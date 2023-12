Análisis Avatar: Frontiers of Pandora

Compartir Facebook

Avatar: Frontiers of Pandora, desarrollado por Massive Entertainment en estrecha colaboración con Lightstorm Entertainment (la productora de James Cameron) y Disney, ya está disponible en todo el mundo en Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC (mediante Ubisoft Connect).



Los jugadores podrán convertirse en na’vi y descubrir Pandora de primera mano

Ubisoft ha anunciado que Avatar: Frontiers of Pandora ya se encuentra disponible en todo el mundo. Los jugadores pueden sumergirse en esta extraordinaria aventura en primera persona en plataformas como Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC a través de Ubisoft Connect. La anticipación ha llegado a su punto culminante, y los fanáticos de Avatar y los amantes de los juegos de acción-aventura finalmente pueden disfrutar de esta experiencia única. La edición estándar del juego está disponible a un precio emocionante de 79.99 €, y la clasificación de PEGI 16 garantiza una experiencia emocionante y adecuada para un amplio público.

Desarrollado por el aclamado estudio de Ubisoft, Massive Entertainment, en colaboración estrecha con Lightstorm Entertainment, la productora de James Cameron, y Disney, Avatar: Frontiers of Pandora se sitúa en el mismo universo que las películas de Avatar. Este juego excepcional ha sido creado sobre la última versión del motor Snowdrop, brindando una experiencia visual y de juego impresionante.



El Creative Director de Massive, Magnus Jansen, ha compartido su entusiasmo al afirmar que cada detalle de Avatar: Frontiers of Pandora ha sido diseñado para sumergir a los jugadores en el increíble universo de Pandora, desde el sonido ambiente hasta un mundo abierto vivo y reactivo. Jansen destacó la colaboración cercana con los realizadores de Avatar para crear una expansión que sea fiel al universo de la franquicia, pero que al mismo tiempo ofrezca a los jugadores una nueva ambientación y una emocionante historia para disfrutar.

Jon Landau, el productor de Avatar, expresó su emoción sobre la riqueza y la diversidad del mundo de Avatar, destacando la oportunidad de contar nuevas historias y expandir aún más este universo gracias a la colaboración excepcional con Massive Entertainment. Landau mencionó que los fans podrán explorar regiones de Pandora nunca antes vistas y aceptar el desafío de convertirse en na’vi.

La Vicepresidenta de Marca Global en Ubisoft, Brenda Panagrossi, agregó que Avatar: Frontiers of Pandora ofrece una expansión inmersiva de Pandora que será apreciada tanto por los fanáticos de Avatar como por los entusiastas de los juegos de acción-aventura. Desde surcar los cielos a lomos de una banshee hasta enfrentarse a enemigos en combate o explorar la hermosa y peligrosa Frontera Occidental, el juego promete ser una experiencia blockbuster inolvidable.

Sumérgete en la frontera occidental de Pandora

Ambientado en la Frontera Occidental, un continente nunca antes explorado, Avatar: Frontiers of Pandora permite a los jugadores explorar Pandora de primera mano, ya sea en solitario o en modo cooperativo online para dos personas. La experiencia se ve enriquecida por un mundo abierto vibrante que presenta clanes na’vi, una nueva flora y fauna, y la compañía constante de una banshee que acompañará a los jugadores en sus travesías aéreas.

En la trama del juego, la corporación militar humana RDA ha regresado a Pandora para explotar los recursos de la tierra y someter a sus habitantes. Los jugadores encarnarán a un na’vi, nacido en Pandora pero criado lejos de su cultura en un programa de entrenamiento de la RDA. Una vez liberado, el personaje descubrirá que sus raíces na’vi y su educación humana lo convierten en un forastero en su propio hogar. La misión principal será proteger la Frontera Occidental del retorno de la RDA, reconectar con su herencia na’vi y unir a los clanes divididos por un bien común.

Exploración y encuentros únicos en la frontera occidental

A medida que los jugadores recorren la amplia Frontera Occidental, se encontrarán con clanes únicos que les enseñarán las habilidades esenciales para ser un na’vi. Desde afinar los «sentidos na’vi» hasta dominar la fuerza para moverse por un mundo tan hermoso como peligroso, los jugadores mejorarán sus habilidades de combate contra la RDA. Podrán utilizar armas tradicionales na’vi, como el arco para precisión o la estólica para potencia, y forjarán un vínculo duradero con una banshee que se convertirá en una poderosa aliada en el combate aéreo.

