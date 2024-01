Resumen de Xbox Developer Direct 2024: Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II, Avowed…

Hoy os dejamos el resumen de Xbox Developer Direct 2024: Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II, Avowed... Que gran pinta tiene el año 2024

En este nuevo Developer_Direct, los jugadores de Xbox disfrutaron de un vistazo en profundidad a cinco juegos nuevos que llegarán a Xbox Series X|S, PC, Game Pass y/o la nube en 2024. Los equipos de desarrollo de Xbox y Bethesda, y uno de nuestros socios third-party, Square Enix, mostraron extensos fragmentos de gameplay y revelaron información clave y otros detalles. Aquí un resumen de todo lo anunciado durante el Developer_Direct: Avowed – Lanzamiento en otoño de 2024 [Xbox Series X|S, PC, Nube – Día 1 en Game Pass]: la directora del juego, Carrie Patel; el director de gameplay, Gabe Paramo; y el director de arte, Matt Hansen, compartieron el primer vistazo a fondo de la jugabilidad del próximo RPG de acción de fantasía de Obsidian. Avowed conserva el sello de Obsidian de crear juegos con temas profundos y las elecciones del jugador como protagonistas. Asegúrate de escuchar el podcast de Xbox el lunes 22 de enero para disfrutar de una entrevista exclusiva con Carrie y Gabe en la que ofrecerán más detalles sobre lo visto en el Developer_Direct.

Va a ser un buen año para los jugadores de Xbox. En el show Developer_Direct de hoy, brindamos información detallada sobre cinco nuevos juegos que se lanzarán en Xbox Series X|S, PC, Game Pass y/o la nube, todos los cuales llegarán más adelante en 2024. Equipos de desarrollo en Xbox, Bethesda e incluso uno de nuestros socios externos te invitaron a sus estudios para mostrar el juego ampliado, revelar información clave y más.

Durante el programa, visitamos los estudios detrás de Indiana Jones and the Great Circle , Avowed , Senua’s Saga: Hellblade II y Ara: History Untold para saber más sobre cada uno. Los miembros de cada equipo de desarrollo nos dieron un vistazo a su creación, con nueva información, y ofrecieron un vistazo tentador de lo que está por venir este año. Estos cuatro juegos llegarán el primer día con Game Pass y contribuirán a lo que será otro gran año para los miembros, ofreciendo juegos increíbles durante 2024.

Además, como sorpresa especial, escuchamos al equipo de Square Enix para aprender mucho más sobre Visions of Mana , la primera nueva entrada principal de la serie Mana en más de 15 años, y su debut en las plataformas Xbox. Con la participación de desarrolladores de 3 continentes, fue un espectáculo verdaderamente global.

Aquí hay un resumen de todo lo que anunciamos y cubrimos durante Developer_Direct:

Declarado : lanzamiento en otoño de 2024

Xbox Series X/S, PC, nube: unirse a Game Pass desde el primer día

La reconocida directora del juego, Carrie Patel, nos dio una primera inmersión profunda en la jugabilidad del próximo juego de rol de acción y fantasía de Obsidian, desde su combate dinámico hasta su reflexiva reactividad y su mundo “colorido, vibrante y extraño” ambientado en Living Lands. Avowedcontinúa el estilo característico de Obsidian de crear juegos con temas profundos y la elección del jugador a la vanguardia.

No solo tomarás decisiones narrativas que pueden impactar cambios en el juego en el futuro, sino que Avowed también busca ofrecer opciones en el combate. El director de juego, Gabe Paramo, habló no solo de lo variado que será tu armamento, con armas cuerpo a cuerpo, pistolas y arcos a distancia y varitas mágicas (¡incluso varitas de doble empuñadura!), por nombrar algunas, sino también de lo flexible que puede ser el combate, permitiéndote para cambiar rápidamente las cargas para encuentros con enemigos. Las cargas intercambiables significan que puedes abordar el combate como te parezca más adecuado.

El director de arte Matt Hansen luego explicó cómo Living Lands es una isla misteriosa formada por regiones tremendamente variadas que ofrecen escenarios visualmente diversos y escenarios intrigantes para explorar. Con secretos escondidos en todas las regiones, disfrutarás de desiertos áridos, bosques verdes, páramos arruinados, biomas volcánicos y más.

Sin embargo, eso no es todo para Avowed : asegúrate de sintonizar el podcast de Xbox el lunes 22 de enero para una entrevista exclusiva con algunos de los desarrolladores de Obsidian, que ofrece aún más información sobre la revelación del juego.

Prepárate para abrir tu propio camino a través de Avowed cuando se lance este otoño para Xbox Series X|S, PC y Cloud, y llega con Xbox Game Pass y PC Game Pass desde el primer día. Para obtener más información, visite el sitio web de Avowed .

Senua’s Saga: Hellblade II – Lanzamiento el 21 de mayo

Xbox Series X/S, PC, nube: unirse a Game Pass desde el primer día

Ninja Theory nos llevó detrás de escena en su estudio en Cambridge para echar un vistazo a Senua’s Saga: Hellblade II , conocer a algunos miembros del equipo y aprender más sobre el arte detrás de su nuevo título, que ahora se encuentra en los últimos meses de desarrollo.

En el vídeo conocimos más sobre el nuevo viaje de Senua , que la lleva a Islandia, una tierra dura y brutal asolada por el mito y la tiranía. Nos dieron una nueva mirada a las experiencias del mundo de Senua, vistas a través de sus ojos como alguien que experimenta psicosis, y vimos algunas de las batallas viscerales y violentas de Senua con los Draugar. También escuchamos más detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar de la historia del juego y cómo el audio binaural y espacial los sumergirá profundamente en el mundo de Hellblade.

