Análisis del videojuego Prince of Persia The Last Crown. Un juego brutal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Prince of Persia: The Lost Crown: Un regreso triunfal a la esencia de la saga. Ubisoft regresa por todo lo alto con un metroidvania que ficha para lo mejor de 2024. Os dejamos el análisis del videojuego Prince of Persia The Last Crown. Un juego brutal para nuestra consola y PC. Prince of Persia: The Lost Crown es una de las sorpresas más agradables que he recibido en los últimos tiempos: un metroidvania inspirado, duradero, desafiante y, al mismo tiempo, con un montón de capas de accesibilidad para hacerlo apto a un alto número de usuarios. Mantiene totalmente la esencia de la saga y la revitaliza, modernizando una jugabilidad plataformera y combativa en que Ubisoft Montpellier demuestra contar con un gran talento y experiencia. Es brutal, difícil y sorprendente. Uno de los juegos que mas me ha llamado la atención en los últimos meses.

Prince of Persia: The Lost Crown es un regreso triunfal de Ubisoft a una de sus franquicias más queridas. El juego destaca por sus excelentes gráficos, jugabilidad envolvente y un sonido inmersivo que complementa a la perfección la experiencia de juego. La apuesta por el género metroidvania ha resultado ser acertada, ofreciendo un mapa extenso y desafiante que invita a la exploración.

El diseño de niveles es excepcional, logrando un equilibrio perfecto entre desafío y recompensa. Cada zona, ya sea el Bosque Hircaniano, la Ciudad Alta o los Archivos Sagrados, presenta un trabajo detallado que invita a los jugadores a sumergirse en el mundo del juego. Las acrobacias de Sargon, el protagonista, añaden un elemento adicional de diversión al movimiento y la exploración, creando una experiencia fluida y emocionante.

La implementación de poderes temporales en el estilo metroidvania es un acierto, proporcionando a los jugadores nuevas habilidades para superar obstáculos y acceder a áreas previamente inaccesibles. La variedad de enemigos y jefes, junto con un sistema de combate bien diseñado que fomenta el uso estratégico de habilidades, contribuye a mantener la experiencia fresca y desafiante a lo largo del juego.

El aspecto técnico del juego cumple con creces, con gráficos bien ejecutados en 2.5D y un rendimiento sólido en todas las plataformas. Nada que reprochar tampoco al rendimiento técnico del juego, que se mueve a 60 frames estables durante la mayor parte del tiempo. La fusión de elementos realistas y de estilo cartoon en los diseños visuales agrega un toque distintivo y atractivo al mundo del juego. Además, la banda sonora ambiental y los efectos de sonido complementan de manera efectiva la atmósfera del juego.

El enfoque en la accesibilidad, con opciones para ajustar la dificultad y diversas ayudas para los jugadores, demuestra la atención de Ubisoft a una amplia audiencia. Las opciones innovadoras, como los fragmentos de memoria para marcar ubicaciones en el mapa, mejoran la experiencia de juego y facilitan la exploración.

En definitiva, Prince of Persia: The Lost Crown se presenta como uno de los mejores juegos de acción y plataformas de los últimos años. La combinación de una narrativa interesante, un diseño de niveles excepcional, gráficos impresionantes y una jugabilidad envolvente hacen de este título una joya que los fanáticos de la saga y los entusiastas de los videojuegos en general disfrutarán plenamente. Con este retorno triunfal, Ubisoft ha demostrado que aún puede ofrecer experiencias extraordinarias y emocionantes en el mundo de los videojuegos.

Análisis Prince of Persia The Last Crown. Un juego brutal

Ubisoft Montpellier ha sorprendido a la comunidad de jugadores con el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, un metroidvania que ha conquistado a críticos y aficionados, consolidándose como uno de los mejores exponentes del género. Este título marca un retorno triunfal a la esencia clásica de la saga, redefiniendo la experiencia de plataformas y acción.

