darius Sadeghian, director de Rocksteaedy Studios. «Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado juntos: nuestra original historia ambientada en el Universo DC, el vibrante mundo abierto de Metrópolis, la combinación única de elementos de juego y nuestro increíble elenco de villanos: Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y Rey Tiburón. Estamos encantados de tener una conexión directa con los jugadores, lo que nos permitirá actualizar continuamente el juego y seguir jugando con nuestra comunidad».

Los cuatro personajes jugables principales en Suicide Squad: Kill the Justice League son:

Harley Quinn, anteriormente conocida como la Dra. Harleen Quinzel, es la genuina Princesa Payasa del Crimen y la más acrobática del equipo, con su mecánica de agarre para columpiarse por toda la ciudad, gracias a equipo que le ha robado a Batman. Tara Strong pone voz a Harley Quinn.

Deadshot, también conocido como Floyd Lawton, es uno de los tiradores más letales del Universo DC y puede planear y disparar desde casi cualquier punto del campo de batalla gracias a su mochila propulsora, aunque se siente igual de cómodo acercándose y descargando sus cañones de muñeca. Bumper Robinson pone voz a Deadshot.

El Capitán Boomerang, también conocido como Digger Harkness, es un asesino australiano con un talento innato para blandir su arma homónima. Además, usa un guantelete de la fuerza de la velocidad para entablar y huir en combates cuerpo a cuerpo. Daniel Lapaine pone voz al Capitán Boomerang.

El Rey Tiburón, también conocido como Nanaue, es un tiburón humanoide semidiós que golpea con fuerza y utiliza su poderosa habilidad de salto para atravesar edificios y acabar con hordas de enemigos. Nuufolau Joel Seanoa, más conocido por su nombre en el ring de All-Elite Wrestling (AEW), Samoa Joe, pone voz al Rey Tiburón.

Cada miembro del Suicide Squad tiene su propia combinación de movimientos únicos y habilidades transversales mejoradas, junto a una variedad de armas personalizables y muchas destrezas que aprender. El amplio sistema de progresión de personajes también permite personalizar las armas, el equipo y las mejoras de habilidades para conseguir una experiencia que se ajuste a todos los gustos.

Suicide Squad: Kill the Justice League tiene lugar en Metrópolis, un amplio mundo abierto compuesto por distintos distritos que exigen diferentes tipos de juego, dependiendo de la misión o actividad, al tiempo que presenta lugares icónicos de DC, como el Daily Planet, LexCorp y el Salón de la Justicia, entre otros.

La Deluxe Edition de Suicide Squad: Kill the Justice League ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam). Además, incluye el acceso anticipado al juego a partir de hoy, así como cuatro atuendos clásicos, cuatro atuendos de la Liga de la Justicia, tres armas infames de Máscara Negra, cuatro complementos dorados de arma del escuadrón, cuatro muestras de color sin sombra para atuendos, y un símbolo para el pase de batalla de objetos estéticos que estará disponible tras el lanzamiento. Suicide Squad: Kill the Justice League incluye objetos estéticos disponibles para su compra en el juego con los que personalizar a los personajes jugables. No obstante, todos los objetos adquiribles son completamente opcionales y no afectan a la jugabilidad en ningún sentido.

La Standard Edition de Suicide Squad: Kill the Justice League ya se puede reservar para PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam). Todas las reservas recibirán cuatro atuendos clásicos. Además, las reservas para la versión digital de PS5 recibirán cuatro atuendos Renegados. Ten en cuenta que las versiones de PS5 y Xbox Series X|S están disponibles en formato físico y digital, mientras que la de Steam (PC) solo está disponible en formato digital. Además, la versión de Epic Games Store (PC) estará disponible el 5 de marzo solo en formato digital.

Tras el lanzamiento, Suicide Squad: Kill the Justice League ofrecerá contenido gratuito de temporada después del lanzamiento para ampliar la experiencia con nuevos personajes jugables, misiones, equipo, armas, objetos estéticos, eventos dentro del juego y mucho más. Quienes tengan el juego podrán disfrutar de esto sin coste adicional. Para que la aventura siga la historia principal de la campaña, cada temporada girará en torno a un personaje de DC diferente e incorporará realidades alternativas creadas por Brainiac, conocidas como Elseworlds (otros mundos). A partir de marzo de 2024, la temporada 1 incluirá la llegada del Joker, con una nueva interpretación de Elseworlds del emblemático supervillano de DC. Esta versión de un universo alternativo del Joker, equipada con un paraguas propulsado por cohetes para volar por los aires y recorrer los tejados de la ciudad, estará dotada de habilidades de combate y armas únicas para unirse a la refriega. A finales de este mismo año, el equipo de Rocksteady incorporará un Modo Historia sin conexión, lo que ofrecerá a los jugadores la oportunidad de experimentar la campaña principal sin necesidad de conectarse a internet.