Con la misión del estudio de crear arte que cambie vidas con tecnología revolucionaria, Ninja Theory está superando los límites de la fidelidad, la riqueza y la inmersión. Puedes unirte a Senua en su nueva misión, el 21 de mayo. Senua’s Saga: Hellblade II ya está disponible para incluirlo en la lista de deseos en Steam y preinstalarlo en Xbox Game Pass .

Visions of Mana – Lanzamiento en el verano de 2024

Xbox Serie X|S, PC

En una aparición sorpresa, Square Enix se unió al programa para presentar Visions of Mana , la primera nueva entrada principal de la serie en más de 15 años , y su debut en las plataformas Xbox. El productor de la serie Masaru Oyamada presentó un adelanto del nuevo y magnífico juego de rol, compartiendo jugabilidad y metraje detrás de escena antes de su lanzamiento en el verano de 2024.

Koichi Ishii, padre de la serie Mana y creador de muchos de sus monstruos icónicos, habló sobre la implementación y el diseño de los enemigos en Visions of Mana , presentó a los adorables nuevos compañeros animales, los “pikuls”, y explicó el proceso de diseño detrás de ellos.

Oyamada luego compartió algunos detalles sobre la música del juego y reveló que la lista de canciones de Visions of Mana contiene 100 canciones en total, incluidas obras de talentos musicales que trabajaron en juegos anteriores de Mana. Oyamada también compartió detalles del sistema de música adaptativo que permite una transición perfecta desde la exploración del mapa a las batallas, mostrando un fragmento de la música de fondo que cambia al entrar o salir del combate.

Oyamada también reveló que en Visions of Mana , los Elementales ayudarán al jugador en la batalla en forma de elementos especializados, cada uno de los cuales tendrá un efecto diferente en el combate. Combinado con el combate aéreo que permite usar armas y magia en el aire, el combate es rápido y flexible.

¡ Visions of Mana se lanza en el verano de 2024 en Xbox Series X|S y Windows PC!

Ara: Historia no contada – Lanzamiento en otoño de 2024

PC: unirse a PC Game Pass desde el primer día

Los líderes clave de Oxide Games presentaron una mirada completamente nueva al juego y compartieron una descripción general de las características clave que llegarán a Ara: History Untold durante el Developer Direct de hoy. Los espectadores aprendieron más sobre el sistema de elaboración de Ara , su enfoque único para los turnos simultáneos y más.

Puede obtener más información sobre este nuevo e innovador juego histórico de gran estrategia con nuestra entrevista en profundidad con la directora de diseño Michelle Menard y tendremos más para compartir en los próximos meses previos al lanzamiento de Ara este otoño en PC y con PC Game Pass. . Para conocer las últimas noticias de última hora, sigue los canales sociales de Ara: History Untold ( Twitter , Facebook , Instagram/Threads ) y agrega el juego a tu lista de deseos en Steam .

Indiana Jones y el Gran Círculo – Lanzamiento en 2024

Xbox Series X/S, PC: unirse a Game Pass desde el primer día

La revelación oficial de Indiana Jones and the Great Circle se estrenó durante Developer_Direct con más de 13 minutos de metraje del juego e información de los desarrolladores. Este nuevo viaje protagonizado por el legendario arqueólogo proviene del galardonado equipo de MachineGames, las mentes detrás de Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein: The New Colossus , en colaboración con Lucasfilm Games y con la producción ejecutiva de Todd Howard de Bethesda Game Studios. Obtenga más información en Bethesda.net .

Otras corrientes

Blizzard realizó hoy una transmisión en vivo de actualización para desarrolladores de Diablo IV que profundizó en los horrores que te esperan bajo las arenas de Kehjistan en Season of the Construct, que se lanzará el 23 de enero, y presentó la actividad de clasificación competitiva llamada The Gauntlet. El director asociado de la comunidad Adam Fletcher, el gerente de diseño del juego Daniel Tanguay, la diseñadora de misiones Madeleine James y el diseñador principal de clases Adam Jackson hablaron sobre el nuevo compañero Senescal, las mazmorras llenas de peligros llamadas Vaults, una nueva línea de misiones y más, todo lo cual aparece en Temporada de la Construcción. Además, el grupo dio un vistazo rápido a las tablas de clasificación de The Gauntlet y concluyó la transmisión en vivo respondiendo preguntas de la comunidad en una sesión de preguntas y respuestas.

Poco después de Developer_Direct, ZeniMax Online Studios inició The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal, presentando el próximo capítulo importante del juego, incluida la nueva zona, la historia y otras características importantes. Podrás leer más sobre lo que se reveló en Xbox Wire y Bethesda.net tan pronto como concluya el programa.

Mirando hacia el futuro

Hoy marca solo una pequeña selección de los juegos que llegarán a Xbox este año. Con nuestros propios estudios y nuestros increíbles socios brindando un conjunto diverso de experiencias increíbles a las consolas Xbox, PC, Cloud y Game Pass, habrá algo nuevo para cada tipo de jugador. Para obtener más información, asegúrese de regresar a Xbox Wire a finales de este mes, cuando publiquemos un resumen de algunos de los juegos más emocionantes que llegarán a las plataformas Xbox en 2024.

. Leer artículo completo en Frikipandi Resumen de Xbox Developer Direct 2024: Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II, Avowed…