El equipo de desarrollo, reconocido por su brillante trabajo en juegos como Rayman Legends, demuestra una vez más su destreza al crear un juego que combina a la perfección elementos clásicos de Prince of Persia con las complejidades de un metroidvania moderno. Desde su lanzamiento, el juego ha cautivado a los jugadores con una duración más que adecuada, estimada en alrededor de 25 horas, y unos valores de producción que destacan por su calidad.

Prince of Persia: The Lost Crown lleva a los jugadores a través de una aventura desafiante en el Monte Qaf, un escenario laberíntico e intrincado que se convierte en el verdadero protagonista de la historia. Con referencias a entregas anteriores como Las Arenas del Tiempo, los escenarios malditos y los elementos de viaje en el tiempo aportan una atmósfera de misterio que sumerge a los jugadores en una narrativa intrigante.

El diseño de niveles es uno de los puntos más fuertes del juego, con una mezcla de situaciones que destacan tanto las plataformas como los desafiantes combates. La dificultad progresiva, inspirada en la experiencia con juegos de Rayman, ofrece momentos apoteósicos que desafían la habilidad y los reflejos de los jugadores, elevando la experiencia a la altura de los mejores juegos de plataformas en 2D, incluso superándolos en algunos aspectos.

Uno de los aspectos innovadores que ha llamado la atención es la inclusión de opciones de personalización para ajustar la dificultad del juego, permitiendo a los jugadores adaptar la experiencia a sus habilidades y preferencias. Desde un modo guiado hasta fragmentos de memoria que facilitan el backtracking, Ubisoft Montpellier ha demostrado una vez más su compromiso con la accesibilidad, sin sacrificar la profundidad del juego.

En cuanto a la duración y la rejugabilidad, Prince of Persia: The Lost Crown ofrece un viaje de 20-25 horas, con la posibilidad de aumentar ese tiempo al buscar secretos y enfrentamientos opcionales. Salas ocultas, coleccionables y mejoras adicionales profundizan en la narrativa, brindando a los jugadores una experiencia completa y rica en detalles.

En el apartado técnico, el juego se presenta gráficamente sólido, con diseños en 3D que aportan una sensación de volumen y profundidad a pesar de su enfoque de jugabilidad 2.5 D. El rendimiento estable a 60 frames por segundo, e incluso 120 frames en consolas de última generación, muestra un buen trabajo de optimización de estudio frances.

La banda sonora, ambiental y evocadora, transporta a los jugadores al mundo persa mientras se sumergen en las aventuras de Sargon y los Inmortales. Con temas musicales memorables, el juego ha sido traducido al español con un doblaje que ha sido elogiado por su calidad.

Prince of Persia: The Lost Crown no solo es un retorno triunfal para la saga, sino que se destaca como uno de los mejores juegos de acción, plataformas y metroidvania de los últimos años. Los jugadores que buscan una experiencia desafiante y llena de sorpresas no deberían pasar por alto esta joya de Ubisoft Montpellier, que promete perdurar en la memoria de aquellos que se aventuren en el Monte Qaf.

Os dejamos también el trailer

Mi conclusión es que es uno de los mejores juegos de acción combativa y plataformas que he jugado en varios años. una mezcla de PoP original con toques de Devil May Cry y un metroidvania en toda real. Realmente Ubisoft ha dado en el clavo y es un juego sobresaliente.

Análisis del videojuego Prince of Persia The Last Crown. Un juego brutal Gráficos Sonido Jugabilidad Duración Historia Prince of Persia The Last Crown es uno de los mejores juegos de acción combativa y plataformas que he jugado en varios años. una mezcla de PoP original con toques de Devil May Cry y un metroidvania en toda real. Realmente Ubisoft ha dado en el clavo y es un juego sobresaliente User Rating: Be the first one !

. Leer artículo completo en Frikipandi Análisis del videojuego Prince of Persia The Last Crown. Un juego brutal