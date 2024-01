Prince of Persia: The Lost Crown ya está disponible en todo el mundo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ubisoft lo vuelve a petar. Juega como Sargon y únete a los Inmortales en este juego de plataformas de acción-aventura aclamado por la crítica

Ubisoft ha anunciado que Prince of Persia™: The Lost Crown ya está disponible en todo el mundo para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store).

En esta nueva aventura, los jugadores se pondrán en la piel de Sargon, un joven y talentoso guerrero miembro del grupo de élite conocido como Los Inmortales. En su búsqueda por rescatar al príncipe Ghassan explorarán el Monte Qaf, un lugar antaño maravilloso, pero hoy maldito y hostil. Sargon y sus camaradas pronto descubrirán que el mismo tiempo puede ser una amenaza traicionera, y que el equilibrio del mundo debe ser restaurado.

Con una estructura inspirada en el género metroidvania, Prince of Persia™: The Lost Crown permite a los jugadores explorar un mundo artesanal a su propio ritmo. Desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los paisajes pintoresco s del Bosque otoñal, los jugadores descubrirán una serie de escenarios inspirados en la mitología persa. Al adquirir nuevos poderes de tiempo, desbloquear habilidades especiales, equipar amuletos diferentes y combinar todo ello, Sargon se sumergirá cada vez más en el Monte Qaf, y resolverá rompecabezas, descubrirá secretos y completará misiones secundarias de lo más emocionante. Además, aprenderá a dominar los distintos poderes de tiempo para derrotar a las criaturas mitológicas singulares que se interpondrán en su camino.

Los jugadores ya pueden probar la demo gratuita para ver de primera mano lo que encontrarán en el título. Esta demo personalizada ofrece un primer vistazo al épico viaje que les aguarda en Prince of Persia™: The Lost Crown; para ello, incluye secciones escogidas del juego y permite desbloquear de forma anticipada poderes de tiempo y amuletos, mostrando así las características principales de jugabilidad sin destripar la historia. Puede que algunos contenidos de la demo sean distintos de los del juego final.

Mientras exploran este lugar mítico, los jugadores se sumergirán por completo en él gracias a la banda sonora original de Mentrix y Gareth Coker. Los instrumentos tradicionales de Mentrix, compositora de origen iraní, se combinan con los sonidos modernos del premiado Gareth Coker para guiar a los jugadores de un lugar a otro. La banda sonora completa ya está disponible en todas las plataformas de streaming; también puede accederse a ella aquí: https://ubisoftmusic.ffm.to/princeofpersia.

Prince of Persia™: The Lost Crown se lanza el 18 de enero de 2024 con un precio sugerido de 49,99 € en su Standard Edition, y de 59,99 € en su Deluxe Edition, para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S Xbox One, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store).

Para más información sobre Prince of Persia: The Lost Crown, por favor, visita princeofpersia.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Prince of Persia: The Lost Crown ya está disponible en todo el mundo