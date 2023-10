Anunciada la fecha de lanzamiento y publicado un tráiler de juego de Trails of Cold Steel III-Trails of Cold Steel IV

Trails of Cold Steel III/Trails of Cold Steel IV

¡The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III/The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IVllegará a PS5® el 16 de febrero de 2024!

¡Lucha por salvar el mundo enTrails of Cold Steel III/Trails of Cold Steel IV!

Acompaña a Rean Schwarzer durante el entrenamiento de la nueva generación de la Class VII y prepárate para hacer frente a un conflicto inminente. ¿Serán capaces de permanecer unidos y salvar a Zemuria de una gran guerra?

¡Este es el punto de partida perfecto para adentrarte en el mundo de Trails! Inicia tu aventura con este pack y disfruta de una jugabilidad RPG en profundidad que rinde mejor que nunca en PlayStation 5.

¡Echa un vistazo al tráiler del juego para conocer más de cerca el mundo de Trails!

Título: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III/The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Desarrolladora: Nihon Falcom

Género: RPG

Idioma de las voces: Inglés, japonés

Idioma de los textos: Trails of Cold Steel III: inglés, francés

Trails of Cold Steel IV: inglés

Jugadores: 1

Fecha de lanzamiento: 16 de febrero de 2024