La personalización es clave en Avatar: Frontiers of Pandora, ya que los jugadores pueden personalizar a su personaje con diferentes tipos de cuerpos y voces. A medida que avanzan en la Frontera Occidental y se conectan con su legado na’vi, tendrán acceso a más equipo, podrán crear armas de mayor calidad y mejorarán sus habilidades para adaptarse a su estilo de juego único. La banshee del jugador también puede personalizarse con piezas de equipamiento únicas y mucho más.

Análisis Avatar: Frontiers of Pandora

Historia Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora™ es un juego de acción y aventura en primera persona que se desarrolla en el mundo abierto de la Frontera Occidental de Pandora, nunca vista hasta ahora. Eres un Na’vi, la corporación militar humana conocida como la RDA te secuestró y te ha entrenado y moldeado para cumplir con sus objetivos. Quince años más tarde, vuelves a ser libre, pero sientes que te encuentras entre extraños en tu propio mundo. Vuelve a conectar con tu herencia perdida, descubre qué significa realmente ser Na’vi y únete a otros clanes para proteger Pandora de la RDA. La historia tiene lugar entre las dos películas estrenadas hasta ahora.Lo mejor de Avatar: Frontiers of Pandora es su ambientación. No solo porque sea atractiva visualmente, que también, sino porque su universo se ha recreado con muchísimo esmero. La campaña arranca en una región del planeta alienígena que no hemos visto hasta ahora, donde conviven tres grandes tribus de na’vi. La región inedita que exploramos es todo un regalo para la vista, es divertido navegar por ella y disfruta de un diseño de niveles bastante bien cuidado para los estándares del género, de modo que los que alguna vez soñaron con tener un na’vi propio con aventuras independientes tienen motivos de sobra para estar contentos.

Estamos en el enorme mundo abierto de Pandora y podemos explorarlo a nuestro ritmo, con una serie de misiones principales que hacen avanzar la trama y nos dan acceso a nuevas habilidades o entornos.

Para orientarnos contamos con una brújula algo básica y, sobre todo, con nuestros sentidos na’vi, que activamos pulsando un botón y que hacen que podamos ver tanto rastros de animales y enemigos humanos como destellos que nos indiquen sus puntos débiles o, más importante aún, la ubicación del siguiente objetivo de la misión que tengamos activa.

Gráficos Avatar: Frontiers of Pandora

El equipo de Avatar: Frontiers of Pandora ha trabajado arduamente en aprovechar las funciones únicas de PlayStation 5 para hacer que el juego sea lo más inmersivo posible.Es un juego a la altura de las peliculas, el apartado visual está de escándalo; con un tratamiento fantástico para la luz, superficies teseladas y una vegetación increíblemente reactiva. Es difícil de transmitir en texto, pero los efectos atmosféricos, la corrupción de la naturaleza en la periferia de las instalaciones del RDA o el tacto de la maleza son impactantes.

rontiers of Pandora, el planeta Pandora cobra vida gracias al trazado de rayos acelerado por hardware en PS5 con iluminación global dinámica y reflejos mediante trazado de rayos. Estos sistemas se integran completamente en todos los sistemas de renderizado de Avatar: Frontiers of Pandora, como los sistemas de terreno, agua, niebla y nubes. Todos estos sistemas de renderización se adaptan dinámicamente a los patrones climáticos variables del juego y a los cambios en la hora del día.

Además, las nubes volumétricas con ray marching, junto con una mejor renderización atmosférica y del cielo, permiten obtener efectos climáticos espectaculares, como tormentas eléctricas.

Sonido Avatar: Frontiers of Pandora

Un objetivo clave para el equipo de audio que trabajó en Avatar: Frontiers of Pandora era hacer que el planeta cobre vida desde todos los ángulos. Casi todos los sonidos del entorno se ubican en el espacio 3D, por lo que los sonidos mantienen sus posiciones relativas cuando los jugadores se mueven, como lo harían en el mundo real.

Pandora reacciona constantemente al jugador y a sí mismo. La fauna entra en pánico o se silencia después de escuchar sonidos desconocidos, como disparos o maquinaria pesada de la RDA. Las plantas susurran cuando el jugador las roza, las gotas de lluvia salpican las hojas de las plantan y se pueden escuchar ráfagas de viento en sincronía con el vaivén de las ramas de los árboles.

