Honor of Kings continuará su lanzamiento mundial en móviles el 20 de junio

Las preinscripciones ya están disponibles. Revelados nuevos detalles sobre la Invitational Season 2

20 de mayo de 2024. El desarrollador TiMi Studio Group y el editor Level Infinite han confirmado que Honor of Kings continuará su expansión el próximo 20 de junio y llegará a Norte América, Europa, Japón y más. Los jugadores de estos países podrán unirse al resto de seguidores de los países y regiones en los que ya se ha lanzado el título y experimentar por sí mismos la emoción de los intensos combates por equipos en el MOBA para móviles más popular del mundo.

Para comprobar lo que espera a los jugadores el próximo 20 de junio, echa un vistazo al tráiler de la preinscripción de Honor of Kings:

A partir de hoy, los jugadores pueden preinscribirse para el próximo lanzamiento mundial y cooperar para conseguir recompensas por cada objetivo alcanzado. Estas recompensas, disponibles dentro del juego, incluyen un héroe gratis, monedas y mucho más. Los jugadores empezarán a disfrutar de Honor of Kings con buen pie el 20 de junio. ¡Cuantas más preinscripciones haya, más recompensas se desbloquearán!

Héroe gratuito – Ying – y un aspecto asociado: Entregado a todos los que se preinscriban

Entregado a todos los que se preinscriban Objetivo de nivel 1 desbloqueado: 500 Diamantes

500 Diamantes Objetivo de nivel 2 desbloqueado: 2000 Fragmentos de Arcana

2000 Fragmentos de Arcana Objetivo de nivel 3 desbloqueado: 5000 Starstones

5000 Starstones Objetivo de nivel 4 desbloqueado: Pase de prueba gratuito para todos los héroes x 20



¡Regístrate en menos de un minuto! Dirígete a honorofkings.com/pre-register ¡Regístrate en menos de un minuto!

Además, a partir del 31 de mayo, todos los jugadores que se hayan preinscrito y pertenecientes a países y regiones donde Honor of Kings ya esté disponible, pueden participar en un sorteo y optar a ganar uno de los siguientes premios:

Gran premio: Héroe completo con todos los privilegios de aspectos

Héroe completo con todos los privilegios de aspectos Primer premio: 500 Limited Time Tokens

500 Limited Time Tokens Segundo premio: 18.888 Starstones

18.888 Starstones Premio “Sunshine Blessing”: 200 Diamantes para todos los participantes

Desde su lanzamiento, Honor of Kings se ha mantenido fiel a sus principios de ser un juego free to play y justo, donde el éxito de cada jugador lo determinan su habilidad y sus estrategias, no su poder adquisitivo. Esto, sumado a sus elevados valores de producción, la diversidad de sus héroes y el contenido localizado, ha ayudado a Honor of Kings a mantener una comunidad próspera y a consolidarse como el MOBA para móviles más jugado del mundo.

Noticias Esports: Invitational Season 2

Desde el 29 de junio, todos los ojos estarán puestos en Kuala Lumpur, capital de Malasia, ya que la ciudad albergará el Invitational S2. El torneo contará con los equipos del sudeste asiático, Brasil, Turquía, MENA, Latinoamérica y Europa, junto con el ganador del Open Series Split One. Los equipos competirán por un bote de 300.000 dólares en premios y la oportunidad de participar en el Honor of Kings Invitational Midseason, que tendrá lugar durante la Esports World Cup de este verano en Riad.

¡Visita la web de Honor of Kings Esports para estar al tanto de las últimas noticias!