Retrieval, ganador de la décima edición de los Premios iokool PlayStation Talents 

Los Premios iokool PlayStation® Talents, los prestigiosos galardones anuales de Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anunciaron este martes los ganadores de su 10ª edición, que coronó al proyecto Retrieval, de 333Studios como Mejor Juego del Año.

La gala acogió a grandes personalidades del mundo del desarrollo, la comunicación y la industria del videojuego español en una emotiva noche para homenajear los 10 años del programa PlayStation Talents, una década de apoyo al desarrollo y la formación de profesionales desde la filial de la compañía japonesa en España.

Puedes ver un resumen de la gala

A continuación, el listado de proyectos ganadores:

El proyecto ganador, un videojuego de terror ambientado en el espacio

Retrieval, del estudio 333Studios con sede en Barcelona, fue el elegido por el jurado como Mejor Juego del Año, un proyecto de terror cinemático que combina elementos de supervivencia, acción y aventura, que luce unos potentes gráficos y una narrativa ambientada en el espacio. El estudio, compuesto únicamente por dos desarrolladores, se ha inspirado en títulos como Alien, Dead Space o The Last of Us.

Recogía el premio Pau Moreno, quien emocionado agradecía el premio grande de la noche, que incluye 10.000€ para la financiación de su proyecto. Además, el estudio podrá optar a recibir el apoyo de PlayStation España mediante acceso a kits de desarrollo, asesoramiento de profesionales del sector en materias de producción, marketing, negocio y desarrollo, así como la ayuda para publicar el juego en todas las plataformas, con su correspondiente campaña de promoción en los canales de PlayStation® España.

Ante los más de 400 asistentes de la gala, la velada contó con entregadores de gran reconocimiento en la industria del videojuego como Daniel Sánchez (Novarama), Jose Raluy (Tequila), Kike García y Juan Delgado (Fundación ONCE), María López (PlayStation), Javier Soto (iokool), Sonia Herranz, Jose María Moreno (AEVI), Ray Snakeyes, Dan Puerta al Sótano, Carlos Bolívar y Katy (Jugón Virtual), que dedicaron emotivos discursos sobre la labor de PlayStation y el sector.

Por su parte, Roberto Yeste (Head of PR/Partnerships y desarrollo de negocio de SIE Iberia) y Jorge Huguet (Director General y Marketing SIE Iberia) destacaron la alta participación de la convocatoria así como la calidad de los proyectos presentados. Ambos se mostraron agradecidos y orgullosos por una industria cada vez más grande en España, a la que «PlayStation seguirá apoyando adaptándose a sus necesidades».

Unos premios de altura con el apoyo de grandes actores de la industria

Los premios han contado con los patrocinadores iokool, el nuevo ecommerce para gamers enfocado en la venta de consolas, videojuegos, accesorios y productos gaming y GAME, empresa líder en retail de videojuegos en España. Además, esta edición ha contado con la colaboración inestimable de siete de los centros universitarios, universidades de artes digitales y escuelas formativas más importantes de España, actores imprescindibles en la educación y el sector de los videojuegos entre los que se encuentran Trazos, escuela de artes digitales, UNIVERSAE Instituto Superior de FP, Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School, U-tad, The Core Entertainment Sciences School, Universidad Internacional de la Rioja y UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología.

PlayStation España lleva más de 10 años apoyando la industria del videojuego español, dando la oportunidad tanto a jóvenes desarrolladores a publicar sus primeros juegos como a estudios indies consolidados a continuar publicando sus proyectos en el sector. Por él han pasado aclamados proyectos con los que pequeños estudios debutaron como Insomnis, Melbits World, A Tale of Paper o TAPE: Unveil the Memories y proyectos de estudios ya consolidados como Aeterna Noctis o Summer in Mara.

El programa ofrece apoyo en el desarrollo de videojuegos sin exclusividad de plataforma, así como en la promoción del videojuego en canales propios de PlayStation® y externos, y supone una ayuda de gran valor para los estudios indies que estén desarrollando videojuegos.

Para más información, consulta la nueva web de PlayStation Talents.