Todo esto cobra vida con el audio 3D de PS5

Jugabilidad Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora combina los gatillos adaptativos del control inalámbrico DualSense con respuesta háptica para crear una experiencia táctil enriquecida. Siente la tensión de la cuerda de tu arco Na’vi al apuntar o el retroceso de tu arma humana al disparar, y ajusta cuidadosamente la tensión de los gatillos mientras cosechas recursos para optimizar su calidad.

Hay más de 400 efectos hápticos únicos en todo el juego. Disfruta de las alegres sorpresas de Pandora tocando la flora reactiva a tu alrededor y siente cómo reaccionan en tus manos a través de la respuesta háptica. En el caso de los amantes de los animales, sentirás la respuesta de la fauna mientras la domas y calmas, lo que incluye la respiración y el ronroneo de tu propio ikran.

Como na’vi, podemos andar y correr a gran velocidad y nuestros saltos son muy superiores a los de un humano, por lo que habrá bastantes momentos de escalada y exploración vertical.

Duración de Avatar: Frontiers of Pandora

Tenemos actividades principales y secundarias suficientes para hacer que Avatar: Frontiers of Pandora sea considerado un juego de duración medianamente larg.La duración del contenido principal / Historia son 12 horas Las actividades adicionales (secundarias y coleccionables): 5 horas mínimo

Sumando todas las actividades y lo que ofrece el juego, estamos hablando entre 20 o 21 horas o más

Una experiencia inmersiva e inolvidable

En resumen, Avatar: Frontiers of Pandora ofrece una experiencia inmersiva que combina a la perfección la rica narrativa del universo de Avatar con la emocionante jugabilidad de un juego de acción-aventura. Los fanáticos de la franquicia y los jugadores ávidos encontrarán en este título una oportunidad única para explorar Pandora de una manera nunca antes vista y enfrentarse a los desafíos que se avecinan. Ubisoft ha entregado una obra maestra que cautivará a los jugadores y dejará una marca duradera en la industria del entretenimiento. Sumérgete en la Frontera Occidental y descubre la magia y la emoción de Avatar: Frontiers of Pandora. ¡El viaje ha comenzado!

Aquellas personas que jueguen en PlayStation tendrán acceso gratuito al pack Guerrero Aranahe. Quienes tengan el Season Pass también dispondrán de una misión adicional en el momento del lanzamiento, así como de dos packs de historia que estarán disponibles en 2024 para continuar con las aventuras en Pandora. En Ubisoft+ los jugadores podrán acceder a la edición Ultimate, que incluye el Season Pass, un libro de arte digital, el pack cosmético Herencia de Sarentu y el pack de equipamiento Caza de Sarentu, todo ello valorado en 129.99 €.

Quien quiera, podrá viajar a Pandora en cualquier momento gracias al disco Avatar: Frontiers of Pandora – Original Game Soundtrack, que cuenta con música de la directora, compositora e intérprete nominada al Emmy Pinar Toprak, y que puede escucharse en streaming y comprarse a partir del 8 de diciembre.

Para más información sobre Avatar: Frontiers of Pandora, por favor, visita www.avatarfrontiersofpandora.com

EXPLORA UN MUNDO REPLETO DE MARAVILLAS Y PELIGROS

Descubre las increíbles maravillas de la Frontera Occidental, un continente inexplorado de Pandora. Viaja por fascinantes e impredecibles ecosistemas de un mundo abierto en el que bajar la guardia puede tener consecuencias fatales. CONVIÉRTETE EN NA’VI Aprende a controlar tu fuerza y agilidad sobrenaturales, personaliza tu personaje, fabrica equipo nuevo y mejora las habilidades y las armas para adaptarlas a tu estilo de juego. SURCA LOS CIELOS Crea un vínculo con tu banshee para obtener ventaja en el combate aéreo y recorrer la extensa Frontera Occidental. Avatar Frontiers of Pandora se lanza para PS5, Xbox Series X|S y PC. En consolas, la edición física estándar cuesta entre 69,99 y 79,99 euros

. Leer artículo completo en Frikipandi Análisis Avatar: Frontiers of Pandora