Cuando quedan poco más de dos semanas para que levemos anclas. Conviértete en todo un pirata con Skull and Bones. Beta abierta del 8 al 11 de febrero. Compartimos con vosotros las últimas noticias de Skull and Bones, y los ambiciosos planes de contenido endgame y poslanzamiento del juego. Además, hoy también hemos desvelado que el título contará con una beta abierta del 8 al 11 de febrero, con juego y progreso cruzados en PlayStation®5, Xbox Series X | S y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store)

Haz crecer tu imperio pirata y enfréntate a nuevas amenazas a medida que ves cómo evoluciona el mundo de Skull and Bones en cada nueva temporada.

Hoy, Ubisoft ha dado a conocer los ambiciosos planes de contenido endgame y poslanzamiento de Skull and Bones, que tomarán un rumbo de lo más emocionante a partir del lanzamiento. Desde enfrentamientos con legendarios señores piratas hasta eventos de mundo (World events) que dominar para hacer crecer tu imperio, el plan de contenido poslanzamiento promete una increíble aventura en alta mar.

Los jugadores se embarcarán en un peligroso viaje en el que se verán las caras con señores piratas legendarios como Philippe La Peste o los Gemelos Hubac. Movidos por un ansia voraz, los jugadores tendrán que desarrollar estrategias para derrotar a estas nuevas amenazas, cada una más desafiante que la anterior; los barcos de temporada y los equipamientos estratégicos resultarán claves para acabar con ellas en el enfrentamiento final con el que culminará cada temporada. Prepárate para hacer crecer tu imperio y defenderlo saqueando botines con equipos más potentes y recursos valiosos en los nuevos eventos de mundo (World events) de cada temporada. Enfréntate a convoyes mercantes, buques de guerra de élite y otros depredadores en alta mar. Cuanto mayor sea el desafío, mayores serán las recompensas que encontrarás al navegar en estas aguas dinámicas e impredecibles.

Descubre el intenso plan endgame de Skull and Bones, en el que te enfrentarás a desafíos más peligrosos, con más cosas en juego y alianzas que pueden convertirse en rivalidades. Pasa de trabajar con señores piratas a convertirte en su rival, asumiendo las peligrosas consecuencias de una siempre traicionera vida pirata. Hazte con el control del Abismo (The Helm), una colosal operación de contrabando sin parangón, y construye tu propio imperio al margen de la ley. Controla manufacturas por todo el océano Índico, incrementa tus beneficios al controlar rutas comerciales e invierte en mejorar tus operaciones. Pero esto no es todo, porque los Asaltos legendarios (Legendary Heists) y las Conquistas hostiles (Hostile Takeovers) supondrán un emocionante añadido a la construcción de tu imperio, con nuevas funciones endgame en cada temporada.

Participa en actividades PvP de alto riesgo y grandes recompensas como las Apuestas del timón (Helm Wagers) y la Carga sanguinaria (Cutthroat Cargo). Acepta desafíos y búsquedas del tesoro legendarias, que pondrán precio a tu cabeza (literalmente) hasta que alcances el lugar objetivo. Llega a lo más alto y haz valer tu reputación entre los señores piratas, ganando recompensas en función de tu puesto en la clasificación. Participa en eventos gratuitos de tiempo limitado en cada temporada, colabora con tus camaradas piratas, completa exclusivos eventos de la comunidad y hazte con el botín de los cofres del tesoro. La clasificación se reinicia cada temporada con nuevas recompensas, animando a los jugadores a seguir aspirando a la cima.

La beta abierta de Skull and Bones estará disponible del 8 al 11 de febrero, con juego y progreso cruzados en PlayStation®5, Xbox Series X | S y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store). Los jugadores podrán llegar hasta el rango 6 del Nivel de infamia, y ganar hasta cinco recompensas exclusivas (entre ellas, elementos cosméticos para el barco, gestos, armas y la mascota Lémur del bambú). El progreso podrá conservarse, lo que permitirá a los jugadores navegar con ventaja cuando el juego se lance el 16 de febrero.

Desarrollado por Ubisoft Singapur en colaboración con otros estudios de Ubisoft*, Skull and Bones es un RPG de acción cooperativo en mundo abierto con ambientación pirata, en el que juegas con tus propias reglas para convertirte en un temible señor de la piratería y construir tu imperio contrabandista en mares llenos de peligros.

Skull and Bones se lanzará el 16 de febrero de 2024, y ofrecerá juego y progreso cruzados en PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Connect). Los jugadores también podrán acceder al juego hasta tres días antes, a partir del 13 de febrero, con una suscripción a Ubisoft+ en Xbox, Amazon Luna o PC.

Para más información sobre Skull and Bones y para registrarte para futuras fases live, por favor, entra en skullandbonesgame.com.

